Ouverture Paris : 'Minutes' de la Fed et Thanksgiving anesthésient le marché

(Boursier.com) — La hausse du CAC 40 est anecdotique ce matin, l'indice parisien pointant autour de 6.660 points. Avant Bourse, le mouvement s'annonçait prudent dans l'attente du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et alors que les dernières informations en date sur l'épidémie de COVID-19 en Chine demeurent défavorables. En outre, les volumes d'échanges sur les marchés sont limités en cette veille de Thanksgiving, donc de fermeture à Wall Street.

Les "minutes" de la dernière réunion de la Fed, qui seront publiées après la clôture parisienne pourraient apporter aux investisseurs de nouvelles indications sur les débats au sein du comité de politique monétaire, même si depuis qu'ils ont eu lieu, les marchés ont intégré à la fois des signes de ralentissement de l'inflation et les déclarations de responsables de la banque centrale suggérant que les divergences quant à l'ampleur des hausses de taux encore nécessaires restent importantes.

En Europe, la matinée sera animée entre autres par les indices PMI "flash", qui devraient confirmer qu'une partie au moins du continent est entrée en récession ou s'apprête à le faire.

Côté valeurs, Elior a publié ses comptes annuels, bien accueillis et le secteur bancaire résiste alors que Crédit Suisse s'attend à une lourde perte au T4.

La cote américaine était orientée dans le vert ce mardi. Le S&P 500 avance en clôture de 1,36% à 4.003 pts, le Dow Jones prend 1,18% à 34.098 pts et le Nasdaq monte de 1,36% à 11.174 pts. Le baril de brut WTI, sous pression hier avec la potentielle hausse de production de l'Arabie saoudite et d'autres Etats membres de l'Opep, se reprend de 2% à 81$ ce mardi, alors que Riyad a démenti ces rumeurs... L'indice dollar recule de 0,4% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro retrouve les 1,03/$.

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- indice Markit PMI préliminaire des services en zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier de la zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0344$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 88,43$. L'once d'or se traite 1.739$.

Elior (+4% à 2,47 Euros) publie ses résultats non audités de l'exercice fiscal 2021-2022 clos au 30 septembre 2022. Le Chiffre d'affaires annuel est de 4,45 MdsE, contre 3,69 MdsE en 2020-2021, en croissance organique de 18,3%, dont +9,8% provenant du développement commercial. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est équivalent à 95% de 2018-2019, pré-Covid. L'EBITA ajusté du groupe ressort proche de l'équilibre à -6 ME en excluant les pertes de Preferred Meals aux États-Unis (activité industrielle désormais arrêtée), contre -19 ME l'an dernier sur cette même base. Le résultat net part du Groupe s'établit à -427 millions d'euros, contre une perte de -100 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 8% ; et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 1,5% et 2%.

BNP Paribas (-0,10% à 52,39 Euros) : le segment bancaire légèrement sous pression alors que Credit Suisse a annoncé mercredi s'attendre à une perte avant impôt susceptible d'atteindre 1,5 milliard de francs suisses (1,53 milliard d'euros) au quatrième trimestre, en expliquant que l'évolution défavorable des marchés mondiaux continuait de freiner ses activités.

Erytech, Moulinvest

Jefferies conseille Pernod Ricard à l'achat en visant un cours de 215 euros.

Pharnext : regroupement d'actions.

Voltalia : partenariat innovant de co-développement avec l'Ouzbékistan.

Acticor Biotech : collaboration avec l'Université de Birmingham.

Vergnet : plusieurs projets d'énergie solaire en cours d'implantation au Brésil.

Abeo et la FIBA prolongent leur partenariat pour le Basket-Ball 3x3.