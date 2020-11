Ouverture Paris : novembre 2020, mois historique pour le CAC40!

Ouverture Paris : novembre 2020, mois historique pour le CAC40!









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices des premiers échanges (-0,40% à 5.577 points) sont bien maigres pour remettre en question le statut de mois record à la hausse, qui sera décerné en clôture au CAC40 à l'issue de cette séance du 30 novembre 2020! Avant ce dernier lundi, la progression mensuelle ressortait à +21,85% pour l'indice parisien! Un record depuis la création de l'indice en 1987! 1.000 points ont été gagnés lors de ces 30 derniers jours. La dernière fois que le CAC40 avait progressé sur un rythme à deux chiffres à l'issue d'un mois remonte à avril 2009 et ce pour une performance bien moindre (+12,56%)!

Malgré la petite baisse du jour, le climat de Marché reste favorable et la séquence optimiste engagée le 9 novembre dernier par l'annonce sur l'efficacité d'un 1er vaccin, se poursuit. En France, la réouverture des magasins "non essentiels" ce week-end a accouché de ventes en vive progression par rapport à l'an passé. Aux Etats-Unis, 6 millions de Dollars par minute : c'est ce qu'ont dépensé les consommateurs lors du black Friday et ce jour le cyber Monday est attendu avec impatience...

Preuve de ce regain d'optimisme sur les marchés d'actions, la valeur refuge traditionnelle qu'est l'or a souffert vendredi : l'once de métal jaune a en effet reculé nettement sous les 1.800$.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé sur une note prudemment optimiste, vendredi, à l'issue d'une séance écourtée en raison de Thanksgiving. Le Nasdaq et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux records absolus, tandis que le Dow Jones a fini très près de son dernier sommet inscrit mardi. La semaine s'est soldée par un rebond de 2% à 3% des principaux indices, soutenus par la perspective de vaccins contre le Covid-19 et par la transition politique enfin acceptée (de mauvaise grâce) par Donald Trump. Les investisseurs espèrent désormais que la Fed et le Congrès adopteront de nouvelles mesures pour soutenir l'économie américaine, face à la dégradation de la situation sanitaire, en attendant les effets positifs des vaccins contre le Covid-19.

A la clôture, le Dow Jones a avancé vendredi de 0,13% à 29.910 points, après un bref passage au-dessus des 30.000 points en séance (30.015 pts), tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,24% à 3.638 pts, finissant à 3 points au-dessus de son dernier record de mardi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,92%, à 12.205 pts, signant un 2e record d'affilée après celui de mercredi.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- Indice flash des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.776$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1967$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 47,14$.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,55% à 85,57 Euros) La Commission européenne (CE) a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne (UE) aux enfants âgés de 6 à 11 ans présentant une forme sévère de dermatite atopique et nécessitant un traitement systémique.

VALEURS EN BAISSE

Axa (-1,15% à 19,50 Euros) va céder à Gulf Insurance Group la participation de ses activités dans la région du Golfe pour un montant total en numéraire de 269 millions de dollars (ou 225 millions d'euros). Sont inclues la participation dans AXA Golfe, AXA Cooperative Insurance Company et AXA Green Crescent Insurance Company.

Altice Europe (-2,10% à 4,45 Euros) : Le projet de sortie de la cote mené par Patrick Drahi rencontre un premier obstacle. Lucerne Capital, qui détient pour environ 94 millions de titres, a écrit une lettre au conseil d'administration de l'opérateur télécoms dans laquelle il s'oppose à l'offre formelle en espèces de 4,11 euros par action.

Engie (-0,30% à 12,48 Euros) : Le projet de construction du gazoduc Nord Stream 2, qui doit traverser la mer Baltique pour acheminer du gaz naturel russe vers l'Europe, devrait reprendre sur un tronçon de 2,6 kilomètres, ont fait savoir samedi les gestionnaires du projet.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

ADLPartner

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste à l'achat sur Aviva avec un cours cible réhaussé de 350 à 400 GBp.

Credit Suisse repasse à 'surperformance' sur Adecco avec un objectif ajusté de 45 à 62 CHF.

INFOS MARCHES

Axa a levé 88 ME auprès de ses salariés.

Pernod Ricard : solde de dividende en vue.

EN BREF

Nexans : les négociations avec Cenergy Holding se sont achevées sans aboutir.

AB Science : prêt de 15 ME auprès de la BEI.

Umanis : tous les systèmes sont pleinement fonctionnels après la cyberattaque.

Carmila : nouveau directeur général délégué.

Touax annonce le succès de l'opération de rachat partiel de TSSDI.

NextStage cède sa participation dans Fountaine Pajot.