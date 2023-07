Ouverture Paris : Les 7.200 points à leur tour en danger !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 abandonne plus de 1% dans les premiers échanges, revenant non loin des 7.200 points accélérant ainsi à la baisse après trois premières séances déjà dans le rouge cette semaine (-0,18% lundi, -0,23% mardi, -0,80% hier). Après avoir enfoncé les 7.300 points, ce sont même les 7.200 points qui le sont, avec un plus bas de 7 191,64 points inscrit dans les premiers échanges du jour. Les "minutes" de la Fed ont montré que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendent à de nouvelles hausses de taux après la pause de juin, de quoi rendre prudent sur les marchés d'actions !

L'intensification de la guerre commerciale sino-américaine pèse aussi sur le marché parisien, Pékin ayant prévenu mercredi que les restrictions à l'export sur certains métaux nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs n'étaient qu'un "début".

Deux indicateurs sur l'emploi américain seront publiés en début d'après-midi, suivis par la publication de l'ISM des services aux Etats-Unis, trois éléments qui permettront de jauger de la persistance des pressions inflationnistes dans le reste de l'économie.

En Europe, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale, descendu sous la barre des 50, a confirmé que la zone euro était bien à l'arrêt en raison notamment d'un essoufflement dans l'activité de services.

Wall Street a terminé dans le rouge mercredi : le Dow Jones a reculé de 0,38% à 34.288 points, le S&P500 a perdu 0,20% à 4.446 points et le Nasdaq s'est replié de 0,18% à 13.791 points. Après une journée et demie de fermeture, la bourse américaine s'est inquiétée à nouveau de la santé de l'économie chinoise, alors que l'activité dans le secteur des services a fortement ralenti en juin : l'indice PMI calculé par Caixin et S&P Global est tombé à 53,9, au plus bas depuis cinq mois...

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Indice PMI final composite américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0861 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,35 $. L'once d'or se traite 1.919 $.

LNA Santé (+1% à 28 Euros) : Les objectifs sont à l'horizon de 2027 : étendre le parc à 15.000 lits sur 125 établissements, réaliser un chiffre d'affaires exploitation supérieur à 1 MdE, construire des nouvelles offres de services avec nos clients et leurs proches aidants, consolider une marge nette exploitation à 4% du chiffre d'affaires pour garantir son indépendance, conduire un plan d'acquisitions ciblées de 150 ME pour poursuivre la croissance, entretenir la dynamique de distribution avec un taux supérieur à 25% du résultat à la fin de GE3, réduire les émissions de carbone par salarié de 4,5% par an.

Stellantis (-0,85% à 16,01 Euros) a dévoilé la première de ses quatre nouvelles plateformes électriques mondiales. Baptisée STLA Medium, cette plateforme automobile est destinée aux versions électriques des berlines, crossovers et SUV des segments C et D de plusieurs marques du groupe. Stellantis annonce une autonomie de plus de 700 km et des performances améliorées. Jusqu'à deux millions de véhicules par an pourront être assemblés sur STLA Medium dans plusieurs sites de production à travers le monde, en commençant par l'Europe.

M6 (-0,20% à 13,13 Euros) , via sa régie publicitaire M6 Publicité, cède sa participation majoritaire au capital de CTZAR au Groupe The Independents. Dans le cadre de sa stratégie de diversifications, le Groupe M6 a acquis CTZAR fin 2018 afin de renforcer sa présence dans le marketing d'influence et d'enrichir son offre de solutions publicitaires au service des marques. Agence pionnière du marketing social media et de l'influence intégrée, CTZAR est devenu un acteur reconnu sur ce marché en doublant son chiffre d'affaires entre 2019 et 2022 et en portant sa profitabilité au-delà de 15%.

Phone Web, Lepermislibre, Cogra

HSBC relève sa recommandation d'"alléger" à "conserver" sur Vicat.

JP Morgan est à 'vendre' sur JC Decaux avec un cours cible de 15,70 euros.

ODDO est 'neutre' sur Lhyfe.

NFL Biosciences : Bruno Lafont se renforce

Placement d'Osmosun dans la partie haute de l'offre

Vinpai vise une petite levée de fonds

Lhyfe retenu par la Communauté d'Agglomération d'Epinal

Rubis Photosol étend ses activités en Europe

FDE et le consortium HECO2 sélectionnés par le gouvernement wallon

Air Liquide : transforme son activité Santé à Domicile en France

Adocia : accorde à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat sur M1Pram

ABO-Group : nouvelle acquisition en Belgique

Forsee Power conclut un contrat avec Skoda dans le ferroviaire