Ouverture Paris : Maisons du Monde décroche, le CAC 40 en forme

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Dans la foulée de sa franche hausse d'hier (+1,78%), le CAC 40 accumule encore quelques points, le portant à 6.440 points (+0,45%). La belle séance à New York aide aussi, le Nikkei a lui terminé en hausse de 0,66%.

Les investisseurs ont été rassurés par les "minutes" de la Réserve fédérale qui suggèrent qu'une pause dans la hausse des taux de l'institution est envisageable plus tard dans l'année... Une sorte de répit ! Mais tout dépendra des prochaines données macroéconomiques. Et les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui incluent l'indice PCE des prix à la consommation, très surveillé par la Fed, seront publiés en début d'après-midi.

Excluant les catégories volatiles de l'énergie et des produits alimentaires, l'indice est attendu en hausse de 4,9% sur un an, ce qui marquerait une décélération après 5,2% en mars et alimenterait donc cette idée qu'un resserrement monétaire plus agressif peut être évité...

Côté valeurs, le début de séance est marqué par la baisse de JC Decaux, dégradé par un analyste, mais surtout par l'effondrement de plus de 20% de Maisons du Monde suite à son avertissement...

WALL STREET

Wall Street s'est offert une 2e séance de rebond, jeudi, soutenue par les valeurs technologiques et le secteur de la distribution, qui a été rassuré par les comptes meilleurs que prévu des grands magasins Macy's et Nordstrom. La publication, la veille, des "Minutes" de la dernière réunion de la Fed, n'a pas réservé de mauvaises surprises, ouvrant la possibilité d'une pause dans la hausse des taux à l'automne afin d'en évaluer l'efficacité sur l'inflation.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,61% à 32.637 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,99% à 4.057 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 2,68% à 11.740 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0746$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 117,25$. L'once d'or se traite 1.853$.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science (+8,20% à 10,64 Euros) : l'autorité de santé canadienne a émis un avis favorable à l'issue de l'examen préliminaire du dossier d'enregistrement du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), ce qui signifie que le dossier soumis par AB Science a été examiné et jugé acceptable pour revue. Cet avis de l'agence est une étape importante de la procédure et marque le début de la revue du dossier. Sous le statut NOC/c ('Notice of Compliance with Conditions'), Health Canada dispose de 200 jours calendaires au maximum pour examiner le dossier.

Saint-Gobain (+0,70% à 54,64 Euros) a signé des accords en vue de la cession de ses activités de transformation de verre Eckelt Glas et Glas Ziegler en Autriche au groupe privé allemand Aequita, ainsi que la cession de sa participation dans la co-entreprise Glaskontor Erfurt, activité de transformation de verre en Allemagne, à Caleoglas Group. La finalisation des transactions est attendue d'ici l'été 2022. Ces activités ont généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 55 millions d'euros en 2021 et emploient plus de 320 collaborateurs. Ces opérations s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du groupe, en ligne avec le plan 'Grow & Impact'.

VALEURS EN BAISSE

Maisons du Monde (-23% à 13,60 Euros) : logiquement sanctionné après son gros avertissement sur résultats. En raison de la nette dégradation de l'environnement macroéconomique et des conditions d'approvisionnement, le spécialiste des articles de décoration et de mobilier pour la maison n'anticipe plus qu'une marge d'EBIT 2022 de 5% ou plus, contre autour de 9% précédemment, alors que ventes sont attendues en baisse moyenne à un chiffre (" Mid-single digit negative ") contre une hausse espérée jusqu'ici. Le cash-flow libre devrait lui se situer dans une fourchette de 10 à 30 ME, contre 65 à 75 ME visés auparavant.

Ipsen (-0,10% à 96,20 Euros) a fait part de données encourageantes qui seront présentées sur l'inhibiteur multi-cibles de la tyrosine kinase (TKI), Cabometyx (cabozantinib), pour une variété de types de cancer lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2022) qui se tiendra du 3 au 7 juin. Les données présentées comprendront des résultats sur le cancer du poumon non à petites cellules métastatique (NSCLC), ainsi que les indications établies du carcinome du rein avancé et du cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif (RAI-R DTC). Ces données montrent que le potentiel thérapeutique du Cabometyx en tant qu'option thérapeutique clé contre un large éventail de tumeurs continue d'être réalisée.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est désormais à vendre sur JC Decaux, avec un objectif de cours réduit de 22,70 à 16,60 Euros.

INFOS MARCHÉS

Hamilton Global Opportunities : rachète des titres MIH.

EN BREF

Transgene : données préliminaires positives de Phase I de TG4050 bientôt présentées.

BD Multimedia : Olympus Game anticipe une levée de plus de 300.000 $.

Noxxon : l'étude d'escalade de dose évaluant NOX-A12 dans le cancer du cerveau bientôt présentée.

Enertime : le financement du projet de Fouquières-lès-Lens avance.