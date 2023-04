Ouverture Paris : nouveau record pour le CAC 40 !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Avec un nouveau plus haut de 7 411,85 points, le CAC 40 poursuit sur sa lancée d'hier et gagne encore 0,25%. Il devrait poursuivre dans sa direction et pourrait bien inscrire de nouveaux plus hauts dans la matinée. Hier, il avait déjà repoussé d'un peu plus de 2 points son record historique à 7.403,67 points.

A 14h30 les chiffres de l'inflation américaines pourraient bien écrire la fin de séance boursière à Paris. Et ce soir, les minutes de la Fed vont aussi permettre de prendre le pouls parmi les membres de l'institution...

Aux interrogations sur la politique monétaire s'ajoutent celles sur les premiers résultats financiers des entreprises prévus cette semaine, notamment dans le secteur du luxe où LVMH ouvrira le bal mercredi, suivi de Hermès jeudi, tandis que les grandes banques américaines comme JPMorgan Chase, Citigroup ou encore Wells Fargo sont attendues vendredi.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché incertain mardi : Le S&P 500 termine stable à 4.109 pts, le Dow Jones grappille 0,29% à 33.685 pts et le Nasdaq recule de 0,43% à 12.031 pts. La semaine sera particulièrement animée du côté de la cote américaine qui n'a pas vraiment réagi hier aux derniers chiffres de l'emploi US. Les opérateurs suivront donc avec attention dans les jours prochains les chiffres de l'inflation (mercredi) et les premiers résultats financiers trimestriels de la 'saison' avec les bancaires...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0934 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,78 $. L'once d'or se traite 2.018 $.

VALEURS EN HAUSSE

Scor (+1,90% à 22,55 Euros) : Pour l'année 2023, le groupe se donne deux objectifs d'égale importance : un objectif financier : un taux de croissance de sa Valeur Économique mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17, entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, de 700 points de base au-dessus du taux sans risque à hypothèses économiques de taux d'intérêt et taux de change constantes ; un objectif de solvabilité : un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. En 2023, le ratio de solvabilité devrait se maintenir dans le haut de la plage optimale. Ces deux objectifs s'appuient sur un ensemble d'hypothèses financières relatives à l'exercice 2023. SCOR présentera ses résultats du premier trimestre 2023 selon la norme IFRS 17 le 12 mai

Solutions30 (+0,75% à 2,44 Euros) et Community Fibre, fournisseur d'accès à Internet basé à Londres, annoncent la signature d'un partenariat de vested outsourcing visant dans un premier temps à raccorder plus de 200.000 foyers londoniens au réseau de Community Fibre, et qui impliquera d'autres projets dans un second temps.

VALEURS EN BAISSE

HDF (-2% à 16,64 Euros) : le chiffre d'affaires 2022 s'établit à 3,5 ME contre 0,9 ME en 2021. Il correspond pour 3 ME aux revenus constatés au titre du contrat de développement du projet Renewstable Barbados à la Barbade depuis février 2022, date à partir de laquelle le groupe Rubis est devenu actionnaire majoritaire de la société RSB. L'accélération du plan de développement et de la structuration des équipes se traduit par une progression des charges opérationnelles. Le nombre moyen d'employés atteint 57 personnes en 2022 contre 25 en 2021. Ainsi, le résultat net pour l'ensemble consolidé enregistre un déficit contenu à -3,4 ME pour 2022, contre -3,5 ME en 2021.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Metalliance, Enensys, Micropole, SMAIO, Ecomiam, Upergy, Ober, Theradiag, Inea

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg conserve Neoen mais avec un objectif ajusté de 40 à 33 euros.

Credit Suisse est à 'surperformance' sur Soitec avec un objectif de cours réhaussé à 245 euros.

Deutsche Bank repasse d'acheter à conserver sur L'Oréal en ciblant un cours de 410 euros.

INFOS MARCHÉS

Metadvertise : Bilan intermédiaire de l'émission obligataire

EN BREF

Cellectis : dosage du premier patient en Europe avec le produit candidat UCART22

Charwood Energy : lancement de la construction de l'unité d'hygiénisation

Kumulus Vape : acquisition d'un réseau de plus de 50 boutiques spécialisées