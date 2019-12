Ouverture Paris : les investisseurs en gardent sous le pied

LA TENDANCE

Le calme plat et un CAC40 proche de l'équilibre (+0,05% à 5.850 points) ! Les investisseurs en gardent sous le pied alors que plusieurs rendez-vous majeurs approchent... Celui du 15 décembre avec la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane sur plus de 150 Mds$ de produits chinois importés est dans tous les esprits. Les revirements sur le sujet depuis plusieurs jours ne rassurent pas les investisseurs qui font logiquement le choix de l'attentisme en attendant d'en savoir plus. Aucun accord entre américains et chinois ne semble en vue.

Par ailleurs, la Fed a entamé mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, et la BCE se réunira aussi jeudi. Les marchés n'en attendent pas énormément mais ils guetteront les détails des discours des banquiers centraux. Enfin, dernier sujet de préoccupation ralentissant les prises de risque sur les actions : les élections au Royaume-Uni, ce jeudi. Les marchés aimeraient enfin être fixés sur les modalités du Brexit!

A plus court terme, les investisseurs étudieront tout à l'heure, les statistiques des prix à la consommation aux Etats-Unis en novembre. De quoi peut-être faire bouger la cote parisienne léthargique dans les premiers échanges.

WALL STREET

La Bourse de New York a signé mardi une deuxième séance de baisse, après des informations contradictoires concernant un possible report par Washington des taxes supplémentaires prévues le 15 décembre sur quelque 160 milliards de dollars de biens chinois importés.

A la clôture, l'indice Dow Jones a reculé de 0,10% à 27.881 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,11% à 3.132 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a cédé 0,07% à 8.616 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des prix à la consommation. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.464$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1084$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,94$.

VALEURS EN HAUSSE

Engie (+0,20% à 14,45 Euros) et Meridiam ont remporté une concession de 50 ans évaluée à 1 milliard de dollars afin d'apporter une réponse aux enjeux de l'Université de l'Iowa (UI) en matière d'efficacité énergétique, de gestion de l'eau et plus globalement de durabilité. Le projet concerne deux campus s'étendant sur près de 700 hectares à Iowa City, soit l'une des plus grandes surfaces universitaires aux Etats-Unis. Meridiam, l'un des principaux investisseurs à long terme dans les infrastructures de transition énergétique durable, et Engie seront partenaires à parts égales (50/50) dans une nouvelle entité ad hoc dotée de ressources locales.

SII (+0,40% à 26,50 Euros) : le résultat opérationnel en augmentation de +14,6% à 23,33 ME sur le semestre. Le résultat opérationnel international progresse de 17% porté par l'amélioration des performances au Chili et aux Pays-Bas et la poursuite des très bons résultats en Pologne. En France, le résultat opérationnel ressort en hausse de 11,3% soutenu par un jour ouvré supplémentaire. Le résultat opérationnel bénéficie de façon peu significative (+219 kE) de la première application de la norme IFRS16 qui impacte positivement la marge opérationnelle à hauteur de +0,07%. La progression de l'activité fait ressortir un résultat net en hausse de +8,2% à 14,77 ME, après prise en compte du résultat financier et des impôts. A fin septembre 2019, la trésorerie disponible s'élève à 78,7 ME (79,9 ME à fin mars 2019).

Gensight (+37% à 2,38 Euros) : dévoile les premiers résultats de l'étude observationnelle REALITY, ainsi qu'une analyse des données de phase III REVERSE et RESCUE, qui mettent en évidence le mauvais pronostic des patients souffrant d'une perte de vision due à une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) associée à la mutation ND4. "Les résultats confirment les observations des experts de la NOHL dans leur pratique clinique et contrastent fortement avec l'amélioration bilatérale observée dans les études de phase III du LUMEVOQ (GS010)", commente Gensight.

VALEURS EN BAISSE

Balyo (-8,25% à 1 Euro) : plus forte baisse sur le SRD ce matin, le titre enchaîne les forts reculs depuis plusieurs séances les investisseurs se montrant circonspects depuis le départ du fondateur et dirigeant.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RESULTATS

Electricité et Eaux de Madagascar, Qwamplify

ANALYSTES

Citi passe à l''achat' sur TechnipFMC

EN BREF

Gecina filialise son portefeuille résidentiel.

DMS Group : résultats positifs pour l'essai clinique sur l'arthrose.

Bourbon : le Tribunal de Commerce de Marseille a examiné les offres de reprise.

AudioValley : vise désormais 22 ME de chiffre d'affaires.

I.Ceram : première implantation du sternum Ceramil au Canada.

Ekinops lance son nouveau routeur 10 Go.

April : nouvelle charge de 21 ME pour l'exercice 2019.

PCAS : le résultat net 2019 sera en retrait significatif par rapport à celui de 2018.

Wavestone : le Président du Conseil transfère 14% du capital à une holding familiale.