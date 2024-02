Ouverture Paris : les 8.000 points dans le viseur !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 930,68 points : c'est le nouveau record du CAC 40 inscrit ce matin, alors qu'on approche de 9h30. L'indice parisien poursuit son avancée, après déjà son double record d'hier : plus haut historique à 7 923,96 points et plus haut de clôture à 7 911,60 points. Le premier est donc déjà battu, le deuxième pourrait bien l'être en fin d'après-midi. L'indice phare de la place parisienne a non seulement franchi pour la première fois le cap des 7.900 points hier, mais est parvenu à se maintenir au-dessus. Il se rapproche désormais des 8.000 points, nouvel objectif à atteindre!

Les marchés digèrent les derniers résultats de Nvidia publiés mercredi aux Etats-Unis, qui ont porté le CAC 40 comme les autres indices mondiaux... Peu d'indicateurs sont attendus vendredi mais les chiffres révisés du PIB au quatrième trimestre pour l'Allemagne et l'indicateur de confiance Ifo pourraient animer les échanges, alors que l'économie allemande demeure à l'arrêt, comme l'ont montré une nouvelle fois les indicateurs PMI jeudi. Aux Etats-Unis, le membre du conseil des gouverneurs Christopher Waller a insisté vendredi sur le fait que la Réserve fédérale n'était "pas pressée" de baisser ses taux.

Côté valeurs, à noter l'envolée de Fnac Darty ce matin, suite à une publication convaincante hier!

WALL STREET

Wall Street a corrigé mardi avec Nvidia (-4,3%), le S&P 500 cédant 0,60% à 4.975 pts, le Dow Jones -0,17% à 38.563 pts et le Nasdaq reculant de 0,92% à 15.630 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 1,8% à 77,1$. L'indice dollar fléchit de 0,3% face à un panier de devises de référence.

ECO ET DEVISES

L'économie allemande s'est contractée de 0,3% au quatrième trimestre 2023 par rapport aux trois mois précédents, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, confirmant les données préliminaires.

Europe :

- Indice GfK britannique du moral des consommateurs. (08h00)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0830$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,27$. L'once d'or se traite 2.021 $.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,10% à 88,85 Euros) : la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire de produit biologique (sBLA, supplemental Biologics License Application) concernant Dupixent (dupilumab) dans une sixième indication potentielle, à savoir le traitement d'entretien complémentaire de certains adultes présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). La FDA devrait rendre sa décision le 27 juin 2024. Des soumissions réglementaires sont également en cours d'examen en Chine et dans l'Union européenne.

Fnac Darty (+7% à 26,30 Euros) : le chiffre d'affaires 2023 s'établit à 7,875 milliards d'euros, quasi-stable par rapport à 2022 (-0,9% en données publiées et de -1,1% en données comparables). Le Groupe démontre à nouveau sa capacité à surperformer le marché dont les volumes ont baissé par rapport à 2022. Le taux de marge brute atteint 30,2% en 2023, stable par rapport à 2022 hors impact dilutif de la franchise. Les coûts opérationnels progressent de 30 ME pour atteindre 2,209 MdsE en 2023. L'Ebitda courant s'élève à 533 millions d'euros, dont 264 ME liés à l'application de la norme IFRS 16, en recul de -47 ME par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s'élève à 171 ME à fin décembre 2023, en recul de -60 ME par rapport à 2022. Cette évolution provient pour moitié de la baisse d'activité particulièrement forte en Espagne et chez Nature & Découvertes au 4e trimestre. Le solde reflète la progression des coûts opérationnels du Groupe. Le taux de marge opérationnelle est en retrait à 2,2%. Retraité des 106 ME d'éléments non courants exceptionnels, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté s'élève à 31 ME en 2023.

VALEURS EN BAISSE

Bouygues (-1,40% à 34,34 Euros) : Bouygues Telecom a signé un protocole d'exclusivité avec le groupe La Poste, en vue : d'acquérir 100% du capital de sa filiale La Poste Telecom, 1er opérateur virtuel du marché français (détenue à date à 51% par le groupe La Poste et à 49% par SFR) et de conclure un partenariat de distribution exclusif associant le groupe La Poste, La Banque Postale et La Poste Telecom. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance de Bouygues Telecom. Elle lui permettrait de renforcer son parc d'environ 2,3 millions de clients Mobile.

Alten (-1,85% à 138,40 Euros) : la croissance de l'activité 2023 s'établit à +7,6%, soit +10,2% en France et +6,4% hors de France. A périmètre et change constants, la croissance est de +9% avec +10,2% en France et +8,4% hors de France. Les secteurs Aéronautique Civil, Automobile et Défense & Sécurité sont en forte croissance. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 382,8 ME, soit 9,4% du CA. En 2022, la marge opérationnelle s'élevait à 11,1% du CA mais n'était pas normative. En 2023, l'intégration de sociétés moins rentables, un taux d'activité satisfaisant mais inférieur à celui de 2022, une hausse des dépenses de structuration ainsi qu'un calendrier défavorable expliquent le fléchissement de la marge opérationnelle par rapport à celle de 2022. Le résultat net part du Groupe s'établit à 233,2 ME vs. 457,6 ME.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bourse Direct, Aton, Paref, OL Group, Ascencio, Amplitude Surgical, Lisi, NHOA, Aures Technologies

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Deutsche Bank conserve Air France-KLM avec une cible ajustée de 15 à 14 euros.

HSBC est à l'achat sur BNP Paribas avec un cours cible ajusté de 81 à 73 euros. HSBC conserve Crédit Agricole avec un objectif ramené de 14 à 13 euros.

Citigroup est 'neutre' sur Bureau Veritas, mais avec un objectif réhaussé à 27,60 euros.

BNP Paribas Exane reste 'neutre' sur Danone avec un objectif qui passe de 64 à 66 euros. Barclays 'surpondère' le titre avec un objectif ajusté de 72 à 70 euros.

INFOS MARCHE

Fnac Darty : nouveau programme de rachat d'actions

EN BREF

Capgemini acquiert l'activité de services aux entreprises d'Unity