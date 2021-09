Ouverture Paris : les résultats de Pernod Ricard salués!

LA TENDANCE

+1% tout près des 6.750 points! La hausse est belle ce matin pour le CAC40. Les indicateurs de préouverture n'avaient pas menti, puisqu'ils annonçaient un indice parisien au-dessus des 6.700 points. Un plus haut à 6 762,52 points a été touché.

(Boursier.com) — On guettera toutefois rapidement les PMI qui vont être publiés ce matin et qui pourraient influencer la tendance. Il s'agit des indices PMI manufacturier en Europe. A suivre aussi les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis pour le mois d'août, prélude au rapport mensuel du département du Travail vendredi. La Fed a fait du rétablissement durable du marché de l'emploi un paramètre essentiel pour l'évolution de sa politique monétaire.

Côté valeurs, Pernod Ricard bondit de plus de 3% après sa belle publication annuelle. Il en est de même pour bioMérieux.

WALL STREET

Les actions américaines ont consolidé mardi soir après les records de la veille pour le S&P 500 et le Nasdaq, sur fond de débat sur le calendrier de la Fed pour réduire ses achats d'actifs ("tapering"), après un discours plutôt accommodant de Jerome Powell la semaine dernière au symposium de Jackson Hole. Les marchés sont en outre attentistes avant la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi en août aux Etats-Unis, alors que la progression du variant delta du Covid-19 fait craindre un ralentissement de la croissance.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,11% à 35.360 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fléchi de 0,13% à 4.522 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,04% à 15.259 pts. Lundi, le S&P et le Nasdaq avaient fini sur de nouveaux records, soutenus par les valeurs technologiques et les biens de consommation discrétionnaires à l'approche de la fin du mois d'août. Sur l'ensemble du mois d'août, le DJIA a gagné 1,2%, le S&P 500 a avancé de 2,9% et le Nasdaq a bondi de 4%.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice PMI manufacturier américain final. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- PMI manufacturier final espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier final italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final en Allemagne. (09h55)

- Indice PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Indice PMI manufacturier britannique final. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1801$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,17$. L'once d'or se traite 1.816$.

VALEURS EN HAUSSE

Pernod Ricard (+3,20% à 183,70 Euros) fait mieux que prévu! Le géant des spiritueux dévoile un ROC de l'exercice 2020/21 qui s'élève à 2,42 Milliards d'Euros, en croissance interne de +18,3% (+7,2% en facial) avec une très forte amélioration de la marge opérationnelle de +213pdb. Le management anticipait une hausse organique du ROC d'environ 16%, et même de seulement +10% en début d'exercice. Le résultat net part du Groupe s'élève à 1,31 MdE, en croissance faciale de +297%, une très forte hausse, due à une base de comparaison favorable sur les charges opérationnelles non courantes, en particulier des dépréciations d'actifs d'1 MdE sur l'exercice 2019/20. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/21 s'élève à 8,82 MdsE, en croissance interne de +9,7%. La croissance faciale est de +4,5%, avec un effet de change défavorable dû à la dépréciation du Dollar. Un dividende de 3,12 Euros sera proposé au vote de l'Assemblée Générale le 10 novembre 2021.

bioMérieux (+5,90% à 110 Euros) publie ses résultats semestriels au 30 juin 2021 qui se traduisent par un Chiffre d'affaires de 1.574 millions d'euros, en croissance organique de 12,3% sur la période. La croissance organique des ventes au 2ème trimestre est de 7,9%, en ligne avec les attentes du groupe, marquée par un ralentissement en biologie moléculaire, une croissance remarquable des immunoessais et une dynamique favorable en microbiologie et applications industrielle. Avec une progression de 48% du résultat opérationnel courant contributif, ce dernier atteint 374 Millions d'euros, soit près de 24% du chiffre d'affaires. bioMérieux confirme son objectif de croissance organique des ventes de neutre à autour de 5% et son objectif de résultat opérationnel courant contributif au niveau de 2020.

Engie (+0,90% à 12,24 Euros) annonce avoir reçu une offre ferme et irrévocable du Groupe Altrad pour l'acquisition d'Endel, filiale à 100% d'Engie et spécialiste de la maintenance industrielle et des services à l'énergie. Endel intervient auprès de ses clients notamment dans les centrales nucléaires, dans les domaines de la pétrochimie, de la sidérurgie, du raffinage, de l'industrie navale et de la pharmacie. Endel, qui emploie 5.200 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros en 2020.

VALEURS EN BAISSE

Navya (-4,60% à 2,49 Euros) : prend la tête des plus fortes baisses sur le SRD ce matin.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Viel & Cie, Memscap, Signaux Girod, Airwell, DBT

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur Bastide, avec un objectif de cours inchangé de 56 euros.

INFOS MARCHES

TechnipFMC lance une offre sur les obligations à 6,5% échéance 2026.

EN BREF

MedinCell : acceptation par la FDA...

Elis : acquisition de PureWashrooms au Royaume-Uni.

Saint Gobain : vente de deux sociétés dans le verre.

Latécoère s'offre Technical Airborne Components.