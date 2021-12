Ouverture Paris : les 7.000 points déjà en ligne de mire du CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a déjà les 7.000 points en point de mire! Il progresse de 1,75% à 6.975 points peu avant 9h30. La séance d'hier et la belle hausse qui a finalement clôturé la journée (+1,48%) avaient déjà permis au CAC40 de franchir allègrement les 6.800 points. Les 6.900 points le sont désormais.

Le reflux des craintes liées au variant Omicron du coronavirus permet un retour de l'appétit pour le risque et les actions. La tendance du jour bénéficie aussi de l'annonce d'une augmentation bien plus forte qu'attendu des importations chinoises en novembre (+31,7% sur un an), la deuxième bonne nouvelle en provenance de Pékin en moins de 24 heures après la réduction du ratio de réserves obligatoires des banques, une mesure attendue visant à doper le crédit.

Toujours en Chine, la situation d'Evergrande et de l'ensemble du secteur immobilier chinois inquiète les autorités, au point que le Parti communiste chinois (PCC) s'est résolu lundi à afficher son "soutien" au secteur, et que la banque centrale chinoise a abaissé de 0,5 point le taux de réserve obligatoire de certaines banques. Cette mesure a pour but d'alléger la pression sur les établissements financiers, les encourager à accorder davantage de crédits, à des conditions plus favorables, aux entreprises. De quoi, là encore, rassurer les marchés.

Selon la banque populaire de Chine (BPC), cette décision devrait permettre d'injecter à long terme 1.200 milliards de yuans (187 milliards de dollars) en vue de soutenir l'économie. Le taux de réserve obligatoire est la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres. Pékin, qui rechigne a voler directement au secours des entreprises immobilières en difficulté, avait déjà abaissé le niveau de ces réserves en juillet dernier.

WALL STREET

Les indices boursiers américains ont rebondi lundi, malgré un début de séance en demi-teinte pour le Nasdaq à l'ouverture. Les investisseurs ont été rassurés par des informations selon lesquelles le variant Omicron ne provoquerait pas de formes graves de Covid-19. La perspective d'un durcissement de politique monétaire de la Fed reste cependant un facteur baissier pour les actions à moyen terme. En Chine, les difficultés du géant immobilier Evergrande ont refait surface et pourraient menacer la reprise économique.

A la clôture, le Dow Jones a regagné 1,87% à 35.227 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 1,17% à 4.591 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 0,93% à 15.225 pts, après une chute de 1,9% vendredi et un début de séance difficile lundi matin (-1%). La semaine dernière, les trois indices avaient reculé respectivement de 0,9% pour le DJIA, 1,2% pour le S&P 500 et de 2,6% pour le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

La production industrielle allemande a augmenté plus que prévu en octobre, selon les données officielles publiées mardi, malgré la persistance des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en matières premières et en biens intermédiaires. L'Office fédéral des statistiques a déclaré que la production industrielle avait augmenté de 2,8% en octobre après une baisse révisée à 0,5% (contre -1,1% annoncé initialement) en septembre.

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Productivité non-agricole finale du troisième trimestre. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- PIB final du troisième trimestre en zone euro. (11h00)

- Dépenses de consommation des ménages. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,1296$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,96$. L'once d'or se traite 1.783$.

VALEURS EN HAUSSE

Worldline (+3,15% à 49,99 Euros) annonce aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% des activité d'acquisition commerçant d'Eurobank, l'un des principaux acquéreurs en Grèce avec une part de marché de l'ordre de 20%.

Advicenne (+32% à 9,15 Euros) annonce ainsi avoir franchi une première étape de commercialisation au Royaume-Uni, ayant obtenu du NHS (National Health Service) des prix de 120 £ et 360 £ respectivement pour ses dosages 8Meq et 24Meq. Cela correspond à un prix moyen annuel de traitement pour les patients atteints de ATRd supérieur à 10.000 euros, conformément aux attentes d'Advicenne. Désormais, Advicenne est en discussion avec le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) pour la couverture et le remboursement de son traitement. La Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) a récemment accordé l'autorisation de mise sur le marché de Sibnayal au Royaume-Uni.

Pierre et Vacances Center Parcs (+2,40% à 6,86 Euros) : Une nouvelle proposition alternative d'avenant au contrat de bail a été adressée par le Groupe à ses propriétaires individuels. Elle prévoit notamment le versement d'un montant équivalent à 11 mois de loyers sur la période de 16 mois impactée par la crise sanitaire (entre mars 2020 et juin 2021), soit près de 70% des loyers contractuels. Cette proposition constitue une nouvelle option offerte par le Groupe à ses propriétaires individuels, la proposition de septembre demeurant valable pour les propriétaires qui souhaiteraient y adhérer. Au 6 décembre, le Groupe confirme que le nombre de bailleurs individuels du Groupe, signataires de l'avenant de septembre et de cette nouvelle proposition, représentait près de 80% des lots, toutes résidences confondues. Ce chiffre est encore susceptible d'augmenter au fur et à mesure de l'arrivée par courrier des adhésions.

Inventiva (+1,15% à 12,20 Euros) annonce les résultats positifs de son étude clinique "thorough" mesurant l'intervalle QT/QTc, et démontre l'innocuité de lanifibranor sur l'activité électrique cardiaque.

METabolic EXplorer (+5,40% à 6,08 Euros) effectue un point sur le prochain atterrissage financier de l'exercice 2021 et sur les objectifs de l'exercice 2022... A ce stade, le Groupe prévoit un chiffre d'affaires consolidé voisin de 170 millions d'euros pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre. Ce niveau d'activité intègre la contribution des deux sites industriels du Groupe dont Metex Nøøvistago, basé à Amiens et consolidé depuis la fin du mois d'avril 2021. Si Metex Nøøvistago avait été consolidé depuis le 1er janvier 2021, le chiffre d'affaires pro forma du groupe Metex serait attendu voisin de 270 ME en 2021.

Wavestone (+10% à 55 Euros) a dégagé sur la première partie de son exercice 2020-2021 un résultat opérationnel courant de 31,8 MEUR, en progression de 122% par rapport au 1er semestre 2020-2021. La marge opérationnelle courante semestrielle ressort ainsi à 14,6%, contre 7,7% sur la première moitié du précédent exercice, marquée par la crise sanitaire.

VALEURS EN BAISSE

Valneva (-6,80% à 20,08 Euros) : poursuit sa baisse après l'annonce de vendredi sur les données de l'essai COV-Boost.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'surperformance' à 'neutre' sur Arkema en ciblant un cours de 134 euros.

Bernstein est à 'performance de marché' sur Dassault Systèmes en ciblant un cours de 47 euros, couvre Legrand à 'performance de marché' avec une cible de 93 euros et Schneider Electric à 'performance de marché' aussi en visant 154 euros.

Jefferies 'conserve' Soitec avec un objectif de cours ajusté en hausse à 206 euros.

Jefferies passe d'acheter à 'conserver' sur AstraZeneca.

INFOS MARCHES

Neurones : Invesco s'est renforcé sur le marché.

EN BREF

Plastic Omnium New Energies renforce son organisation dédiée à la mobilité hydrogène.

Makheia : est quasiment désendetté.

Biosynex : le test PCR Biosynex Ampliquick Sars-COV-2 a détecté un des premiers cas de variant Omicron.

Engie : retenue par La Ville de Paris pour gérer son réseau de froid.

Eurazeo signe avec Safran en vue de la cession de sa participation dans Orolia.