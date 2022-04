Ouverture Paris : les investisseurs hésitants

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 se montre hésitant ce matin : une ouverture quasi identique à la clôture d'hier, à 6 731,34 points pour un niveau de clôture hier de 6 731,37 points... Il est toujours quasi stable à 9h30, s'étant affiché en légère baisse durant les 30 premières minutes d'échanges. L'indice parisien se maintient toutefois au-dessus des 6.700 points.

La prudence revient, alors que le prix du baril de pétrole a fortement rebondi. Concernant la guerre en Ukraine, les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre des forces russes, se préparent à adopter d'autres sanctions contre Moscou, ce qui pourrait provoquer une nouvelle flambée des prix des matières premières et accroître par conséquent la pression sur les banques centrales pour agir face à l'inflation. Les investisseurs sont attentifs aux annonces qui pourraient intervenir sur le sujet...

Du côté des emprunts d'Etat, les rendements des bons du Trésor américains varient peu mais le segment de la courbe de taux deux ans-dix ans reste inversée, ce qui considérée comme un indicateur fiable des risques de récession.

WALL STREET

La Bourse de New York a démarré la semaine en hausse, les valeurs technologiques et internet bondissant lundi dans le sillage de Twitter (+27%) et Tesla (+5,6%). Le réseau social à l'oiseau bleu s'est envolé après qu'Elon Musk eut révélé avoir acquis environ 9% de son capital. Les cours du pétrole WTI ont regagné 4% alors que l'UE envisage des nouvelles sanctions contre la Russie. La courbe des taux reste inversée sur le segment des emprunts US à 2 et 10 ans, signalant toujours des craintes de récession aux Etats-Unis.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,30% à 34.921 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,81% à 4.582 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 1,9% à 14.532 pts. La semaine dernière, le Dow Jones avait fléchi de 0,1%, le S&P 500 était resté quasi-stable et le Nasdaq avait gagné 0,7% à l'issue d'une semaine marquée par les tensions obligataires et une correction du pétrole, sur fond de conflit russo-ukrainien.

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles de mars (BEA).)

- Balance commerciale. (14h30)

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI britannique final des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,10971$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 109,19$. L'once d'or se traite 1.930$.

VALEURS EN HAUSSE

CGG (+1,70% à 1,013 Euro) annonce ce jour la signature d'un partenariat stratégique avec Kent, une société d'ingénierie de services énergétiques de premier plan, afin de travailler ensemble sur des projets de décarbonation associés au développement du CCUS et à la production et fourniture d'hydrogène.

Delta Plus Group (+2,10% à 91,50 Euros) réalise un chiffre d'affaires de 344,2 millions d'euros (288,7 ME en 2020). Grâce à cette augmentation de chiffre d'affaires, à la bonne tenue des marges et à une maîtrise de ses coûts de structure, en dépit de la forte hausse des prix de certaines matières et des coûts de transport tout au long de l'année, Delta Plus Group affiche en 2021 une progression en valeur de sa rentabilité opérationnelle. Elle atteint un niveau de 48,1 ME (14% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2021), en hausse de 0,3 points par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire (13,7% au 31 décembre 2019). Le résultat net consolidé s'affiche en augmentation de +13,2% au 31 décembre 2021, à 32,7 ME (28,9 ME pour l'exercice précédent. Le résultat net consolidé part du Groupe se monte à 32,4 ME au 31 décembre 2021 (+10,8%).

VALEURS EN BAISSE

Mauna Kea (-2,90% à 0,60 Euro) : prend la tête des plus fortes baisses sur le SRD ce matin.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Biocorp, Argan

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse d'accumuler à 'alléger' sur Crédit Agricole.

JP Morgan reprend le suivi d'Hermès à 'neutre' en visant un cours de 1.150 euros, de Kering à 'neutre' en visant 670 euros et de LVMH à 'surpondérer' avec un cours cible de 780 euros.

INFOS MARCHÉS

Figeac Aero : accord sur l'aménagement de la structure financière avec Tikehau.

Casino solde sa participation dans Mercialys.

Pharnext : 9e tranche obligataire.

EN BREF

Gaussin : premières livraisons à Côte d'Ivoire Terminal.

Claranova : Avanquest conclut un accord ferme pour le rachat de PDF forge.

Gecina : un premier bail au 157 Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine.

SpineGuard : un agrément de la FDA.

Icade finalise la cession de l'immeuble Le Millénaire pour 186 ME.