Ouverture Paris : les publications trimestrielles suscitent des prises de bénéfices

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 abandonne 1% dans les premiers échanges du jour autour de 6.025 points. La baisse emporte beaucoup de titres ce matin et s'avère plus prononcée pour ceux de sociétés ayant déçu suite à la publication de leurs chiffres d'affaires trimestriels... A l'image de Guerbet. L'Oréal, Vivendi, Renault, Kering, EssilorLuxottica se retrouvent dans le rouge, avec des baisses plus ou moins prononcées.

Au global, les prises de bénéfices l'emportent donc, sur l'indice parisien qui flirtait avec les 6.100 points depuis trois jours. Niveau franchi à chaque fois en séance, mais au-dessus duquel il n'a jamais réussi à clôturer.

Si les résultats trimestriels les occupent, les investisseurs demeurent toujours préoccupés par les politiques monétaires alors que la prochaine réunion de la Banque centrale européenne est prévue la semaine prochaine et celle de la Réserve fédérale américaine dans deux semaines. Le marché tablent sur un nouveau relèvement de 75 points de base des taux des deux banques centrales.

WALL STREET

Wall Street a finalement terminé en retrait ce jeudi après la déception Tesla, difficilement contrebalancée par un certain nombre de publications plus solides. Le S&P 500 cède 0,8% à 3.665 pts, le Dow Jones recule de 0,3% à 30.333 pts et le Nasdaq perd 0,61% à 10.614 pts. Le baril de brut cède de son côté 1,3% à 84,80$. L'indice dollar abandonne 0,6% face à un panier de devises de référence.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9771$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,59$. L'once d'or se traite 1.621$.

VALEURS EN HAUSSE

Boiron (+0,30% à 46,65 Euros) : Les ventes cumulées de sont en hausse à taux courant de +25,2%, pour un total 385,18 millions d'euros (307,68 ME au 30 septembre 2021). La croissance à taux constant ressort à +21,3%.

VALEURS EN BAISSE

EssilorLuxottica (-1,25% à 156,75 Euros) annonce que son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2022 s'élève à 6 394 millions d'euros, en hausse de 8,2% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 (+17% à taux de change courants). Pour les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 18 388 millions d'euros, en hausse de 8,8 % par rapport à 2021 sur la même période (+ 15,5 % à taux de change courants). La croissance demeure forte d'une année sur l'autre au cours des trois premiers trimestres de l'année malgré l'effet défavorable de la base de comparaison élevée.

L'Oréal (-4,75% à 313,50 Euros) : la croissance du chiffre d'affaires du groupe ressort à +12% au 30 septembre 2022, soit sur 9 mois. A données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe au 30 septembre atteint 27,941 MdsE, soit une croissance de +20,5%, après 9,575 MdsE de chiffre d'affaires au 3e trimestre.

Kering (-3,45% à 453 Euros) : A 5,137 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du Groupe au 3e trimestre 2022 est en croissance de +23% en données publiées et de +14% en comparable par rapport au 3e trimestre 2021. Par rapport au 3e trimestre 2019, les ventes augmentent de +28% en comparable. Dans le réseau en propre, le chiffre d'affaires continue de progresser fortement avec une hausse de +19% en comparable.

Biosynex (-1,20% à 12,37 Euros) : Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Biosynex s'établit à 164,1 ME, en repli de -47%. Les ventes de produits hors Covid-19 sont en forte croissance de 27% sur la période avec un chiffre d'affaires de 36,9 ME. Leur part dans le mix produit progresse et représente 22% de l'activité du Groupe, contre 9% sur les 9 premiers mois de 2021. Le résultat d'exploitation semestriel atteint lui 47 ME, soit 33% du chiffre d'affaires. Le résultat net consolidé atteint 30,6 ME, faisant ressortir une marge nette de 21,5%.

Compagnie des Alpes (-1% à 13 Euros) pour le 4e trimestre de l'exercice 2021/22 a atteint 213,9 millions d'euros. Le dynamisme de l'activité observé depuis le début de l'exercice dans les Parcs de loisirs s'est poursuivi lors de la période estivale. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre du Groupe progresse ainsi de +17,9% par rapport à la même période de l'exercice 2018/19 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice non impacté par les conséquences de la crise sanitaire, et de 24,5% par rapport au 4ème trimestre de 2020/2021. Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'élève à 958,53 ME, soit une progression de +17,8% par rapport à l'exercice 2018/19 (retraité de la sortie du domaine des 2 Alpes). A noter que sur cet exercice 2021/2022, la contribution des Parcs de loisirs au chiffre d'affaires annuel du Groupe dépasse celle des Domaines skiables.

Gecina (-1% à 84,50 Euros) s'établissent à 463 millions d'euros, en hausse de +4% à périmètre constant. La croissance des revenus locatifs à périmètre constant s'accélère, reflétant l'amélioration des taux d'occupation et la montée en puissance des effets de l'indexation. A périmètre constant, l'accélération de la performance ressort clairement en séquences trimestrielles. Le 1er trimestre affichait une croissance de +2,2%, le 2e de +3,2%, et sur le 3e trimestre la croissance des loyers à périmètre constant s'élève à +6% par rapport au 3ème trimestre 2021.

Bolloré (-3,40% à 4,59 Euros) : A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de à fin septembre est en hausse de +21% à 17,630 milliards d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année est en hausse de +26%, compte-tenu de +213 ME de variations de périmètre (notamment l'intégration de Prisma Media) et de +298 ME d'effets de change en raison d'une dépréciation globale de l'Euro par rapport aux principales devises du Groupe.

Vivendi (-2,65% à 7,90 Euros) : Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de s'élève à 7,451 milliards d'euros (6,870 MdsE à la même période de 2021). Cette augmentation de 8,5% résulte principalement de la performance d'Havas Group (+284 ME), du rebond de Vivendi Village (+109 ME par rapport à 2021 impacté par les effets de la crise sanitaire en particulier sur le spectacle vivant), ainsi que de la progression de Groupe Canal+ (+43 ME). Elle comprend également la contribution de Prisma Media (+134 ME), consolidé sur 9 mois en 2022, contre 4 mois sur les 9 premiers mois de 2021 (à compter du 1er juin 2021).

Guerbet (-4,60% à 16,90 Euros) publie son chiffre d'affaires à 9 mois. Au 30 septembre 2022, les ventes du Groupe s'élèvent à 569,2 ME, en hausse de +5,2% par rapport à la même période en 2021. A taux de change constant (TCC), le chiffre d'affaires à 9 mois est en hausse de +0,8%. Le groupe précise que la croissance du chiffre d'affaires 2022 sera inférieure à 2% à périmètre comparable et taux de change constant, contre une fourchette annoncée précédemment de 2 à 4%.

Faurecia (-3% à 13,26 Euros) (Forvia) rehausse sa guidance de ventes pour l'ensemble de l'exercice 2022. L'équipementier automobile, qui a changé de dimension avec le rachat de Hella, vise désormais des revenus entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros cette année (contre 23 à 24 MdsE précédemment) afin de refléter l'évolution des taux de change et la révision de l'estimation de la production automobile mondiale à 77 millions de VL (contre 74 millions de VL précédemment). Il anticipe toujours une marge opérationnelle entre 4 et 5% et un flux de trésorerie net à l'équilibre.

Renault (-2% à 32,08 Euros) dévoile un chiffre d'affaires de 9,8 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 20,5%. A taux de change et périmètre constants, la croissance atteint 19,4%. Une évolution conforme aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires de l'Automobile ressort quant à lui à 9 MdsE, en hausse de 21,7%, mais inférieur au consensus de place (9,6 MdsE). Dans un contexte encore perturbé par la crise des semi-conducteurs, la société au losange a vendu 481.000 véhicules au 3ème trimestre, en baisse de 2,4% sur un an.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

STEF, Savencia, Société Foncière Lyonnaise, Fermentalg, Groupe Guillin, Focus Entertainment, Median Technologies, Orapi, Cogelec, DMS Group, Damartex, Linedata, 2CRSi, Immersion, Bone Therapeutics, Groupe Berkem

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Deutsche Bank revalorise Verallia de 35 à 40 euros ('achat').

La Deutsche Bank ajuste la mire sur Edenred de 54,4 à 56 euros ('achat').

INFOS MARCHÉS

Adomos : mise en oeuvre de la réduction de capital

EN BREF

OSE Immunotherapeutics fait un point d'étape sur Tedopi.

Legrand : une de ses entités françaises mise en examen.

Groupe Gorgé : importante commande de 40 ME.

Reworld Media va acheter Grazia et Icon.

Theranexus et Inserm Transfert signent une alliance stratégique.

Trigano : deux opérations de croissance externe.