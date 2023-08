Ouverture Paris : les 7.300 points en vue

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a débuté dans le vert ce matin et progresse de près de 1% tout proche des 7.300 points, niveau au-dessus duquel il s'est même hissé, à 7 302,86 points. Le marché parisien est bien aidé par les autorités chinoises qui ont annoncé hier dimanche une baisse de 50% du droit de timbre sur les opérations boursières domestiques et un assouplissement des règles relatives aux prêts immobiliers résidentiels. De quoi doper le moral des investisseurs qui voient déjà d'un bon oeil la venue de la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, à Pékin, avec pour but de renforcer les liens commerciaux entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. A Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 1,73% !

Les indices PMI officiels de l'activité pour le mois d'août en Chine seront publiés jeudi, tandis que ceux de l'Europe et des Etats-Unis sont prévus vendredi. Avant cela, le marché aura pris connaissance mercredi des chiffres mensuels de l'inflation en Allemagne et jeudi des données en la matière pour l'ensemble du bloc.

Les investisseurs restaient sur les dernières déclarations des banquiers centraux sur l'état de l'économie lors de l'ouverture du symposium annuel de Jackson Hole, où Jerome Powell, le président de la Fed, a notamment souligné la nécessité de maintenir les taux d'intérêt élevés pendant un certain temps pour revenir à une inflation autour de 2%.

WALL STREET

Jerome Powell, le Président de la FED s'est montré déterminé à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, n'excluant pas de relever à nouveau les taux. Le "pivot", tant attendu, ne semble plus qu'un lointain souvenir, mais la teneur fondamentale du discours n'a guère surpris.

Dans ce contexte, Wall Street était en proie à la volatilité, ce vendredi. Finalement, le S&P 500 s'est inscrit en hausse de +0,67% à 4.405 pts (+0,14% sur la semaine). Le Dow Jones rebondit de +0,73% à 34.346 pts (-0,34% sur la semaine). Le Nasdaq termine bien la semaine avec un gain de +0,94% à 13.590 pts (+0,69% en hebdomadaire).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1093 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,64 $. L'once d'or se traite 1.976 $.

VALEURS EN HAUSSE

Plastic Omnium (+0,55% à 16,15 Euros) annonce la construction de la plus grande usine américaine de stockage d'hydrogène à Grand Blanc Township, dans le Michigan, pour fournir un grand constructeur automobile américain. Le groupe concevra, développera et produira des systèmes de stockage hydrogène haute pression pour la mobilité zéro émission des véhicules lourds et commerciaux. Par ailleurs, un laboratoire de validation et de prototypage de pointe sera mis en service afin de garantir la sécurité des produits et d'accompagner les besoins des clients. Cette usine devrait représenter un investissement total d'environ 170 millions de dollars et créer 175 emplois industriels de haute technologie. Le projet sera soutenu par la Michigan Economic Development Cooperation (MEDC) à hauteur de 7,4 millions de dollars. Outre les fonds accordés par l'État, le comté de Genesee et le canton de Grand Blanc se sont engagés à investir dans l'infrastructure et le soutien à l'emploi.

Dékuple (+3,15% à 29,15 Euros) enregistre au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 95,8 MEUR en croissance de +7,5% par rapport à l'année précédente. La marge brute du Groupe s'établit à 78,6 MEUR et progresse de +9,3%.

VALEURS EN BAISSE

Nanobiotix (-2,35% à 9,57 Euros) : plus forte baisse du SRD ce matin.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays est à 'pondération en ligne' sur Zalando en ciblant 30 euros.

INFOS MARCHE

Casino fait le point sur les délais de grâce relatifs aux obligations

EN BREF

Rapid Nutrition a atteint des jalons remarquables au cours du S1