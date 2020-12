Ouverture Paris : pas de vague en attendant les PMI

Ouverture Paris : pas de vague en attendant les PMI









LA TENDANCE

(Boursier.com) — La prudence est de mise sur le CAC40 qui cède 0,15% dans les premiers échanges, à 5.575 points. La remontée de l'Euro face au Dollar freine quelque peu les marchés d'actions en Europe, alors que la publication à venir des indices PMI freine les initiatives dans l'immédiat.

Hier en clôture, la tendance a assez mitigée à Wall Street qui a souffert de la déception sur l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis. En outre, le "livre beige" de la Réserve fédérale a montré "peu ou pas de croissance" dans quatre des douze districts américains et seulement une croissance modeste dans les autres au cours des dernières semaines. En France, l'Insee estime que l'économie française devrait se contracter de 4,5% au quatrième trimestre.

A suivre dans quelques minutes ce matin, les indices PMI et ISM attendus en zone euro et aux Etats-Unis pour le mois de novembre. De quoi peser sur la tendance boursière du jour.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi, permettant à l'indice large S&P 500 d'inscrire de justesse son 28e record pour cette année 2020 ! L'espoir d'un accord bipartisan sur un nouveau plan de soutien budgétaire aux Etats-Unis a porté les marchés, ainsi que la perspective de la campagne de vaccination contre le coronavirus, qui commencera dès la semaine prochaine au Royaume-Uni. Le pétrole a rebondi dans l'espoir d'un accord de l'Opep+ sur une prolongation de ses coupes de production. En revanche, les derniers chiffres de l'emploi en novembre aux Etats-Unis dans le secteur privé ont déçu, sur fond de progression de l'épidémie de Covid-19.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,2% à 29.883 points, non loin de son record du 24 novembre (30.046 pts), tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,18% à 3.669 pts, un nouveau record donc. L'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini presque stable (-0,05%) à 12.349 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice PMI américain final des services. (15h45)

- ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Indice PMI italien des services. (09h45)

- Indice PMI final allemand des services. (09h55)

- Indice PMI final européen des services. (10h00)

- Indice PMI final britannique des services. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.836$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2121$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 48,23$.

VALEURS EN HAUSSE

Manutan (+1,60% à 64,20 Euros) : La rentabilité opérationnelle courante s'établit à 7,5% du chiffre d'affaires contre 8% pour l'exercice précédent. Depuis le début de la crise, le groupe indique avoir mis en oeuvre des mesures spécifiques pour accompagner au mieux ses clients et limiter l'impact de la crise sur la performance, tout en préservant l'avenir. Le Résultat net baisse de 12% à 37,2 ME.

Vivendi (+0,50% à 25,33 Euros) : S&P Global Rating pourrait abaisser la note crédit 'BBB' au cours des prochains mois. L'agence a abaissé à 'négative' la perspective associée à cette notation, voyant un risque d'affaiblissement du profil de croissance du groupe, si le produit de la cession de près de la moitié d'Universal Music Group n'est pas réinvesti dans des actifs de qualité équivalente et ayant des perspectives de croissance similaires.

Rexel (+2,50% à 11,80 Euros) : La combinaison d'une meilleure activité que prévue durant la seconde vague de la crise du Covid-19 ainsi que la forte focalisation de Rexel sur la maitrise des coûts permet d'anticiper une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,1% pour l'exercice 2020, tout en limitant la baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant à environ -7%. "Cela démontre également l'agilité et la capacité du Groupe à continuer d'améliorer la flexibilité des coûts opérationnels, même au coeur d'une crise importante" souligne la direction. En outre, un EBITDAaL meilleur que prévu et l'accent mis sur la gestion du besoin en fonds de roulement conduiront à une génération de trésorerie plus élevée qu'attendue. Rexel anticipe désormais un flux de trésorerie avant intérêts et impôts d'au moins 500 ME pour l'année 2020, impliquant un taux de conversion minimum de 90% et un ratio d'endettement financier net/EBITDAaL d'environ 2,5x en décembre 2020. Comme annoncé précédemment, Rexel s'attend à être en mesure de reprendre sa politique de dividende, avec un versement en 2021.

VALEURS EN BAISSE

Orange (-1,70% à 10,55 Euros) : Suite à la décision favorable du Conseil d'Etat le 13 novembre dernier au sujet d'un ancien litige fiscal, le groupe Orange confirme avoir reçu l'intégralité des 2,2 milliards d'euros correspondant aux sommes payées en 2013. le Conseil d'administration s'est prononcé sur les grandes lignes d'une Offre Réservée au Personnel en France et à l'étranger pour un volume total d'environ 30 millions d'actions, avec pour objectif que les salariés détiennent à terme 10% du capital. Différentes propositions sont à l'étude et seront soumises pour décision au Conseil d'administration pour mise en oeuvre en 2021. Le Conseil d'administration a également examiné favorablement le principe d'une distribution exceptionnelle aux actionnaires de 20 centimes d'euro par action.

Engie (-0,10% à 12,79 Euros) : a présélectionné des banques conseils pour la cession d'une partie de ses activités de services, a rapporté l'agence Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Selon ces sources, BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE et Lazard ont été approchées afin d'aider le groupe français à poursuivre la revue stratégique de ces activités. Engie cherche à obtenir environ 5 milliards d'euros grâce ces opérations, ajoutent les sources citées par Bloomberg.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

CRCAM Ille-et-Vilaine

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan ajuste son avis de 'surpondérer' à 'neutre' sur Danone avec un objectif de cours de 58 euros.

Bernstein repasse à 'surperformance' sur EDF en ciblant un cours de 16 euros.

Morgan Stanley repasse de 'pondération en ligne' à 'sous-pondérer' sur Eurofins Scientific en ciblant un cours de 62 euros et reprend la couverture de Worldline 'en ligne' en ciblant un cours de 81 euros.

Citigroup repasse d'acheter à 'neutre' sur le dossier Amundi.

INFOS MARCHES

Quantum Genomics : augmentation de capital réservée à 4,5 euros.

Predilife : prolongation de la souscription à l'augmentation de capital.

Cogelec : transfert sur Euronext Growth le 7 décembre.

1000mercis : va lancer une offre de rachat de 500 000 actions à 18 euros.

Worldline : lance son plan d'actionnariat salarié à 58,92 euros l'action.

EN BREF

Solutions 30 : croissance externe au Royaume-Uni.

Mersen : 2 ME de commande avec Siemens Energy.

Abéo et Vogo créent une joint-venture.

Nextedia prend une participation dans SULLIVAN CLOUD.

Valneva accélère le développement pédiatrique de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.