Ouverture Paris : les publications soutiennent la tendance

Après quatre séances de repli, la tendance est plus ferme ce jeudi matin (+0,35%) sur le CAC40 à 7.325 points, dans le sillage de Wall Street qui a terminé plus stable hier soir malgré un climat international toujours très tendu... D'un point de vue économique, les indices de conjoncture plus fermes que prévu des deux côtés de l'Atlantique pourraient retarder un allègement des conditions de crédit espéré après l'été. En attendant, la publication des Minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine hier soir n'a pas vraiment éclairé la lanterne des boursiers... Pendant ce temps, les publications d'entreprises se succèdent avec aujourd'hui AXA, Accor, Arkema, Getlink, Seb, Eramet, Essilor ou encore Bouygues...

Wall Street était hésitante mercredi soir, après sa rechute de la veille. Le S&P 500 a reculé de 0,16% à 3.991 pts, alors que le Dow Jones a perdu 0,26% à 33.045 pts et que le Nasdaq avancait modestement de 0,13% à 11.507 pts. Les opérateurs redoublent de prudence, alors qu'à la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed dans un contexte d'inflation toujours forte s'ajoutent les inquiétudes géopolitiques grandissantes... Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonnait encore 2,5% à 74$.

Publiées dans la soirée, les "minutes" de la réunion de politique monétaire de la Fed du 1er février montrent que "presque tous" les responsables de la banque centrale américaine étaient favorables à un ralentissement des hausses des taux, avec un relèvement de 25 points de base...

Certains éléments de ce compte-rendu ont alimenté l'idée que l'inflation élevée restait un facteur clé dans l'orientation de la politique monétaire de la Fed et que celle-ci pourrait décider de hausses de taux supplémentaires pour parvenir à contrôler l'inflation...

James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, projette de son côté des taux atteignant 5,375%. Il juge que les marchés pourraient surestimer le risque d'une récession en 2023 et ajoute que l'économie américaine est plus forte qu'attendu, avec en particulier un chômage inférieur à sa tendance de long terme et une production supérieure au potentiel. L'inflation demeure quant à elle trop élevée, constate Bullard, qui a ajouté qu'elle s'est tout de même apaisée récemment... Une poursuite de la hausse des taux "verrouillerait" ce ralentissement. Le dirigeant régional de la Fed juge encore possible de maîtriser l'inflation tout en maintenant un solide marché de l'emploi. Le risque demeure toutefois que l'inflation ne ralentisse pas suffisamment ou réaccélère, selon Bullard, qui anticipe plutôt une croissance économique "modérément lente" cette année accompagnée d'un déclin de l'inflation.

Ce matin, l'euro recule à 1,0620/$. Le Bitcoin monte à 24.375$. L'or cote 1832$.

Goldman Sachs repasse de 'vendre' à 'neutre' sur Unibail en ciblant un cours de 68 euros.

Berenberg repasse d'acheter à 'conserver' sur BP en ciblant un cours de 590 GBp et reste à l'achat sur Faurecia avec un objectif ajusté de 24 à 25 euros.

Jefferies conserve Mercedes avec un objectif ajusté de 68 à 70 euros.

Seb (+4,5%) a dégagé en 2022 un résultat opérationnel d'activité de 620 ME, en baisse de 24% par rapport au plus haut historique de 2021 (813 ME). La marge opérationnelle s'établit à 7,8% des ventes, contre 10,1% en 2021 mais dépasse un peu le haut de fourchette attendu (de 7% à 7,5%).

Seb avait précédemment annoncé des ventes de 7.960 ME, quasi-stables (-1,2%) par rapport à 2021 en données publiées et en baisse de 4,7% à taux de change et périmètre constants.

Seb cite un effet prix-mix très positif, de près de 600 ME, reflétant très majoritairement les hausses de prix passées pour contrer l'inflation et compenser des dépréciations de certaines devises émergentes, mais intégrant aussi la poursuite de l'enrichissement du mix-produit. Les actions mises en place par le Groupe ont permis de réaliser un Résultat Opérationnel d'Activité de 421 ME au second semestre, soit une marge de 9,8% après 5,4% au 1er semestre.

D'une façon plus globale, Seb a dû faire face en 2021 et en 2022 à d'importants surcoûts (matières, composants, fret, effets devises) qui se sont respectivement élevés à 300 ME et 269 ME. Le groupe estime que ces surcoûts devraient être non significatifs en 2023 car il anticipe que l'impact négatif sur les devises (du fait de couvertures moins avantageuses) devrait être compensé par des effets positifs sur les matières et le fret.

Le résultat net part du groupe 2022 s'élève à 316 ME (en baisse de 30 % par rapport au niveau record de 454 ME atteint en 2021). Il sera proposé de distribuer un dividende de 2,45 euros par action, stable par rapport à celui versé en 2022 au titre de l'exercice 2021. La date de détachement du coupon de l'action est fixée au 31 mai 2023 et celle du paiement du dividende au 2 juin 2023.

Bouygues (+3,3%) a affiché un chiffre d'affaires de 44,32 milliards d'euros en 2022, contre 37,59 milliards l'année précédente, en ligne avec ses attentes. La direction avait dit viser lors de la publication de ses précédents résultats une "nouvelle augmentation" de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant. Le résultat opérationnel courant des activités en 2022 atteint 2,02 milliards d'euros, contre 1,73 milliard en 2021.

Le résultat opérationnel courant hors Equans est en hausse de 152 ME. Les objectifs 2022 de Bouygues Telecom ont été atteints avec un chiffre d'affaires facturé au client en hausse de 6%, avec une progression de l'EBITDAaL de 9%, et des investissements bruts d'exploitation à 1,5 MdE.

La dette nette est de 7,4 MdsE, reflétant l'acquisition d'Equans et les rachats d'actions propres. Le groupe propose le paiement d'un dividende de 1,80 euro par action.

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues vise pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation de son ROCA (sur la base d'un proforma intégrant Equans sur l'ensemble de l'exercice 2022)

Le chiffre d'affaires du Groupe Eramet (+3%) s'élève à 5,014 milliards d'euros en 2022, en forte hausse de +37% (+25% à change constant). Cette croissance a été tirée par un environnement de prix et de change très favorable principalement au 1er semestre, ainsi que par les très bonnes performances opérationnelles de l'activité minerai de manganèse (+13% de volumes vendus).

L'EBITDA du Groupe s'élève à 1,553 MdE. L'EBITDA ajusté (y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay) s'élève à 1,897 MdE, en très forte progression (+58% vs 2021).

La perte nette des activités en cours de cession s'élève à -156 ME, reflétant principalement la dépréciation d'actif constatée pour Erasteel (-126 ME).

Le résultat net part du Groupe s'établit à 740 ME sur l'année. Il inclut également la quote-part de résultat de Weda Bay (258 ME) ainsi qu'une dépréciation d'actif relative à la SLN (- 124 ME, part du Groupe).

Le free cash-flow (FCF) s'élève à 824 ME, y compris une contribution de Weda Bay à hauteur de 237 ME. La dette nette est de 344 ME au 31 décembre 2022, en réduction de près de 600 ME du fait de la forte génération de trésorerie du Groupe, malgré un FCF négatif de -214 ME des activités cédées ou en cours de cession. La variation de l'endettement net comprend également le versement de dividendes au titre de l'exercice 2021 aux actionnaires d'Eramet (-72 ME) et aux actionnaires minoritaires de Comilog (-32 ME).

Le ratio de levier est de 0,2x, plus bas niveau atteint sur les 10 dernières années par le Groupe.

La liquidité du Groupe, y compris les lignes de financement non tirées, reste élevée à 2,6 MdE au 31 décembre 2022. En janvier 2023, Eramet a renouvelé et étendu le prêt à terme ('term loan') pour un montant de 480 ME avec un pool de banques. Le nouveau prêt est à échéance janvier 2027, avec un taux flottant, amortissable à compter de janvier 2025. Le prêt a été tiré à hauteur de 270 ME afin principalement de refinancer l'encours de l'ancien prêt.

Cette proposition est en accord avec la politique d'allocation du capital du Groupe qui vise en priorité le désendettement, afin de maintenir un levier inférieur à 1x en moyenne sur le cycle, ainsi que les investissements dans les projets de croissance, puis la rémunération de ses actionnaires.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 23 mai de verser un dividende de 3,5 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 40%.

Bureau Veritas (+2%) a dévoilé des résultats 2022 en vive progression et annonce une nette hausse de son dividende. Le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification a réalisé l'an passé un résultat opérationnel ajusté de 902,1 millions d'euros (892 ME de consensus), en hausse de 12,5%, pour un chiffre d'affaires de 5,65 MdsE, en croissance de 7,8% sur une base organique (dont 9,3% au quatrième trimestre), et de 13,4% en données publiées. La marge opérationnelle ajustée atteint ainsi 16,0% et est en hausse d'environ 10 points de base en excluant l'impact des confinements en Chine.

Le bénéfice net part du Groupe ressort à 466,7 ME, en progression de 10,9%. Le flux de trésorerie disponible est de 657 ME (11,6% du CA), en hausse de 9% par rapport à 2021, du fait d'une politique disciplinée en matière de dépenses d'investissement (2,2% du CA), ainsi que d'un besoin en fonds de roulement contrôlé (6% du CA) malgré une forte hausse du CA au quatrième trimestre.

Le ratio dette nette ajustée / EBITDA est en repli à 0,97x au 31 décembre 2022 contre 1,10x lors de l'exercice précédent.

Le Conseil d'administration propose un dividende de 0,77 euro par action pour 2022, en hausse de 45,3% par rapport à l'exercice précédent. Cela correspond à une augmentation du taux de distribution à environ 65% de son bénéfice net ajusté (contre 50% précédemment), un niveau que le Groupe prévoit de maintenir à l'avenir. Bureau Veritas dispose d'une flexibilité financière importante pour réaliser des acquisitions afin de saisir les opportunités de croissance à long terme.

Sur la base d'un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d'atteindre : une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires ; une marge opérationnelle ajustée stable ; des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

Axa (+1,8%) a publié un résultat net inférieur aux attentes des analystes pour l'exercice 2022, en raison de l'impact plus marqué que prévu de la remontée des taux d'intérêt sur la valorisation des actifs obligataires du groupe, mais l'assureur a cependant relevé son objectif de croissance du résultat par action dans le cadre du plan "Driving Progress 2023".

Le numéro deux de l'assurance en Europe a indiqué dans un communiqué avoir dégagé l'an dernier un bénéfice net en repli de 8% à 6,67 milliards d'euros, là où les analystes attendaient en moyenne 7,20 milliards. Le Chiffre d'affaires ressort à 102 milliards d'euros, en hausse de 2% par rapport à 2021. Le Résultat opérationnel par action est de 3,08 euros, en hausse de 12%. Le ratio de solvabilité II s'établit à 215%, en baisse de 1 point par rapport à fin 2021.

Le dividende de 1,70 euro par action est proposé en hausse de 10% par rapport à 2021. Le groupe annonce par ailleurs le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,1 milliard d'euros.

Arkema (+1%) annonce un chiffre d'affaires de 11,5 MdsE, en croissance de 21,3% en 2022 par rapport à 2021. La croissance organique des ventes est de 13,6%, reflétant les augmentations de prix face à l'inflation significative des matières premières et de l'énergie et l'amélioration du mix produits, ainsi que le ralentissement de la demande et les déstockages importants observés au quatrième trimestre. Le groupe note l'accélération des opportunités pour des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, notamment dans la mobilité bas carbone, l'allègement, l'économie circulaire et l'impression 3D.

L'EBITDA est au plus haut historique à 2.110 ME, en forte progression de 22,2% par rapport à l'an dernier, et la marge d'EBITDA à 18,3% (18,1% en 2021). La hausse du résultat net courant est de de 30,2% à 1.167 ME, soit 15,75 euros par action (11,88 euros en 2021).

Le flux de trésorerie courant est élevé à 933 ME (756 ME en 2021), traduisant notamment la gestion stricte du besoin en fonds de roulement.

Le groupe propose un dividende de 3,40 euros par action (3 euros en 2021), en ligne avec la politique de croissance progressive du dividende.

Accor (+0,5%) a annoncé un chiffre d'affaires en 2022 en hausse de 92% À 4.224 ME (+80% À PCC). L'EBE grimpe à 675 ME au-dessus des objectifs, Le RN pdg s'établit à 402 ME. Le groupe annonce ainsi le retour d'une distribution de dividende de 1,05 euro par action.

Le REVPAR GROUPE 2023 EST ATTENDU EN HAUSSE ENTRE 5% ET 9% (À PCC) PAR RAPPORT À 2022.

Au 31 décembre 2022, le coût moyen de la dette du Groupe s'établissait à 2,1% avec une maturité moyenne de 3,6 années, sans échéance significative de remboursement avant 2026.

À fin décembre 2022, en ajoutant la ligne de crédit non-tirée de 1,2 milliard, Accor dispose de 2,8 milliards de liquidité. Le Groupe réitère son engagement à restaurer son profil "Investment Grade".

Sur la base des résultats de 2022, de la politique de distribution de dividendes mise en oeuvre depuis 2019 (établie sur la base d'une distribution de 50% du free cash-flow récurrent), et sur recommandation du Conseil d'administration, Accor soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 17 mai 2023 le paiement d'un dividende ordinaire de 0,71 euro par action.

De plus, sur la base des cessions récentes (i.e. une participation de 10,8% dans Ennismore et de titres dans H World Group Ltd), le Conseil d'administration a décidé de proposer le paiement d'un dividende exceptionnel de 0,34 euro par action.

Nexity (-5%) a signé un contrat bancaire d'une maturité de 5 ans (échéance février 2028) comprenant une ligne de crédit en trésorerie de 800 millions d'euros. Ce nouveau contrat inclut par ailleurs une enveloppe d'engagements par signature qui figurent en hors bilan (notamment des garanties financières d'achèvement propres au régime français de la Vente en Etat de Futur Achèvement) de 2,1 milliards d'euros.

Ce contrat se substitue au contrat actuel qui arrivait à échéance en juillet 2023. Les montants autorisés dans le précédent contrat (500 ME de crédit en trésorerie et 1,8 MdE d'engagements par signature) ont été augmentés avec un pool de prêteurs élargi.

Historiquement engagé pour une ville bas carbone, Nexity a fait le choix d'inclure dans ce contrat de crédit des critères à impact environnemental qui reposent sur l'atteinte d'objectifs liés à la réduction de l'intensité carbone des métiers du groupe (émissions de gaz à effet de serre scopes 1 et 2 pour le Groupe, scope 3 pour les activités de promotion immobilière, et volume de travaux de rénovation énergétique de logements pour les activités de syndic de copropriété).

EssilorLuxottica (-4%) dévoile des résultats 2022 historiques. Le numéro un mondial des verres optiques a enregistré l'an passé un résultat net ajusté de 2,860 milliards d'euros, en hausse de 15,4% à taux de change constants, pour un chiffre d'affaires de 24,494 MdsE, en croissance de 7,5% à taux de change constants. La marge brute ajustée s'élève à 15,606 MdsE, atteignant 63,7% du chiffre d'affaires, soit 30 points de base de plus que la base pro forma de l'année 2021 (ou 40 points de base à taux de change constants), ce qui constitue une performance remarquable compte tenu de l'impact de l'inflation des coûts de production, à savoir la main d'oeuvre, l'énergie, le fret et les matières premières, souligne la firme.

Le résultat opérationnel ajusté atteint 4,115 MdsE, représentant 16,8% des revenus (en ligne avec les attentes) par rapport aux 16,1% de la base pro forma 2021, soit une progression de la marge de 70 points de base (ou 60 points de base à taux de change constants), malgré l'augmentation significative du coût de la main-d'oeuvre, résultant de la pression inflationniste sur les salaires au niveau mondial. Le résultat opérationnel et le résultat net du Groupe extraits directement des états financiers consolidés IFRS se sont respectivement élevés à 3,157 MdsE et 2,152 MdsE pour l'ensemble de l'année. Le cash-flow libre consolidé 2022 est de 2,256 MdsE.

Le Groupe termine ainsi l'année avec 1,96 MdE de trésorerie et équivalents de trésorerie, et un endettement financier net de 10,25 MdsE (y compris 3,18 milliards d'euros de dettes liées aux contrats de location), contre un endettement financier net de 9,70 MdsE à fin 2021.

Le management confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma) et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.

La recommandation du Conseil d'administration aux actionnaires, lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 mai 2023, sera d'approuver le paiement d'un dividende de 3,23 euros par action, contre 2,77 euros attendus par le marché. Les actionnaires se verront offrir l'option de recevoir leur dividende en numéraire ou en actions nouvellement émises. La date de détachement sera le 22 mai et le dividende sera payé, ou les actions émises, en date du 13 juin.

Getlink (-3%) annonce des résultats annuels record sur l'exercice 2022, aidés par la mise en service d'ElecLink, qui permet les échanges d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne, ainsi que par un trafic dynamique. Le Chiffre d'affaires s'établit à 1,606 milliard d'euros (+107%). L'Ebitda du groupe ressort à 886 millions d'euros en 2022, contre 297 millions d'euros en 2021. Le résultat net consolidé s'établit à 252 millions d'euros.

Le Free Cash-Flow ressort à 714 millions d'euros et la trésorerie à 1,2 milliard d'euros.

Le trafic via le tunnel sous la Manche a vivement rebondi après la levée des restrictions relatives à l'épidémie de COVID-19. Getlink a aussi bénéficié des nombreuses perturbations intervenues dans les aéroports européens ces derniers mois pour cause de manque de personnel, ainsi qu'une empreinte carbone favorable comparée à l'aérien.

La nouvelle unité ElecLink du groupe, opérationnelle depuis mai, qui permet la circulation de l'électricité entre la France et le Royaume-Uni, a contribué à hauteur de 264 millions d'euros à l'Ebitda de Getlink en 2022.

Suspense prolongé chez Orpea (-2%). L'exploitant de maisons de retraite annonce que la procédure amiable de conciliation ouverte le 25 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, sous l'égide de Maître Hélène Bourbouloux en qualité de conciliatrice, et devant initialement se terminer à l'issue d'une période de 4 mois (soit le 25 février 2023), a été prolongée pour une durée d'un mois supplémentaire sur requête de la conciliatrice, soit jusqu'au 25 mars 2023. Il est précisé qu'aucune nouvelle prorogation ne pourra intervenir.

La prorogation de la procédure amiable de conciliation va notamment permettre à la Société de poursuivre l'élargissement du soutien des créanciers financiers non sécurisés qui n'ont pas encore pu adhérer à l'accord de lock-up signé le 14 février 2023 (ainsi que ses discussions avec les créanciers concernés par des demandes de renonciation et ajustement de clauses contractuelles prévues dans la documentation de financement conclue par la Société ou ses filiales, pour permettre la réalisation de la restructuration financière. La Société envisage de présenter, dans ce délai prorogé, une requête afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée courant mars destinée à permettre la mise en oeuvre de l'accord de principe relatif à sa restructuration financière annoncé le 1 er février 2023.

Pour rappel, la Société a conclu le 14 février dernier l'Accord de Lock-Up avec d'une part, le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, accompagnée de CNP Assurances, et comprenant par ailleurs MAIF, accompagnée par MACSF, et d'autre part, cinq institutions détenant de la dette non sécurisée d'ORPEA S.A. Le processus d'adhésion à l'Accord de Lock-Up en cours vise notamment à obtenir d'ici l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée le soutien d'un maximum de créanciers non sécurisés d'ORPEA S.A, dont une partie d'entre eux, qui détiendrait environ 45% de la dette non sécurisée d'ORPEA S.A (à comparer au pourcentage de 50% communiqué le 1er février 2023 par la Société sur la base des éléments portés à sa connaissance à cette date), est coordonnée par le SteerCo.

Compte tenu de la prorogation de la procédure de conciliation, la date butoir pour adhérer à l'Accord de Lock-Up et être éligible au paiement de la commission d'adhésion de 75 points de base prévue par l'Accord de Lock-Up (calculée sur la valeur nominale des montants concernés de la dette non sécurisée détenue), est fixée au 10 mars 2023, 17 heures (heure de Paris). Afin néanmoins d'optimiser le traitement des demandes d'adhésion par l'agent du Lock-Up, les créanciers financiers non sécurisés souhaitant adhérer à l'Accord de Lock-Up sont invités à contacter l'agent du Lock-Up dès que possible et en toute hypothèse avant le 1 er mars 2023 afin de s'assurer de la prise en compte en temps utile de leur adhésion, et de permettre les retours éventuels de l'agent du Lock-Up en cas de demande incomplète. La Société tiendra le marché informé des prochaines étapes de la restructuration financière.

TotalEnergies (stable) a signé des contrats d'achat d'électricité (Corporate Power Purchase Agreements) avec Sasol South Africa et Air Liquide Large Industries South Africa, portant sur la fourniture d'une capacité de 260 MW d'électricité renouvelable sur une période de 20 ans.

TotalEnergies développera une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW et une ferme éolienne de 140 MW dans la province du Western Cape. Ces projets fourniront environ 850 GWh par an d'électricité verte au site de Secunda de Sasol, situé à environ 700 kilomètres au nord-est, où Air Liquide opère la plus grande unité de production d'oxygène au monde. Les deux projets fourniront une électricité renouvelable compétitive et disponible pour décarboner la production de Sasol et Air Liquide. Ces accords démontrent la volonté de TotalEnergies de contribuer à l'évolution du mix énergétique de l'Afrique du Sud. Ces projets auront des retombées positives directes pour la population locale à travers la création d'emplois.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Eiffage (stable) s'établit à plus de 20,3 milliards d'euros sur l'année 2022, en hausse de +8,5% à structure réelle par rapport à 2021 et de +7,3% à périmètre et change constants (pcc). L'activité est en hausse sensible de +9,5% sur le 4e trimestre.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 2,212 MdsE, en hausse de +15,3% par rapport à 2021, ce qui représente une marge opérationnelle de 10,9% (10,3% en 2021). Le résultat opérationnel courant est désormais supérieur à son niveau d'avant crise sanitaire en Travaux comme en Concessions.

La marge opérationnelle des Travaux atteint 3,8% (3,7% en 2021). Stable dans la branche infrastructures à 2,9%, elle progresse dans les branches Construction à 3,8% (3,7% en 2021) et Energie Systèmes à 5,1% (5% en 2021). Dans les Concessions, la marge opérationnelle est de 47,2% (44,5% en 2021), portée par la bonne tenue du trafic autoroutier alors que le trafic aérien n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise.

Le résultat opérationnel courant est de 2,212 MdE en hausse de 15,3% par rapport à 2021 (1,919 MdE en 2021).

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève à 896 ME (777 ME en 2021), en croissance de 15,3%. Le résultat net par action est de 9,46 euros (7,98 euros en 2021).

Lors de l'assemblée générale mixte d'Eiffage qui se tiendra à 10h, le 19 avril 2023 à Paris, il sera proposé aux actionnaires de distribuer un dividende de 3,6 euros par action (3,1 euros par action en 2022). Il sera mis en paiement le 17 mai, avec un détachement du coupon le 15 mai.