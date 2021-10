Ouverture Paris : OVHCloud hésite, Devoteam s'envole, Biosynex coule

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les débuts boursiers d'OVHcloud s'avèrent très volatils ce matin en Bourse de Paris, le titre s'affichant d'abord largement dans le vert, avant de céder quelques points puis... de repasser en territoire positif! La cote parisienne est, de façon générale assez animée ce matin, avec la vive hausse de plus de 20% de Devoteam s'alignant sur le prix de l'OPA et la chute de Biosynex consécutive à son point trimestriel qui ne semble pas être du goût des investisseurs!

Au global, le CAC40 progresse de 0,55% à 6.720 points. La vive hausse d'hier (+1,33%) l'avait déjà ramené à une encablure des 6.700 points qui sont donc franchis dès le début de séance.

A l'appui de la bonne tendance, des résultats meilleurs qu'attendu à Wall Street, notamment parmi les bancaires, avec ceux de Morgan Stanley hier et le reflux des inscriptions hebdomadaires au chômage à leur plus bas niveau depuis 19 mois. Enfin, le ralentissement des prix à la production a surpris, alors que l'inflation cristallise toujours les craintes des investisseurs. La ratification par Joe Biden, de la loi relevant le plafond de la dette américaine contribue aussi à l'amélioration du sentiment général sur les marchés.

WALL STREET

La Bourse de New York est repartie en nette hausse, jeudi, saluant les comptes meilleurs que prévu publiés par les grandes banques américaines au 3e trimestre. Les technologiques ont aussi grimpé, les investisseurs ayant été rassurés par les chiffres hebdomadaires de l'emploi aux Etats-Unis et par un ralentissement des prix à la production en septembre. Les cours du pétrole ont repris leur ascension, sur fond de déficit durable de l'offre mondiale de brut.

A la clôture, l'indice Dow Jones a grimpé de 1,56% à 34.912 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 1,71% à 4.438 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 1,73% à 14.823 pts. En Europe, les Bourses ont aussi été portées par les comptes du 3e trimestre, notamment de Publicis, SAP et LVMH. A Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,3% à 6.685 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice des prix à la consommation - résultats définitifs de septembre. (08h45)

- Créations d'entreprises - septembre. (08h45)

- Indice de référence des loyers - troisième trimestre. (08h45)

- Réserves nettes de change - septembre. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice italien final des prix à la consommation. (10h00)

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1609$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,83. L'once d'or se traite 1.792$.

VALEURS EN HAUSSE

Devoteam (+23% à 168,70 Euros) : Castillon SAS, actionnaire de contrôle, porte sa participation à 85% après l'acquisition des actions détenues par Amiral Gestion représentant 4,4% du capital. Sa participation est donc de 86,3% en incluant les actions Devoteam auto-détenues. En outre, Castillon SAS lance une offre publique d'achat simplifiée au prix de 168,50 euros par action sur le solde du capital. Ce prix représente une prime de 23,2% sur le cours de clôture du 13 octobre 2021 et de 28% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 30 jours de bourse précédant l'annonce de l'offre.

Vetoquinol :(+2,40% à 146,60 Euros) Le chiffre d'affaires du troisième trimestre ressort à 132 ME, soit +14,3% à changes constants. Le CA produits Essentiels au troisième trimestre est de 75 ME, soit +26% à changes constants.

OVHcloud (+0,80% à 18,80 Euros) : forte volatilité sur OVHCloud ce matin, d'abord en vive hausse, puis en baisse et de nouveau en hausse! La société a annoncé jeudi soir que le prix de son action avait été fixé à 18,50 euros pour son introduction en Bourse, le bas de la fourchette indicative fixée à 18,50-20 euros. Les négociations du titre du leader européen des services de "cloud computing" débuteront ce vendredi à la Bourse de Paris.

VALEURS EN BAISSE

FDJ (-2,30% à 43,43 Euros) : Au 3e trimestre, par rapport à 2020, le chiffre d'affaires de est en croissance de +5%, à 529 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +4%. Le chiffre d'affaires progresse sur toutes les activités du groupe. En cumul à fin septembre, par rapport à 2019, la progression du chiffre d'affaires est de +7,5%, à 1,611 milliard d'euros, avec des mises en hausse de +8,9% à 13,695 MdsE. Sur 9 mois, le PBJ progresse de +7%, à 4,3 MdsE, et le PNJ croît également de +7%, à 1,6 MdsE. Le produit des autres activités s'élève à 37 ME (+9 ME).

Manutan (-0,30% à 74,40 Euros) : Durant l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi à 819,9 Millions d'euros contre 779,7 millions d'euros l'exercice précédent, soit une hausse de +5,2% (+4,7% à change et jours constants, avec un effet de change de +0,1% et un effet jours de +0,3%, pas d'effet périmètre). Au quatrième trimestre de l'exercice, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de +3% par rapport au même trimestre de l'exercice 2019/2020.

Biosynex (-17% à 17,13 Euros) : Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 309,9 ME, soit 4,3 fois plus que celui comptabilisé pour les 3 premiers trimestres de l'année 2020. La part de l'activité relative à la Covid-19 représente 90,6% sur la période.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Antevenio, Pharnext, Cibox, SMTPC,Paulic Meunerie, Thermador Groupe, SpineGuard, Wallix, Altheora, Spineway, Agripower

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg conserve TotalEnergies avec un cours cible ajusté à 50 euros.

Credit Suisse repasse à 'surperformance' sur ArcelorMittal en ciblant un cours de 42 euros.

Goldman Sachs repasse à l'achat sur Gecina.

INFOS MARCHES

Société Foncière Lyonnaise : émission obligataire de 500 ME.

Balyo lève 7 ME.

EN BREF

Saint-Gobain augmente ses capacités en plaques de plâtre au Brésil.

Gaussin annonce une nouvelle commande de Bolloré Ports.