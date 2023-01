Ouverture Paris : les 6.900 points déclenchent des prises de bénéfices

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Cinq séances de hausse lors des six premières de l'année 2023! Et quasiment sans respiration (-0,22% pour la seule journée de baisse le 5 janvier)! Le CAC 40 débute l'année tambour battant et a clôturé au-dessus des 6.900 points, pour la première fois depuis le 18 février 2022. Une performance d'autant plus remarquable que Wall Street ne peut en dire autant et se retrouve à la traîne depuis le début d'année! Les 6.900 points occasionnent toutefois des prises de bénéfices ce matin (-0,60% à 6.865 points).

Jerome Powell, le patron de la Fed, interviendra dès ce mardi en Suède à l'occasion d'un symposium au sujet de l'indépendance de la banque centrale. Pas impossible donc que ce dernier revienne calmer les ardeurs des plus optimistes comme il l'a déjà fait fin 2022...

A ce titre, deux responsables de la Fed, Mary Daly et Raphael Bostic, ont estimé lundi que les taux devraient rester élevés pendant une période prolongée pour mettre fin aux pressions inflationnistes. Pour Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, il est nécessaire que l'objectif de taux des fonds fédéraux, actuellement à 4,25%-4,5%, soit porté à plus de 5%...

WALL STREET

Wall Street a tenté de poursuivre son rebond lundi, avec des résultats inégaux puisque le S&P 500 qui grimpait encore de plus de 1% à mi-séance termine finalement en recul de 0,08% à 3.892 points et le Dow Jones cède 0,34% à 33.517 pts. Le Nasdaq qui progressait de plus de 2% à la mi-journée a conservé en revanche une avance de 0,63% en clôture à 10.635 points, Tesla opérant un sursaut de près de 6% après ses récentes contre-performances...

ECO ET DEVISES

La production industrielle a rebondi de 2% en novembre après avoir reculé de 2,5% le mois précédent, vient d'annoncer l'Insee. Le consensus tablait sur une hausse limitée à 0,8%.

Etats-Unis :

- Intervention de Jerome Powell à Stockholm. (15h00 : Discussion du président de la Fed à propos de l'indépendance de la banque centrale (Sveriges Riksbank International Symposium en Suède).)

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle espagnole. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0733 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,43 $. L'once d'or se traite 1.872$.

VALEURS EN HAUSSE

CGG (+1,90% à 0,70 Euro) : le chiffre d'affaires des activités du Groupe au T4 2022 devrait s'établir autour de 321 millions$, en hausse séquentielle de 48% et en hausse de 8% proforma sur un an, soutenu notamment par des après-ventes élevées dans le Golfe du Mexique et en Scandinavie et par des livraisons plus importantes d'équipements en décembre. Le chiffre d'affaires des activités 2022 est attendu autour de 931 m$ et l'EBITDAs 2022 des activités attendu supérieur aux dernières prévisions de la société.

Renault (+0,40% à 35,74 Euros) Group et Punch Torino, centre d'excellence réputé pour les systèmes de propulsion et l'électronique, annoncent la signature d'un protocole d'accord contraignant sur leur coopération sur les moteurs diesel Renault 4 cylindres pour véhicules utilitaires légers. Selon les termes de cet accord, Punch pourra acheter, utiliser et vendre les moteurs diesel 4 cylindres actuels et futurs de Renault. Ce partenariat sera apporté par Renault Group au projet Horse annoncé lors de son Capital Market Day.

VALEURS EN BAISSE

Groupe ADP (-2% à 130,30 Euros) réagit à l'annonce, par l'Autorité de la concurrence, de l'ouverture d'une phase d'examen approfondi dans le cadre du projet de cession de 50% de la société Extime Food & Beverage Paris à la société Select Service Partner ("SSP"). Le gestionnaire des aéroports parisiens précise que le modèle des co-entreprises est communément mis en oeuvre par de nombreux aéroports dans le monde, et que le Groupe ADP y a lui-même recours depuis plus de dix ans. En s'appuyant sur l'expertise d'un partenaire industriel, ce modèle a contribué au développement des différentes activités de retail et de restauration du Groupe.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SpineGuard

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley reprend le suivi d'Air France-KLM à 'pondération en ligne' et repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Edenred.

RBC repasse de 'performance sectorielle' à 'sousperformance' sur EssilorLuxottica en ciblant 155 euros et de 'surperformance' à 'performance sectorielle' sur Klépierre en visant un cours de 23 euros.

INFOS MARCHÉS

Somfy : le concert des membres de la famille Despature pointe à 85%.

Saint-Gobain : a levé 1,15 milliard d'euros sur le marché obligataire.

Altur Investissement : l'offre de rachat de 18% du capital est ouverte.

EN BREF

Energisme : nouveau DAF.

Forsee Power : contrat pour la première commande publique d'autocars transformés en électrique.