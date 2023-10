Ouverture Paris : les 7.000 points en danger !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le vert timide du début de séance (+0,37% à l'ouverture) a peu à peu pâli et le CAC 40 cède même du terrain peu avant 9h30, et tente de se maintenir au-dessus des 7.000 points, après une incartade en dessous, à 6 998,65 points.

Les craintes sur l'inflation et les taux d'intérêt, ainsi que les tensions géopolitiques continuent de peser sur le sentiment des investisseurs.

Après les résultats de JPMorgan Chase, Wells Fargo,Blackrock et Citigroup, le marché prendra connaissance cette semaine des publications, entre autres de Bank of America, Goldman Sachs Group, MorganStanley et American Express, mais aussi de Netflix, Tesla, Omnicom, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, American Airlines ou encore AT&T. En Europe, des groupes comme L'Oréal, Vivendi, Renault, Pernod Ricard, EssilorLuxotiica, SAP ou encore Deutsche Boerse, publient également.

Dans les indicateurs économiques attendus, figurent les ventes au détail aux Etats-Unis, les prix à la consommation en zone euro et au Royaume-Uni, ainsi que le livre Beige de la Réserve fédérale américaine, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire de la banque centrale qui se réunit à la fin du mois.

Wall Street a terminé en ordre dispersé, vendredi. Le S&P 500 recule de -0,5% à 4.327 pts (-0,18% sur la semaine). En revanche, le Dow Jones prend +0,12% à 33.670 pts (+0,20% en glissement hebdomadaire). Le Nasdaq est en franc repli de -1,23% à 13.407 pts (-0,57% sur la semaine).

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0531$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,56 $. L'once d'or se traite 1.915 $.

Atos (+10% à 5,39 Euros) : Bertrand Meunier a informé le Conseil d'administration de son souhait de se retirer de ses fonctions de Président et d'Administrateur du groupe Atos. Le Comité des Nominations et de la Gouvernance, présidé par Elizabeth Tinkham, administratrice référente, a mené un processus de sélection rigoureux avec l'aide d'un cabinet de recrutement de dirigeants de renom, et a examiné des candidatures à la fois internes et externes. Lors de sa réunion du 14 octobre 2023, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité, sur recommandation du Comité de Nomination et de Gouvernance, la nomination de Jean Pierre Mustier en tant que Président non-exécutif et de Laurent Collet-Billon en tant que Vice-Président non-exécutif, avec effet immédiat.

Carmat (+7% à 3,87 Euros) annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 7 millions d'euros souscrite dans sa grande majorité par plusieurs de ses actionnaires financiers historiques.

Sanofi (+0,02% à 103,40 Euros) : les résultats positifs d'une étude de phase IIb (STREAM-AD) ont montré que l'amlitelimab améliore significativement les signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte dont la maladie est inadéquatement contrôlée par des médicaments à usage topique ou auquel ces médicaments sont déconseillés.

Lagardère (+1% à 18,92 Euros) réalise un chiffre d'affaires de 5,914 milliards d'euros, soit +18,1% en données publiées et +15,3% en données comparables (5 MdsE au 30 septembre 2022). L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de +170 ME, principalement lié aux acquisitions de Marché International AG (Allemagne) et de Costa Coffee (Pologne) par Lagardère Travel Retail ainsi que de Welbeck Publishing Group (Royaume-Uni) par Lagardère Publishing, et par un effet de change défavorable de -48 ME, essentiellement lié à la dépréciation du dollar américain (-22 ME) et de la livre sterling (-17 ME).

Berkem (-0,50% à 1,95 Euro) a indiqué, dans le cadre de la revue de ses budgets 2024, le décalage d'un an de ses objectifs financiers, initialement prévus pour l'exercice 2024. A l'occasion de son IPO en 2021, Groupe Berkem avait initialement annoncé un objectif de chiffre d'affaires de minimum 65 millions d'euros en 2024, pouvant être porté à au moins 85 ME en cas de réalisation d'opérations de croissance externe. Au même horizon, l'objectif du Groupe était d'atteindre une marge d'EBITDA de l'ordre de 25%. Toutefois, en raison d'un contexte économique et géopolitique détérioré depuis le conflit en Ukraine, le Groupe a connu d'une part une hausse généralisée de ses charges d'exploitation due à l'inflation, et d'autre part a subi un fort ralentissement de ses pôles d'activités "Construction & Matériaux" et "Hygiène et Protection" impactés par un marché du bâtiment en fort ralentissement depuis quelques mois, lié lui aussi aux tensions inflationnistes.

Jefferies reste à l'achat sur Sartorius Stedim mais avec un objectif ramené de 310 à 240 euros.

Cowen reste à 'surperformance' sur STM, mais ajuste son objectif de cours de 59 à 52 euros.

AlphaValue maintient sa recommandation d'achat sur Vallourec mais avec un cours cible abaissé à 15 euros.

Morgan Stanley reste en ligne sur ADP, mais avec un objectif de cours ramené de 142 à 125 euros et reste à 'surpondérer' sur Eiffage avec un objectif ajusté de 150 à 144 euros. Morgan Stanley 'surpondère' aussi Veolia mais avec un objectif ramené de 34 à 33 euros et maintient enfin sa recommandation à 'surpondérer' sur Vinci mais avec un objectif ajusté à 136 euros.

JP Morgan reste à 'souspondérer' sur Aperam avec un objectif de cours relevé de 19,50 à 20 euros et 'neutre' sur Arcelormittal avec un objectif ajusté de 23,50 à 20 euros.

Goldman Sachs maintient sa recommandation 'neutre' sur BNP Paribas avec un objectif de cours ajusté à 78 euros et reste à l'achat sur Capgemini, tout en réduisant son objectif de 215 à 210 euros. GS maintient sa recommandation d'achat sur Remy Cointreau, mais abaisse son objectif de 205 à 180 euros.

Oddo BHF reste neutre sur CGG avec un objectif de cours ramené de 1,14 à 0,95 euro.

SG reste à la vente sur Danone et ramène son objectif à 51 euros.

Metavisio : Stephan Français investit 1 ME

Obiz met en place un plan de rachat d'actions

Ose Immuno : premiers résultats cliniques positifs de son anticorps monoclonal anti-PD1 OSE-279

Altamir : la Cour de Cassation a rendu sa décision dans le litige avec Moneta AM

Obiz : signe l'un de ses plus gros contrats, avec La Poste