Ouverture Paris : les investisseurs veulent en savoir plus...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 souffle le chaud et le froid en ce début de séance, autour de son point de clôture d'hier. Cinq séances consécutives de baisse l'ont ramené à 5.833 points hier. Et tout l'enjeu de la séance du jour est donc de savoir s'il est en mesure de mettre un terme à ce cycle... La douche froide venue d'Angleterre, hier, a finalement eu peu de conséquences sur les marchés à ce stade. La BoE a donné trois jours aux fonds d'investissement pour régler leurs problèmes : les fonds de pension sont contraints de constituer de vastes montants de garanties d'urgence, après la forte baisse du prix des obligations souveraines britanniques. Les marchés d'actions sont restés assez sereins face à ce contexte... Preuve qu'avec près de 20% de baisse depuis le 1er janvier, le CAC 40 serait à des niveaux d'achats?

Mais ce mercredi, le Financial Times, citant trois sources, indique à l'inverse que la Banque d'Angleterre a informé les banques qu'elle était prête à prolonger son programme d'achat d'obligations d'urgence au-delà de vendredi si les conditions du marché l'exigent... Le journal rapporte cette information alors que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré mardi soir que la banque centrale britannique n'avait pas l'intention de prolonger ses achats d'obligations au-delà de vendredi, date à laquelle ces achats doivent s'arrêter.

Ce soir, les dernières Minutes du FOMC donneront sans doute du grain à moudre aux investisseurs. Avant cela, en début d'après-midi, l'Indice américain des prix à la production sera analysé.

Dans l'immédiat, les premières publications trimestrielles sont sujettes à arbitrages : favorables pour LVMH, défavorables pour Vicat...

WALL STREET

Wall Street a encore terminé en berne ce mardi soir, alors que le FMI vient d'estimer que "la rapide hausse des taux pourrait alimenter un désordre économique global". Le Fonds monétaire international craint que ce contexte de détérioration de la liquidité du marché ne pose un risque en termes de stabilité financière. Néanmoins, le FMI a expliqué aussi que les banques centrales devraient poursuivre la normalisation monétaire pour lutter contre l'inflation... Au final le Dow Jones grappille péniblement 0,12% à 29.239 pts, tandis que le S&P 500 cède 0,65% à 3.588 pts et le Nasdaq recule de 1,10% à 10.426 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9724$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,38$. L'once d'or se traite 1.669$.

VALEURS EN HAUSSE

Coface (+0,60% à 10,38 Euros) : Moody's a confirmé la note de solidité financière 'A2'. L'agence a également relevé la perspective de Coface, qui passe de 'stable' à 'positive'. Moody's souligne que cette note reflète "la forte capitalisation de Coface, sa bonne rentabilité et son exposition limitée à la Russie. Coface a constamment maintenu un ratio de solvabilité groupe supérieur à 190% depuis 2020 et ce ratio a une faible sensibilité aux chocs financiers et macroéconomiques. Cette faible sensibilité a été renforcée par les récentes améliorations de la qualité des actifs du groupe". En outre, la rentabilité de Coface a été très forte au cours des 5 dernières années, avec un ratio combiné moyen de 75% entre 2017 et 2021.

LVMH (+1,60% à 618,50 Euros) réalise sur les neuf premiers mois de 2022 des ventes de 56,5 MdsE, en hausse de 28% par rapport à la même période de 2021. La croissance organique des ventes s'établit à 20%. Au troisième trimestre, la croissance organique des ventes ressort à 19%, une performance en ligne avec les tendances du premier semestre. L'Europe, les Etats-Unis et le Japon, en forte hausse depuis le début de l'année, profitent d'une demande solide de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux. L'Asie y compris la Chine connaît une progression moindre sur les neuf premiers mois de 2022 même si le dernier trimestre s'améliore grâce à l'allègement partiel des restrictions sanitaires. L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance de ses ventes de 31% sur les neuf premiers mois de 2022 dont 24% en organique.

VALEURS EN BAISSE

BNP Paribas (-0,75% à 42,40 Euros) a conclu un accord en vue de l'acquisition de Kantox, fintech leader dans la gestion automatisée du risque de change. "La technologie de Kantox permet de centraliser la gestion de l'ensemble des opérations de change des entreprises avec une solution simple et fondée sur les API qui s'est révélée être une solution unique dans les paiements B2B internationaux. La technologie développée par Kantox assure un niveau inégalé d'automatisation et de sophistication au service des stratégies de couverture de change des entreprises", détaille BNP. BNP Paribas compte accélérer le développement de Kantox et soutenir le déploiement de son offre auprès d'un large éventail de clients Entreprises à l'échelle globale.

Vicat (-9,30% à 20,60 Euros) a lancé un avertissement sur ses résultats 2022, principalement lié à la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe et de la montée en puissance progressive du nouveau four de l'usine de Ragland en Alabama. L'EBITDA du Groupe en 2022 est désormais attendu en baisse par rapport à 2021 et devrait se situer à un niveau au moins égal à celui généré en 2020. Vicat déplore que la hausse très brutale des prix de l'électricité au troisième trimestre et attendue pour la fin de l'année, qui reste à ce stade plus rapide que la hausse des prix de vente, a eu un impact très défavorable sur la rentabilité de ses activités en France et en Suisse. En réponse au nouvel environnement sur ces deux marchés, et afin de compenser les impacts, le Groupe a annoncé de nouvelles hausses de prix significatives, supérieures à 20 euros en France dès le mois de novembre et de 30 francs suisses au 1er janvier en Suisse.

Eutelsat (-0,20% à 8,15 Euros) publie pour son premier trimestre de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 287,4 ME, stable en données réelles et en repli de 4,5% à comparable. Le chiffre d'affaires des activités opérationnelles est de 290,5 millions d'euros sur la période, en baisse de 4,3% à comparable et en hausse de 2% en données réelles, en ligne avec le milieu de la fourchette d'objectifs annuels. Le groupe évoque la poursuite de la forte croissance à deux chiffres du Haut Débit Fixe et de la Connectivité Mobile. Il confirme l'ensemble des objectifs financiers et fait état du succès du lancement de KONNECT VHTS ouvrant la voie au retour à la croissance tiré par la connectivité. Les résultats du premier trimestre sont conformes aux attentes du groupe et lui permettent de confirmer son objectif de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2022-2023 dans une fourchette comprise entre 1,15 et 1,18 milliard d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Christian Dior, Pharmasimple, Don't Nod, Ekinops

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC abaisse son objectif de cours sur Faurecia de 27 à 16 euros et celui sur Valeo à 17,5 euros, contre 21 euros.

HSBC ajuste par ailleurs son objectif de cours à 22 euros sur Carrefour, contre 24 euros.

Cowen and Company abaisse son objectif de cours à 780 euros sur LVMH, contre 785 euros auparavant.

JP Morgan abaisse son objectif de cours sur Elis à 16,50 euros, contre 17 euros et ajuste son objectif sur Teleperformance de 410 à 360 euros.

INFOS MARCHÉS

Scientific Brain Training sera radiée d'Euronext Access le 18 octobre.

EN BREF

Visiativ acquiert Absiskey.

Unibail-Rodamco-Westfield : lance Westfield Rise.

Argan : inaugure son premier entrepôt Autonom.

Abivax : premier patient aux Etats-Unis dans sa phase 3 avec obefazimod dans la rectocolite hémorragique.

Xilam Animation : plusieurs partenaires signent pour la 4e saison de Zig & Sharko.

Groupe Gorgé : le nouveau groupe ECA-iXblue s'associe à l'ingénieriste UGL.

Intrasense : accord commercial en Amérique latine.

GTT : nouvelle commande de Samsung Heavy Industries.