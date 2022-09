Ouverture Paris : les prises de bénéfices continuent sur le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est de retour à une encablure des 6.200 points cédant un peu plus de 0,50% dans les premiers échanges du jour. Les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois d'août qui ont fait mal hier sur les marchés, continuent de susciter des prises de bénéfices. D'autant plus que les marchés avaient pris un peu de hauteur la semaine dernière...

Hier, c'est quasiment un mouvement de panique qui s'est emparé des marchés à New York, le Nasdaq lâchant plus de 5%. L'absence de nouveau signe de ralentissement de l'inflation au sein de la 1ère économie mondiale remettant en cause les scénarios les plus doux en matière de taux d'intérêt et de croissance. Wall Street a ainsi dévissé accentuant sa baisse en fin de séance et le CAC 40 avait déjà décroché dès la publication du chiffre.

À une semaine des décisions du FOMC de la Réserve fédérale, l'hypothèse d'une hausse de taux limitée à 50 points de base est désormais totalement exclue et celle d'un relèvement de 100 points, qui n'était même pas évoquée lundi, est jugée probable à 37% selon le baromètre FedWatch ! Le scénario de 75 points de base reste privilégié.

WALL STREET

Wall Street a dévissé ce mardi, le S&P 500 abandonnant 4,32% à 3.932 pts, le Dow Jones -3,94% à 31.104 pts et le Nasdaq -5,16% à 11.633 pts. Les chiffres toujours préoccupants de l'inflation américaine ont miné le moral des opérateurs et ont fait brutalement remonter les anticipations de durcissement monétaire... Le fameux 'pivot de la Fed' espéré il y a quelques semaines semble bien exclu à court terme, comme l'avait d'ailleurs laissé entendre à plusieurs reprises Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine. Le baril de brut WTI rend 1,5% à 86,85$ sur le Nymex.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9976$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,78 $. L'once d'or se traite 1.702$.

VALEURS EN HAUSSE

Stellantis N.V. (+0,25% à 13,58 Euros) et General Motors Holding LLC, filiale de General Motors Company ont signé un accord de rachat de titres portant sur les 69,1 millions d'actions ordinaires de Stellantis, représentant environ 2,2% du capital social de Stellantis sur une base diluée, que GM est en droit de souscrire à l'exercice des bons de souscription d'actions initialement émis par Peugeot S.A. au profit de GM en 2017.

Exclusive Networks (+3,50% à 17,60 Euros) : L'EBITA ajusté a nettement augmenté à 66,5 millions d'euros, en hausse de 39,3% par rapport à 2021, une progression plus rapide que celle du chiffre d'affaires. La marge d'EBITA ajusté sur marge nette a gagné 261 pb par rapport à l'exercice précédent, à 35,4%, le Groupe bénéficiant d'un effet de levier opérationnel. Le résultat net ajusté s'établit à 47,5 millions d'euros, soit une hausse de 49,4% par rapport à 2021. La direction d'Exclusive Networks a décidé de revoir à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2022 : le chiffre d'affaires brut devrait désormais dépasser 4,2 milliards d'euros (contre plus de 3,8 milliards d'euros prévus précédemment) ; la marge nette devrait désormais se situer entre 392 millions d'euros et 400 millions d'euros (contre 362 à 368 millions d'euros précédemment) ; l'EBITA ajusté devrait désormais être compris entre 146 millions d'euros et 152 millions d'euros (contre entre 133 et 138 millions d'euros auparavant). Et les flux de trésorerie disponible issus des activités d'exploitation avant impôts devraient désormais dépasser 160% de l'EBITA ajusté contre 80% de l'EBITA ajusté précédemment...

Groupe Crit (+2,30% à 61,40 Euros) : Sur le semestre, le Groupe affiche des résultats en forte progression ainsi qu'une amélioration de ses marges. L'EBITDA progresse de 34,3% à 58,6 ME, représentant une marge de 5,2 (+60 points de base par rapport à la même période 2021). Sur le pôle Travail Temporaire, l'EBITDA s'établit à 40,3 ME. La marge ressort à 4,3% en progression de 30 points de base par rapport au premier semestre 2021. Sur le pôle Multiservices, l'EBITDA ressort à 18,3 ME contre 10 ME au premier semestre 2021, soit une marge de 9%. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat opérationnel courant ressort à 42,1 ME en progression de 73,8% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net s'élève à 29,9 ME, contre 11,1 ME un an auparavant intégrant un résultat financier de 2,4 ME et une charge d'impôt sur le résultat de 16,2 ME.

VALEURS EN BAISSE

Antin Infrastructure Partners (-6,75% à 26,28 Euros) dévoile ce matin un recul de 22,8% de son bénéfice par action à 0,18 Euro. Le résultat net atteint 30,6 ME sur la période (-14,4%) et l'EBITDA 48 ME (-6,4%). Le chiffre d'affaires ressort à 96 ME, contre 84,1 ME un an plus tôt. Les actifs sous gestions sont de 22,4 MdsE, contre 19,9 MdsE un an plus tôt.

Herige (-1,30% à 37,40 Euros) réalise un chiffre d'affaires de 413 ME, en croissance de +10,2% et de +8,7% à périmètre comparable, bénéficiant d'un effet prix et, dans une moindre mesure, d'un effet volume/mix produits favorables. Malgré des tensions inflationnistes sur les matières premières, le transport et l'énergie, l'Ebitda du premier semestre 2022 progresse de 14,9% à 31 ME par rapport à la même période en 2021 et la marge d'EBIDTA s'inscrit à 7,5%, +0,3 point vs S1 2021. Herige réalise un résultat d'exploitation en amélioration de +15,9% à 22,5 ME, soit un taux de marge d'exploitation à 5,4% contre 5,2% un an auparavant. Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2022 représente un bénéfice de 14,4 ME contre 12,4 ME au 30 juin 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Onxeo, Clasquin, Les Constructeurs du Bois, Groupe Partouche, BOA Concept, CBO Territoria, Roche Bobois, IDI

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

SCHNEIDER ELECTRIC : Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

LEGRAND : Jefferies abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "conserver" et abaisse son objectif de cours à 65 euros contre 79 euros.

SANOFI : Berenberg abaisse son objectif de cours à 91 euros contre 110 euros.

TECHNIP ENERGIES : Citigroup relève son objectif de cours à 17 euros contre 15,5 euros.

INFOS MARCHÉS

DMS Group : reprise de cotation, nouvelle gouvernance pour DMS Imaging.

Auplata Mining : remboursement partiel de la dette de Tribeca pour 5,5 ME et émission d'ORNANE de 2 ME.

Arkema : nouvelle opération d'augmentation de capital réservée aux salariés.

Capgemini lance son neuvième plan d'actionnariat salarié.

EN BREF

Sensorion : premier patient dans l'essai clinique de preuve de concept du SENS-401.

eureKING : label TIBI.

Ikonisys : partenariat avec BioVendor Laboratory Medicine.

Genfit : La FDA accorde la désignation d'Orphan Drug à GNS561 pour le traitement du cholangiocarcinome.

Hoffmann Green Cement : premier contrat de distribution au Royaume-Uni.

MedinCell : accord de licence pour un candidat-médicament contre le paludisme.