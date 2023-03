Ouverture Paris : les 7.300 points en jeu !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris confirme une légère hausse ce mercredi dans les premiers échanges (+0,45% à 7.300 points) pour la première séance de mars, après un mois de février qui s'est finalement clôturé sur une performance de +2,62% pour le CAC 40, consécutive à celle de +9,40% du mois de janvier.

Les 7.300 points regagnés ce matin, seront l'enjeu du jour pour l'indice parisien alors que de nombreux indicateurs sont attendus tout au long de la journée : les investisseurs prendront ainsi connaissance ce mercredi des chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne (ventes au détail). Les indices PMI manufacturiers en France et en Allemagne, en Grande-Bretagne et en zone euro, ainsi que l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis sont aussi au menu.

La tendance positive du jour est aussi soutenue par les nouvelles en provenance de Chine: les données officielles montrent que l'activité manufacturière a progressé au rythme le plus rapide depuis avril 2012, avec un indice PMI à 52,6 en février contre 50,1. D'après une autre étude, celle de Caixin/Markit, l'activité manufacturière en Chine a augmenté en février pour la première fois en sept mois, avec un indice à 51,6, contre 49,2 en janvier.

WALL STREET

Wall Street a hésité mardi, avant de terminer en recul : Le S&P 500 abandonne 0,30% à 3.970 pts et le Dow Jones -0,71% à 32.656 pts, alors que le Nasdaq rend 0,10% à 11.455 pts. Les marchés peinent toujours à trouver une direction claire, alors que l'économie US demeure bien plus résistante que prévu, et que l'inflation ne semble pas se résorber aussi rapidement qu'escompté, au risque de pousser la Fed à durcir encore sa politique monétaire...

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol final. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- PIB préliminaire italien annuel. (12h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0609 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,98 $. L'once d'or se traite 1.834 $.

VALEURS A SUIVRE

Genfit : La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les instruments financiers courants s'élevaient à 140,2 millions d'euros, contre 258,8 millions d'euros au 31 décembre 2021. Au 30 septembre 2022, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les instruments financiers totalisaient 163,6 millions d'euros.

BNP Paribas : La Belgique, premier actionnaire de BNP Paribas, a annoncé mardi soir avoir lancé la vente du tiers du capital qu'elle détient dans la banque du boulevard des Italiens, une opération qui pourrait rapporter quelque 2 milliards d'euros à l'Etat belge. Cette cession, pilotée par la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés, ramènera la participation de l'Etat belge de 7,8% à environ 5,1% du capital, a précisé l'agence des participations de l'Etat belge.

Euronext a annoncé le retrait de son offre indicative pour racheter la plateforme britannique de distribution de fonds Allfunds. L'opérateur avait indiqué la semaine passée avoir soumis une offre indicative au conseil d'administration d'Allfunds, confirmant qu'il était en pourparlers actifs avec ses principaux actionnaires. Cette offre indicative était conditionnée, entre autres, à la conclusion d'un accord avec les principaux actionnaires existants. Allfunds avait indiqué pour sa part avoir reçu une proposition d'offre publique non sollicitée, indicative et conditionnelle à un prix de 8,75 euros par action ordinaire. L'offre en numéraire et en actions consistait en 5,69 euros en cash et 0,04059 action nouvelle Euronext NV. Le marché boursier avait mal réagi à ces annonces puisque le titre Euronext avait chuté de 10% la semaine dernière en bourse de Paris.

Altarea enregistre une bonne performance financière malgré la détérioration du contexte macroéconomique qui a impacté la promotion résidentielle. Le résultat opérationnel atteint 446,3 millions d'euros (+10,2%) porté par la progression du Commerce (+26,6%) et de l'Immobilier d'entreprise (+47,1%), ayant plus que compensé le repli du Logement (-15,6%). Le résultat net récurrent (FFO) progresse de + 4,2% à 275,4 millions d'euros en ligne avec la guidance du Groupe. Au total, le FFO part du Groupe par action s'élève à 13,34 euros (-7,1% sur un an), la croissance du FFO étant plus que compensée par la dilution liée à l'augmentation de +12% du nombre moyen d'actions dilué. Le résultat net ressort à 424,5 ME (326,8 ME en part du groupe).

Atos : Le chiffre d'affaires s'est établi à 11,341 milliards d'euros en 2022, en hausse de +4,6% par rapport à 2021. A taux de change constants, la progression du chiffre d'affaires est ressortie à +1,3%, avec une stabilisation de la croissance organique sur l'année à +0,1%, et une contribution des acquisitions nettes des cessions à hauteur de +1,2%. La marge opérationnelle d'Atos est ressortie à 356 millions d'euros, soit 3,1% du chiffre d'affaires. Dans le contexte actuel d'inflation élevée des coûts (salaires, énergie) et de tensions sur la chaîne d'approvisionnement, Atos est parvenu à améliorer très fortement sa marge opérationnelle, à 5,1% au 2e semestre, après 1,1% au 1er semestre, grâce à d'importantes actions d'amélioration de la performance. Cependant avec notamment des coûts de réorganisation de 352 ME, une dépréciation du goodwill de 177 ME, et des frais d'autres éléments de 359 ME, Atos enregistre un résultat opérationnel de -795 ME (-2,768 MdsE un an plus tôt). Le résultat financier s'est élevé à -175 ME en 2022. Le résultat net part du groupe ressort en perte de -1,012 MdE (-2,962 MdsE en 2021), soit une perte de -9,14 euros par action (-27,03 euros en 2021).

Deezer cible une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires, supérieure à 10% en 2023 par rapport à 2022 avec une nouvelle réduction significative de la perte d'EBITDA ajusté en 2023 par rapport à 2022. Confirmation par le groupe de son ambition de générer un flux de trésorerie positif en 2024 et d'atteindre un EBITDA ajusté positif en 2025, tout en délivrant une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur cette période.

Interparfums a enregistré un chiffre d'affaires de 706,6 ME en 2022, en hausse de 26% par rapport à 2021. Le groupe affiche un résultat opérationnel de 131,8 ME (+33%) et un résultat net part du groupe de 99,5 ME (+40%). Interparfums ambitionne d'atteindre 750 ME de chiffre d'affaires en 2023 et va distribuer un dividende de 1,05 Euro par titre soit 66% du bénéfice, en hausse de 23% par rapport au précédent dividende.

Neoen annonce des résultats 2022 en forte hausse et progresse vers son objectif de plus de 10 GW à fin 2025. Le chiffre d'affaires grimpe de 51% à 503,2 ME, incluant une progression de 63% au quatrième trimestre. L'EBITDA ajusté est en progression de 38% à 414 ME, en ligne avec l'objectif annoncé. Le résultat net ajusté est en augmentation de 19% à 48 ME. Le portefeuille sécurisé ressort en hausse de plus de 1,3 GW à 7,4 GW à fin 2022, dont 6,6 GW en opération ou en construction. Le total du portefeuille hors projets 'early stage' s'établit à 19,3 GW, en hausse de 5,4 GW par rapport à fin décembre 2021. Neoen propose un dividende de 0,125 euro par action, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente.

Vilmorin : Le résultat opérationnel semestriel fait ainsi apparaître un gain de 19,2 ME, en amélioration de 13,5 ME par rapport au résultat opérationnel du 1er semestre 2021-2022. Le taux de marge opérationnelle s'établit à 2,7% (1% au 31 décembre 2021). Le résultat net semestriel affiche une perte à hauteur de -13,7 ME, en amélioration de 25,9 ME par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021-2022. Désormais, Vilmorin vise une croissance du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 8% et 10% à données comparables (objectif initial : une croissance comprise entre 6% et 8% à données comparables), hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera neutre sur le niveau de résultat opérationnel). Le semencier anticipe un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8% (objectif inchangé), lequel prendra en compte un effort de recherche d'un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d'affaires) à celui des deux précédents exercices et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Precia Molen, Audacia, Prodware, Abionyx Pharma, Unibel, Waga Energy, Micropole, Société Française de Casinos, Televerbier, BOA Concept, The Blockchain Group, Esi Group, Fill Up Média, Soditech

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est toujours à l'achat sur Thales avec un objectif ajusté de 157 à 160 euros.

AlphaValue est à 'alléger' sur Schneider avec cependant un objectif ajusté en hausse de 154 à 159 euros.

INFOS MARCHÉS

Carmila : Lancement d'un programme de rachat d'actions pour 20 ME

Avenir Telecom cesse le financement par OCABSA

BIO-UV Group : placement de la participation de l'actionnaire majoritaire à 4,60 euros par action

EN BREF

Predilife intègre la plateforme Santé et Prévention du BTP

Median Technologies : de nouveaux résultats significatifs présentés lors de l'ECR

CIS signe un partenariat stratégique avec le groupe turc DORÇE

Sopra Steria finalise l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de CS Group