Ouverture Paris : les investisseurs sans conviction

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Initialement bien disposé (+0,30% à l'ouverture) dans les premiers échanges, le CAC 40 se retrouve confronté à la pression baissière qui revient en force sur le marché parisien ce matin. Tout d'abord parce que la fin de séance à New York a été difficile vendredi (-3,08% pour le Nasdaq et -1,34% pour le Dow Jones). Tokyo vient de reculer de 1,16% de son côté.

A 9h30, l'indice parisien se retrouve proche de son niveau d'équilibre à 5.930 points. La tendance devrait rester fragile aujourd'hui, au regard des inquiétudes toujours vives sur une remontée rapide des taux d'intérêt et un risque imminent de récession économique.

Les investisseurs, qui ont digéré vendredi les résultats trimestriels de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, attendent lundi ceux de Bank of America. Les comptes de Tesla, Netflix et Johnson & Johnson, entre autres, sont aussi prévus dans la semaine.

Les investisseurs surveilleront aussi le marché obligataire britannique, la Banque d'Angleterre ayant mis fin vendredi à son programme d'urgence d'achats d'obligations et le gouvernement ayant annoncé durant le week-end un report sur les baisses d'impôts initialement prévues.

WALL STREET

Wall Street est retombé vendredi, le S&P 500 reperdant 2,37% à 3.583 pts, le Dow Jones -1,34% à 29.634 pts et le Nasdaq -3,08% à 10.321 pts, au lendemain d'un rebond surprenant de la cote américaine. Le Dow Jones s'était envolé de 2,83% et le Nasdaq de 2,23%, sans que ce sursaut technique accompagné de rachats de ventes à découvert ne trouve la moindre explication fondamentale.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9746$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,31$. L'once d'or se traite 1.650$.

VALEURS EN HAUSSE

Cie des Alpes (+0,15% à 12,38 Euros) : Dominique Marcel a fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de membre et Président du Conseil d'administration avec effet au 1er novembre 2022. Le Conseil d'administration de la Compagnie des Alpes a coopté, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, Madame Gisèle Rossat-Mignod en qualité d'administratrice de la société, avec effet au 1er novembre 2022, et pour la durée restante du mandat à courir de Dominique Marcel.

Crédit Agricole (+0,10% à 8,55 Euros) : CACEIS et Royal Bank of Canada ont signé un protocole d'accord offrant la possibilité à CACEIS d'acquérir les activités d'asset servicing de Royal Bank of Canada en Europe. Cette transaction permettrait à CACEIS de renforcer son positionnement parmi les leaders mondiaux de l'asset servicing en Europe et dans le monde, avec circa 4 800 milliards d'euros d'actifs en conservation et 3 500 milliards d'euros d'actifs en administration après sa réalisation, qui pourrait intervenir d'ici la fin du troisième trimestre 2023. "Cette opération serait conforme aux objectifs de développement du Groupe et respecterait nos critères de rentabilité avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur 3 ans grâce à la réalisation de synergies", explique le groupe.

Hydrogène de France (+0,80% à 24,95 Euros) s'est vu attribuer par Eskom, le gestionnaire du réseau électrique national sud-africain, dans le cadre d'un appel d'offres public, la location de 1 782 hectares de terrain pour développer plusieurs centrales électriques à hydrogène vert dans la province de Mpumalanga. HDF Energy, producteur indépendant d'électricité, est ainsi fier de contribuer significativement à la Just Energy Transition (JET) en Afrique du Sud.

OL Groupe (stable à 2,82 Euros) : L'exercice 2021/22 a été marqué par un net rebond de l'activité post pandémie COVID-19. Ainsi, au 30 juin, le total des produits des activités s'établit à 252,6 millions d'euros (177,4 ME au 30 juin 2021) en hausse de +42%, permettant au Groupe de renouer avec un excédent brut d'exploitation positif à 15,9 ME (-33,9 ME un an plus tôt). Grâce à la reprise des activités et aux aides consenties par l'Etat, l'excédent brut d'exploitation (EBE) du Groupe est de nouveau positif et s'établit à 15,9 ME au 30 juin 2022, en amélioration de +49,8 ME par rapport au 30 juin 2021. Dans le sillage de l'EBE, le résultat opérationnel s'élève à -41,1 ME pour l'exercice 2021/22, en amélioration de 54,7ME (-95,8ME en N-1) après des dotations aux amortissements et provisions nettes qui s'élèvent à 65,8 ME (78,5 ME en N-1), en baisse de 12,8 ME, reflétant le trading de l'été 2021 et la fin des premiers crédits baux liés au stade.Le résultat avant impôt de l'exercice 2021/22 s'établit à -56,8 ME en nette amélioration (-109,2 ME au 30 juin 2021), le résultat net est ainsi ramené à -55 ME (-107,5 ME en N-1).

VALEURS EN BAISSE

Faurecia (-0,20% à 12,19 Euros) : va fournir à Hyvia, co-entreprise entre Renault et Plug, des systèmes de stockage d'hydrogène de nouvelle génération pour la production en série du Renault master h2-tech. Ces systèmes seront produits dans l'usine d'Allenjoie (Doubs) qui dispose d'une capacité de production de plus de 100.000 réservoirs par an.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Algreen

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan relève son objectif de cours sur Sodexo de 74 à 93 euros.

Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 à 33 euros sur ArcelorMittal, sur Eurofins de 82 à 70 euros, sur Bureau Veritas à 28 euros, contre 31 euros et sur Aperam à 26 euros, contre 30 euros.

Jefferies relève en revanche son objectif de cours sur Vallourec de 17 à 19 euros.

INFOS MARCHÉS

Ikonisys va réduire son capital.

Europlasma regroupe ses actions par.10 000.

EN BREF

Quadient : lancement mondial de la nouvelle solution de mise sous pli.

Eutelsat : Space X a lancé le satellite électrique Hotbird 13 F.

GeNeuro : du nouveau sur la protéine W-ENV dans des cohortes de patients post-COVID.

Groupe Parot va céder sa concession VP de Châteauroux.