Ouverture Paris : Orpea s'effondre pour la reprise des cotations ! Fortunes diverses suite aux publications trimestrielles

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La pluie de résultats publiés depuis la clôture d'hier ne manque pas de susciter des arbitrages et les écarts sur certains titres sont déjà importants après quelques minutes cotations! Sur Michelin, Atos, Dassault Systèmes par exemple...

Pour autant, la variation de cours marquante du jour concerne Orpea qui cote à nouveau suite à sa suspension. Et le titre s'effondre de 45% à 8 Euros ! Le nouveau DG M. Guillot a expliqué qu'il allait falloir "convertir une partie de la dette d'Orpea en capital et de lever à nouveau de l'argent en dette et en capital auprès des investisseurs"... De quoi effrayer logiquement le Marché !

Au global, après deux séances de vive hausse (+1,59% et +1,94% lundi et mardi), le CAC 40 débute légèrement dans le rouge ce matin. Le retour en grâce des marchés d'actions est alimenté depuis vendredi par les anticipations d'un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt et par des résultats meilleurs que prévu des entreprises qui éloignent les craintes sur l'inflation. Les dernières statistiques macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis, ressorties inférieures aux attentes, ont renforcé cet espoir, provoquant une baisse des rendements obligataires et un retour de l'appétit pour le risque.

WALL STREET

Wall Street a nettement progressé ce mardi, digérant une série de trimestriels globalement réconfortants, en attendant les chiffres de Microsoft et d'Alphabet... Le S&P 500 grimpe de 1,63% à 3.859 pts, le Dow Jones avance de 1,07% à 31.836 pts et le Nasdaq rebondit de 2,25% à 11.199 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance aussi de 1% à 85$. L'indice dollar retombe de 0,9% face à un panier de devises de référence, tandis que le Bitcoin grimpe à 20.122$.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice de confiance des consommateurs. (08h45)

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines (BEA).)

- Stocks et ventes de grossistes. (14h30)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9967$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,59$. L'once d'or se traite 1.658$.

VALEURS EN HAUSSE

Atos (+5,70% à 9,61 Euros) dévoile des revenus supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre et confirme ses objectifs 2022. Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 2,818 milliards d'euros sur les trois mois clos fin septembre, en hausse de 5,7% sur un an. Le consensus tablait sur des recettes de 2,76 MdsE. La croissance à taux de change constants est repassée en territoire positif, à +1,1%, tandis que la croissance organique s'est stabilisée, à -0,1%, ce qui constitue une nette amélioration séquentielle par rapport aux trimestres précédents (-1,9% au T2 et -2,4% au T1).

Sodexo (+2,20% à 89,08 Euros) : Le résultat d'exploitation s'élève à 1 059 millions d'euros, en hausse de +83,3%. La marge d'exploitation est de 5%, en hausse de +170 points de base. Le résultat net part du Groupe est multiplié par cinq pour atteindre 695 millions d'euros, contre 139 millions d'euros pour l'exercice 2021. Le bénéfice par action s'élève à 4,75 euros contre 0,95 euro pour l'exercice 2021.

Thales (+1% à 122,75 Euros) publie ses prises de commandes et son chiffre d'affaires au 30 septembre 2022 : Les prises de commandes ressortent à 15,4 MdsE, en hausse de 41% en variation organique (+45% en variation totale). Le Chiffre d'affaires s'établit à 12,3 MdsE, en hausse de 6,4% en variation organique (+9,6% en variation totale). La croissance organique du chiffre d'affaires est désormais attendue dans le haut de la fourchette fixée en juillet 2022 (entre +3,5% et +5,5%).

Nexans (+2,20% à 101 Euros) : Le chiffre d'affaires du seul troisième trimestre ressort en croissance organique de +10,3% par rapport à la même période de 2021, en ligne avec les tendances observées au premier semestre et de +16% dans les activités liées à l'Electrification. Le chiffre d'affaires de l'activité Harnais Automobiles est en augmentation de +37,1 %, porté par une hausse des parts de marché malgré la crise en Ukraine. Nexans relève ses objectifs 2022 avec une fourchette d'EBITDA comprise entre 590 et 600 millions d'euros (précédemment entre 560 et 590 millions d'euros) et une génération de trésorerie libre normalisée entre 225 et 275 millions d'euros (précédemment entre 200 et 250 millions d'euros).

bioMerieux (+1,30% à 93,48 Euros) affiche un chiffre d'affaires de 2 560 millions d'euros contre 2 452 millions d'euros au 30 septembre 2021, soit une croissance à données publiées de 4,4 %. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, atteint -1,9 % au terme des 9 premiers mois. Les effets de change restent favorables à hauteur de 155 millions d'euros, liés principalement à la réévaluation, au cours de la période, du dollar américain et dans une moindre mesure du yuan chinois par rapport à l'euro.

OVHcloud (+2,40% à 12,27 Euros) dépassé son objectif de revenu et confirme sa stratégie d'accélération avec un Chiffre d'affaires de 788 ME sur l'exercice 2022, en forte croissance de 18,8% comparé à 2021. La Marge d'EBITDA ajusté est de 39% sur la base d'un EBITDA ajusté de 308 millions d'euros en croissance de 17,4% en données publiées par rapport à l'exercice précédent. La trajectoire d'accélération est confirmée pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +14% à +16%, et une marge d'EBITDA en ligne avec 2022.

Vinci (+1,75% à 91,77 Euros) a réalisé au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 16,7 milliards d'euros, en hausse de 26% à structure réelle (+12% à structure comparable) par rapport à celui du 3e trimestre 2021. Cette tendance, dans la continuité de celle observée au 1er semestre, confirme le dynamisme des activités, tant en France qu'à l'international. Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 45,2 milliards d'euros, en croissance également de 26% à structure réelle et de 12% à structure comparable par rapport à 2021. En France (46% du total), le chiffre d'affaires atteint 20,9 milliards d'euros, en hausse de 8% à structure réelle et de 7% à structure comparable.

VALEURS EN BAISSE

Dassault Systèmes (-3,45% à 35,42 Euros) : Sur la période de juillet à septembre, en données non-IFRS, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,37 milliard d'euros, en hausse de 18% en données publiées et de 8% à taux de change constants. La marge opérationnelle ressort à 31,6%, contre 33,8% un an plus tôt, et le BNPA s'inscrit à 0,26 euro (+17% sur une base publiée et de 6% à changes constants). Le consensus de place tablait sur un chiffre d'affaires non-IFRS de 1,34 milliard d'euros et un BNPA de 0,25 euro. Dassault Systèmes annonce à cette occasion réhausser sa prévision de bénéfice net par action dilué pour 2022, après la progression de ses résultats au troisième trimestre. La direction cible désormais un BNPA dilué non-IFRS en progression de 18% à 19%, compris entre 1,12 et 1,14 euro. Le groupe ciblait auparavant un BNPA situé entre 1,08 et 1,10 euro, en hausse de 14% à 16%.

Michelin (-3,40% à 24,66 Euros) : les ventes consolidées à fin septembre augmentent de +20,5% à 20,7 milliards d'euros. L'impact parités est favorable de 6,5%. Les projections d'évolutions de marchés pour l'année complète sont comprises entre -2% et +2% en Tourisme camionnette, entre +2% et +6% en Poids lourd (hors Chine), et entre +3% et +7% pour les Activités de spécialités. Dans ce scénario, Michelin confirme sa 'guidance' de résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 MdsE à parités constantes, et révise à 0,7 MdE sa guidance de cash-flow libre structurel.

Tarkett (-0,65% à 12,22 Euros) : Sur le T3, le chiffre d'affaires est en forte hausse de +24,2% par rapport au T3 2021, dont +11,9% de hausses de prix de vente, +12,2% liés aux effets de change et un volume stable. Depuis le début de l'année, Tarkett a déployé des hausses de prix de vente significatives qui permettront de neutraliser l'effet de l'inflation sur l'ensemble de l'année. Le groupe estime que les mesures mises en oeuvre lui permettront d'atteindre un niveau d'EBITDA Ajusté pour l'ensemble de l'année 2022 supérieur à celui de 2021.

M6 (-2,70% à 10,40 Euros) enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 290,1 ME, en baisse de -5,8% par rapport au 3ème trimestre 2021. Face à un effet de base défavorable, les recettes publicitaires diminuent de -8,2% dans un environnement économique incertain qui pèse sur les investissements publicitaires de plusieurs secteurs, qui subissent l'inflation des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement.

Orpea (-45% à 8 Euros) ) a annoncé mercredi avoir ouvert une nouvelle procédure amiable de conciliation devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de renégocier sa dette avec ses créanciers. "L'entreprise est trop endettée en raison du développement international et immobilier mené à un rythme effréné, à l'initiative de l'ancienne direction générale", a expliqué à l'AFP son nouveau directeur général, Laurent Guillot. "Cette procédure de conciliation amiable nous permet de renégocier avec les acteurs financiers la situation de notre endettement et en même temps de protéger nos salariés et résidents", a-t-il ajouté. L'objectif envisagé serait de "convertir une partie de la dette d'Orpea en capital et de lever à nouveau de l'argent en dette et en capital auprès des investisseurs", a précisé M. Guillot.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Solocal, SMCP, FDE, Maroc Telecom,Fountaine Pajot, Europlasma, Transition Evergreen, Kerlink, Lectra, Sword Group, Adocia, Séché Environnement

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Imerys avec une cible ajustée de 46 à 50 euros.

Citigroup est vendeur sur Neoen avec un objectif ramené de 37 à 31,90 euros.

Jefferies reste à l'achat sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours ajusté de 220 à 200 euros et reste aussi à l'achat sur Verallia avec un cours cible réhaussé de 34 à 35 euros.

DZ Bank conserve Adidas mais avec un objectif ramené de 110 à 105 euros.

INFOS MARCHÉS

Linedata : offre de rachat sur 17,2% du capital.

Nexans signe un contrat de crédit syndiqué de 800 ME.

EN BREF

Dassault Systèmes s'associe à Sanofi.

Carmat a les autorisations nécessaires pour reprendre son étude clinique en France.

Predilife renouvelle l'offre de bilans prédictifs avec Marionnaud.

Omer-Decugis fait l'acquisition d'une plateforme logistique à Avignon.