Ouverture Paris : les nouveaux confinements chinois renvoient le CAC 40 sous les 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 débute la semaine sous les 6.000 points en raison d'un net mouvement de baisse qui le voit reculer de 1,40% à l'approche de 9h30 à 5.945 points.

Plusieurs grandes villes chinoises ont annoncé de nouvelles restrictions sanitaires allant jusqu'au confinement total pour tenter de freiner la résurgence de l'épidémie de COVID-19 et Shanghaï se prépare à de nouvelles campagnes massives de tests dans les prochains jours après la détection d'un nouveau sous-variant de la souche Omicron, le BA.5.2.1. Macao a parallèlement fermé tous ses casinos pour la première fois depuis plus de deux ans.

Ces informations alimentent les craintes de récession qui restent l'une des principales préoccupations des marchés et ce, malgré le chiffre supérieur aux attentes des créations d'emplois aux Etats-Unis publié vendredi.

Cette semaine débuteront les publications de résultats aux Etats-Unis, les grandes banques ouvrant le bal jeudi et vendredi.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi au terme d'une séance peu animée, marquée par les hésitations des investisseurs sur l'impact que pourrait avoir le chiffre des créations d'emploi meilleur qu'attendu sur la stratégie de resserrement monétaire agressive de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé 0,15%, à 31.338,15 points. Le S&P-500, plus large, a également reculé de 3,24 points, soit 0,08%, à 3.899,38 points. Le Nasdaq Composite a en revanche gagné 13,96 points (0,12%) à 11.635,31 points.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,0134$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 105,43$. L'once d'or se traite 1.740$.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,30% à 99,65 Euros) : Les données positives de l'étude ATLAS-PPX de phase III ayant évalué l'efficacité et la sécurité d'un dose mensuelle de fitusiran (80 mg) chez des adultes et adolescents atteints d'hémophile A ou B sévère qui avaient reçu antérieurement un traitement prophylactique par facteur de remplacement ou par agent court-circuitant, ont été présentés, le 10 juillet, dans le cadre d'une séance sur l'actualité de dernière minute du Congrès 2022 de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH). Cette étude a atteint son critère d'évaluation primaire et permis de démontrer qu'une prophylaxie par fitusiran réduit significativement les épisodes hémorragiques, comparativement à une prophylaxie antérieure par facteur ou par agent court-circuitant. Par ailleurs, Sanofi et Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) présentent pour la première fois, dans le cadre d'une séance d'actualité de dernière minute du 30e Congrès de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH), les résultats positifs de l'étude pivot XTEND-1 de phase III ayant évalué la sécurité, l'efficacité et la pharmacocinétique de l'efanesoctocog alpha (BIVV001), un facteur VIII de remplacement expérimental, chez des adultes et adolescents de 12 ans ou plus atteints d'hémophilie A, déjà traités. L'étude a atteint son critère d'évaluation primaire et montré que l'efanesoctocog alpha, en prophylaxie une fois par semaine, confère une protection cliniquement significative contre les saignements aux personnes atteintes d'hémophilie A sévère.

OL Groupe (+1% à 2,89 Euros) : A la suite de l'entrée en négociations exclusives de Pathé, IDG Capital et Holnest avec Eagle Football Holdings LLC, annoncée le 20 juin, et de l'avis positif rendu, le 30 juin, par les institutions représentantes du personnel compétentes du Groupe sur l'opération projetée, OL Groupe a été informée de la signature du contrat relatif à l'acquisition par Eagle Football Holdings LLC (directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée), de la totalité des actions et de 50% des OSRANEs détenues par Holnest, et de la totalité des actions et des OSRANEs détenues par Pathé (Pathé SAS, SOJER et OJEJ) et IDG Capital. Le prix de cession sera de 3 euros par action et 265,57 euros par OSRANE.

VALEURS EN BAISSE

STMicroelectronics (-1,90% à 30,25 Euros) et GlobalFoundries coté sur le Nasdaq, un leader mondial de la fabrication de semiconducteurs dotés de nombreuses fonctionnalités, annoncent ce jour la signature d'un protocole d'accord portant sur la création d'une nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm. Cette entité exploitée conjointement par les deux sociétés sera adjacente à l'usine de fabrication 300 mm existante dont dispose ST à Crolles près de Grenoble. Cette nouvelle unité devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2026 pour produire jusqu'à 620 000 plaques 300 mm par an (environ 42 % pour ST et 58 % pour GF).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MyHotelMatch

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

-Jefferies est toujours à l'achat sur Axa mais baisse son objectif de cours de 30,50 à 28 Euros.

INFOS MARCHÉS

Ucar : GOA LCD pointe à 90,94% au tour de table.

Mc Phy Energy : la CDC détient indirectement 10,59% du capital.

Robertet : ouverture de l'offre de rachat d'actions le 21 juillet.

Charwood s'introduit à 11,38 Euros, bas de fourchette.

EN BREF

Hoffmann Green Cement réalise sa première acquisition.

Navya : un nouveau directeur financier.