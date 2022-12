Ouverture Paris : Navya s'effondre une fois de plus; pas de rebond pour le CAC 40 sous les 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le petit rebond annoncé sur le CAC 40 ce matin n'aura pas tenu et la tendance a fléchi durant les dernières minutes avant l'ouverture. Le CAC 40 cède 0,65% 6.480 points peu avant 9h30. Hier, l'indice parisien a subi un revers (-3,09%) dont l'ampleur n'avait plus été connue depuis le 4 mars dernier (-4,97%). Il s'agit de la 5ème plus forte baisse de l'année 2022.

En dépit de la dégradation des prévisions de croissance, le resserrement mis en oeuvre par la BCE n'est pas suffisant et il faudra en faire davantage : c'est le principal message passé par Christine Lagarde et la BCE hier. Comme la Fed, elle compte bien poursuivre coûte que coûte le resserrement de la politique monétaire pour tenter de faire durablement refluer l'inflation. La possibilité que la Fed aille trop loin fait désormais partie des hypothèses de crainte des investisseurs, sur la croissance.

Dans ce contexte, les dernières données PMI Flash S&P Global mettent en évidence une contraction de l'économie française pour un deuxième mois consécutif en fin d'année 2022. Bien que modéré, le repli de l'activité globale s'est accéléré par rapport à novembre, le taux de contraction ayant atteint son plus haut niveau depuis presque deux ans. Pas de quoi redonner l'envie de revenir sur les actions parisiennes dans l'immédiat !

Coté valeurs justement, Navya coule après sa reprise de cotations ce matin, suite à un imbroglio dans lequel la société mêle son agence de communication, à propos de la diffusion d'une information concernant un financement qui relèverait finalement d'une tentative d'escroquerie... Les investisseurs sanctionnent.

WALL STREET

La cote américaine a poursuivi sa tendance baissière jeudi, au lendemain du verdict de la Fed, et dans la foulée de prévisions plus pessimistes que prévu de la part de la BCE en matière l'inflation. Le S&P 500 perd 2,49% à 3.895 pts, le Dow Jones cède 2,25% à 33.202 pts et le Nasdaq chute de 3,23% à 10.810 pts.

ECO ET DEVISES

L'indice PMI Flash composite de l'activité globale française se replie ainsi de 48,7 en novembre à 48, soit son plus faible niveau depuis février 2021. Le consensus tablait sur une stabilité de l'indice. L'indice Flash de l'activité de services s'est établi à 48,1 (49,3 en novembre et 49 de consensus), un plus bas de 22 mois, tandis que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 48,9 (48,3 en novembre et 48 attendus), au plus haut depuis 4 mois.

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice final italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0661$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,16 $. L'once d'or se traite 1.784$.

VALEURS EN HAUSSE

ALD (+0,20% à 10,72 Euros) a réalisé avec succès son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant (prime d'émission incluse) d'environ 1,2 milliard d'euros. Le loueur automobile franchit ainsi une étape importante dans l'acquisition envisagée de LeasePlan qui devrait être finalisée au premier trimestre 2023.

NHOA (+0,50% à 9,30 Euros) : Atlante, la société du Groupe NHOA, anciennement Engie EPS, dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce aujourd'hui l'acquisition au Portugal d'une participation majoritaire de 60 % dans Kilometer Low Cost S.A., avec la possibilité de porter les 60% acquis initialement à 100 % d'ici 2024. KLC possède et gère l'un des plus grands réseaux de stations de recharge pour véhicules électriques au Portugal, en particulier s'agissant de recharge rapide. Cette acquisition permettra donc à Atlante de se positionner en tant qu'acteur majeur dans la péninsule ibérique et un pas de plus vers la réalisation de son ambition d'exploiter le plus grande réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud.

VALEURS EN BAISSE

Navya (-55% à 0,064 Euro) : reprise de cotations en chute libre ce matin après la suspension. Selon l'entreprise, son agence de communication a communiqué par erreur "un projet de communiqué de presse confidentiel qui n'aurait dû être publié qu'à la conclusion d'un projet de financement de 30 ME". La société annonce que ce financement relevait d'une tentative d'escroquerie! Le titre a perdu 99% depuis 5 ans.

Groupe ADP (-0,40% à 126,25 Euros) a fait part d'un trafic total en hausse de 5,5 millions de passagers en novembre 2022 par rapport à novembre 2021 avec 22,9 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Ce niveau représente 89,3% du niveau du trafic groupe du mois de novembre 2019 avant la crise sanitaire. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de 77,6% par rapport à 2021, à 254,8 millions de passagers, soit 78,9% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Renault (-0,20% à 33,15 Euros) : le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de proposer à l'Assemblée générale le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Dominique Senard, qui, sous réserve du vote des actionnaires, sera renouvelé président du conseil d'administration.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Focus Entertainment, Innelec

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Société Générale repasse de 'vendre' à 'conserver' en ciblant un cours de 1,38 euro sur Air France-KLM.

Berenberg conserve BioMérieux avec un objectif relevé de 89,70 à 92,50 euros et est toujours à l'achat sur la Coface avec un objectif qui passe à 16,80 euros.

INFOS MARCHÉS

Groupe Aures vers Euronext Growth.

Cibox : financement obligataire de 2 ME avec IRIS.

EN BREF

Voltalia fournit de l'électricité à la City of London.

CGG annonce la vente de sa Bibliothèque de données multi-clients sismiques terrestres US.

Aelis : premier patient de la phase 1/2 avec AEF0217.

Spartoo : 165 e-commerçants pour l'offre TooPost.

Assystem : acquisition dans la visualisation et la simulation 3D.