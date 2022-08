Ouverture Paris : pas de rebond pour le CAC 40 !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Pas de rebond pour le CAC 40 ce matin, la baisse d'hier (-1,80%) se poursuit à 9h30 (-0,15%), mais le recul est cependant plus faible qu'à l'ouverture (-0,75%).

Les investisseurs adoptent toutefois, depuis hier, une attitude plus prudente que celle observée durant le rallye estival... Il faut dire que l'envolée des cours de référence du gaz naturel en Europe avec ses conséquences sur l'inflation générale, ainsi que les prévisions économiques sombres en Allemagne comme au Royaume-Uni n'incitent pas à poursuivre ce rallye...

A suivre ce matin, les indices PMI "flash" pour tenter de mieux évaluer le risque d'une récession dans les mois à venir: le consensus Refinitiv s'attend à ce qu'ils confirment la contraction de l'activité dans le secteur privé en Allemagne et dans l'ensemble de la zone euro.

WALL STREET

Wall Street a subi des secousses en ce début de semaine, avec des pertes de l'ordre de 2% à la clôture pour ses principaux indices. A quelques jours du symposium de Jackson Hole, grand rendez-vous annuel des banquiers centraux de la planète, la perspective d'une remontée agressive des taux d'intérêts a fait son retour au premier plan dans l'esprit des investisseurs, avec à la clé de nouvelles tensions sur le marché obligataire.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones a chuté de 1,91% à 33.063 points et le S&P 500, plus large, a perdu 2,14% à 4.137 points. Le Nasdaq lâche 2,55% à 12.381 points.

ECO ET DEVISES

Comme redouté, les données PMI Flash mettent en évidence une contraction du secteur privé français en août, l'activité globale s'étant repliée pour la première fois depuis le début des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 en début d'année 2021. L'indice Flash composite de l'activité globale ressort ainsi à 49,8 (51,7 en juillet), sur un plus bas de 18 mois, et contre un consensus logé à 51.

Etats-Unis :

- Permis de construire. (14h00)

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire européen. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen des services. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9921$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 97,12$. L'once d'or se traite 1.736$.

VALEURS EN HAUSSE

TotalEnergies (+0,35% à 53,20 Euros) et son partenaire SSE Renewables annoncent le démarrage de la production d'électricité du parc éolien offshore Seagreen, à 27 km au large de la côte d'Angus en Écosse. La première turbine, sur un total de 114, a été mise en service tôt lundi matin. L'objectif est que le parc représentant une capacité de 1075 MW soit pleinement opérationnel au cours du premier semestre 2023. Le projet Seagreen, d'un coût de 4,3 milliards de dollars, sera le plus grand parc éolien offshore d'Écosse et le plus profond du monde sur fondation fixe puisqu'il est développé par 59 mètres de profondeur d'eau. "Nous sommes satisfaits de démarrer la production d'électricité sur le site de Seagreen, une première en mer du Nord britannique", a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renewables de TotalEnergies. "Cela marque une nouvelle étape dans le développement des capacités d'éolien offshore de TotalEnergies. Cette étape contribuera directement à notre objectif d'atteindre 35 GW de capacité d'électricité renouvelable dans le monde en 2025".

Gaussin (+1,80% à 4,02 Euros) : Metalliance, filiale spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, obtient une commande de 3 engins mobiles souterrains électriques destinés au creusement de l'extension de la ligne Cross Island Phase 1 du métro de Singapour. Ces 3 e-VMS sont destinés principalement au transport de voussoirs, au transport de béton et à la logistique diverse.

VALEURS EN BAISSE

Erytech Pharma (-2,65% à 1,28 Euro) : plus forte baisse du SRD ce matin, à l'instar de nombreux titres de biotechs à Paris.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan maintient ses conseils acheteurs sur Renault ainsi que Stellantis.

INFOS MARCHÉS

Vergnet cesse son contrat de financement par OCEANE avec Alpha Blue.

Visiomed : l'émission obligataire participative atteint 3,6 ME.

Neovacs : tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA.

EN BREF

Chargeurs acquiert The Cambridge Satchel Company.

Graines Voltz : Ball Ducrettet va être fusionnée avec la société mère.

Affluent Medical : nouveau DG.

Capelli : projet de recyclage de bureaux au Luxembourg.