Ouverture Paris : les 7.600 points en jeu !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après un très léger recul à l'ouverture, le CAC 40 s'avance très modestement en territoire positif. Mais suffisant pour lui permettre de repasser les 7.600 points (+0,10% à 7.601 points)... La batterie d'indices PMI de la zone Euro attendue aujourd'hui bride les initiatives en début de séance ce lundi, de même que le rapport mensuel publié vendredi par le département du Travail américain a freiné les ardeurs... Il a montré que les tensions demeuraient vives sur les marchés de l'emploi aux Etats-Unis, alors qu'il s'agit de l'un des principaux facteurs d'inflation qui soutient notamment la dynamique du prix des services.

Alors que la Réserve fédérale a montré au cours de sa dernière réunion qu'elle demeurait attentiste et n'assouplirait pas sa politique monétaire avant d'être certaine que l'inflation est bien en ralentissement vers sa cible, les marchés ont réajusté à leur tour leurs perspectives de taux pour 2024 après les chiffres de l'emploi. Les investisseurs n'attendent désormais plus que 120 points de base d'assouplissement monétaire cette année, contre plus de 140 pb début 2024.

WALL STREET

Tous les indices achèvent la semaine en territoire positif à Wall Street, profitant des locomotives Meta et d'Amazon... Le S&P 500 gagne +1,07% à 4.958 pts. Plus poussif, le Dow Jones prend +0,35% à 38.654 pts. Le Nasdaq s'envole de +1,74% à 15.628 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice PMI italien final des services. (09h45)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI européen final des services. (10h00)

- Indice PMI européen composite final. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h00)

- Indice PMI CIPS final britannique des services. (10h30)

- Indice PMI CIPS composite final britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0777$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,61$. L'once d'or se traite 2.029 $.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva (+6% à 3,16 Euros) : annonce aujourd'hui la vente pour 103 millions de dollars (95 millions d'euros) du bon de revue prioritaire (PRV) qu'elle a obtenu de l'agence de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA). Valneva avait reçu ce bon en novembre 20231 avec l'autorisation de mise sur le marché qui lui avait été octroyée par la FDA pour son vaccin à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Avec cette autorisation américaine, IXCHIQ(R) est devenu le premier vaccin au monde à être autorisé contre le chikungunya, un besoin médical non satisfait.

Thales (+0,20% à 136 Euros) : le ministère britannique de la Défense a signé un contrat de 1,8 milliard de livres sterling, d'une durée de 15 ans, pour améliorer la disponibilité et la résilience des navires de la Royal Navy. Ce contrat MSET (Maritime Sensor Enhancement Team) optimisera la disponibilité des moyens, une nécessité pour les forces confrontées à l'instabilité de la situation internationale.

Société Générale (+0,80% à 23,29 Euros) a annoncé un objectif d'amélioration progressive et significative de son coefficient d'exploitation à travers notamment la réalisation d'un montant d'environ 1,7 milliard d'euros d'économies brutes en 2026 par rapport à 2022. Au-delà des synergies prévues dans le cadre d'initiatives déjà en cours d'exécution telles que la création de la nouvelle banque de détail en France, la digitalisation des activités chez Komerczni Banka ou l'intégration de LeasePlan au sein d'Ayvens, ce montant inclut des économies additionnelles d'environ 700 millions d'euros provenant de nouveaux projets lancés dans l'ensemble des entités du Groupe afin notamment de rationaliser les systèmes d'information, d'optimiser les processus d'achats ou de simplifier l'organisation. A l'issue de cette consultation prévue au deuxième trimestre 2024, la mise en oeuvre de ces évolutions d'organisation se traduirait par environ 900 suppressions de postes au siège sans départs contraints (soit environ 5% des effectifs du siège).

VALEURS EN BAISSE

Atos (-16% à 3,30 Euros) a engagé des discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette financière. A la suite de ces premiers échanges, il est apparu utile, afin d'encadrer ces discussions et de faciliter une issue rapide, de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc. Le mandataire ad hoc est un tiers indépendant qui aurait notamment pour mission d'assister la Société dans ses échanges, en vue de converger vers une solution financière adéquate dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de la société. Le mandat ad hoc est une procédure amiable permettant de conduire des négociations dans un cadre confidentiel. Le mandat ad hoc ne concernerait que la dette financière de la société et serait sans incidence sur les salariés, clients et fournisseurs du groupe.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Crédit Agricole de Toulouse 31, Cofidur, Coil

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays surpondère le tubiste Vallourec avec un objectif ajusté de 18 à 20 euros.

SG reste à l'achat sur BNP Paribas mais ramène sa cible de 74 à 72 euros.

Jefferies est à 'sousperformance' sur Dassault Systèmes avec un objectif ajusté de 31 à 33 euros.

Stifel est à l'achat sur L'Oréal avec un objectif réhaussé de 450 à 490 euros.

INFOS MARCHE

Implanet : succès de la levée de fonds

EN BREF

Casino : nouvelles avancées dans la restructuration financière