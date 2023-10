Ouverture Paris : Les 6.800 points en danger ? Valeo et Ubisoft flambent, Sanofi et FNAC Darty chutent, Rémy Cointreau cale

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Depuis mercredi les écarts sont considérables dès l'ouverture entre les publications qui ont répondu aux attentes des investisseurs et celles qui ont échoué... Ce matin encore, le tri opéré est conséquent avec Valeo et Ubisoft qui flambent, Sanofi et FNAC Darty qui chutent. Air France-KLM et Rémy Cointreau sont aussi malmenés!

Ces fortes variations masquent un CAC 40 en retrait malgré une ouverture légèrement positive, alors que l'action Sanofi était encore suspendue... L'indice parisien abandonne finalement plus de 1% à 6.815 points peu avant 9h30.

Outre les publications de résultats, le principal rendez-vous du jour sera la publication à 14h30 de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis. Cette mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale sera importante pour déterminer la trajectoire future des taux outre-Atlantique alors que l'économie américaine a été plus solide que prévu au troisième trimestre. La Fed rendra sa prochaine décision de politique monétaire le 1er novembre. Hier, le statu quo de la Banque centrale européenne a été accompagné d'un discours relativement ferme de Christine Lagarde.

WALL STREET

La cote américaine est restée sous pression jeudi, à la suite de la purge de la veille marquée surtout par une chute de 2,4% du Nasdaq. Le S&P 500 abandonne encore 1,18% à 4.137 pts, tandis que le Dow Jones recule de 0,76% à 32.784 pts. Le Nasdaq perd de nouveau 1,76% à 12.595 pts.

ECO ET DEVISES

La confiance des ménages s'améliore légèrement en octobre, tout en restant dégradée. À 84, l'indicateur qui la synthétise calculé par l'Insee, augmente d'un point mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022). Le consensus était positionné à 82.

Etats-Unis :

- Ventes automobiles finales du mois de septembre (BEA).

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- PIB préliminaire espagnol du troisième trimestre. (09h00)

- Indices italiens de confiance des consommateurs et entreprises. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0558$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,41 $. L'once d'or se traite 1.987 $.

VALEURS EN HAUSSE

Safran (+2% à 149,50 Euros) a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour ses activités de services, à 30%-32% contre 25%-29%, après une progression de 38% en dollars au cours des 9 premiers mois de l'année. La direction confirme à l'arrivée ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2023, avec notamment un objectif de résultat opérationnel courant d'environ 3,1 milliards d'euros.

Vinci (+1,50% à 102 Euros) : Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 50,6 MdsE, soit une croissance organique de 10,4%. Fort des solides performances réalisées à fin septembre 2023, le groupe confirme qu'il envisage pour l'ensemble de l'exercice une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022. Le résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022, malgré la hausse sensible des frais financiers. Le cash-flow libre du Groupe prenant notamment en compte la hausse des investissements dans l'aéroportuaire et dans les énergies renouvelables est relevé, il devrait être d'au moins 4,5 MdsE en 2023. Il était initialement prévu dans le haut de la fourchette de 4,0 à 4,5 MdsE.

Ubisoft (+8,50% à 28,14 Euros) : le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 43,5 ME (-139 ME au 1er semestre 2022-23). Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à 1,7 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 0,01 euro. Ils étaient respectivement de -111 ME et -0,93 euro sur le 1er semestre 2022-2023. Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -34,3 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -0,28 euro. Ils étaient respectivement de -190,1 ME et -1,58 euros sur le 1er semestre 2022-2023.

Valeo (+6,20% à 12,38 Euros) affiche une croissance de 4% à périmètre et taux de change constants, soutenue par l'augmentation de la production automobile dans les principales régions, par la forte dynamique de l'activité ADAS et la résilience de l'activité des Pôles Systèmes Thermiques et Systèmes d'Éclairage.

Seb (+6% à 92,30 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires de 5.532 ME sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 3,9% à à taux de change et périmètre constants et en légère baisse de 0,5% en données publiée). Au 3e trimestre, le groupe a confirmé son redressement avec un chiffre d'affaires de 1.920 ME, représentant une hausse de 8,9% en organique (+1,4 % en données publiées). Cette performance est en ligne avec la trajectoire de rebond envisagée par le Groupe en début d'année et vient conforter son ambition de croissance organique d'environ 5% de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023.

VALEURS EN BAISSE

Rémy Cointreau (-6,60% à 110 Euros) : Au cours du premier semestre 2023-24, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 636,7 millions d'euros, en baisse de -22,2% en organique (soit +20,9% par rapport au 1er semestre 2019-20). En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de -26,6%, incluant un effet négatif des devises de -4,4%, principalement lié à l'évolution du renminbi chinois et du dollar américain. La détérioration des conditions de marché, principalement aux Etats-Unis, conduit Rémy Cointreau à ajuster ses objectifs annuels 2023-24 et prévoit désormais : un recul du chiffre d'affaires compris entre -15% et -20% en organique (contre stable précédemment) et une baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique (contre stable précédemment) grâce à la mise en oeuvre d'un plan important de réduction des coûts. Enfin, en tenant compte de l'évolution du mix géographique et de la détérioration du renminbi, le Groupe prévoit pour l'année un effet défavorable du taux de change : sur le chiffre d'affaires : entre -50MEUR et -60MEUR et sur le Résultat Opérationnel Courant : entre -10MEUR et -15MEUR.

Sanofi (-15% à 85,12 Euros) publie un chiffre d'affaires net de 11.964 ME sur le T3 (+3,2% à TCC). Les ventes de la Médecine de Spécialités progressent de 13,5%, portées par Dupixent (+32,8%, à 2.847 millions d'euros) et ALTUVIIIO et compensent l'impact des génériques d'Aubagio aux États-Unis. Les ventes de Vaccins sont ressorties stables (-0,6%), soutenues par le succès du lancement de Beyfortus qui a compensé la baisse des vaccins grippe. Les ventes de produits stratégiques de la Médecine Générale sont en hausse de 3,1%. Les ventes des produits non stratégiques sont en baisse, principalement en raison de Lantus (-32,9%, à 343 millions d'euros). Les ventes de la Santé Grand Public sont en hausse de 4,6%, soutenues par les catégories Santé Digestive et Allergie. Le BNPA des activités est de 2,55 euros, en baisse de 11,5% à données publiées et de 2,1% à TCC, intégrant la perte d'exclusivité d'Aubagio. Le BNPA IFRS est de 2,01 euros (en hausse de 21,1%).

Amundi (-0,10% à 49,46 Euros) publie des encours sous gestion en hausse de 4,1% sur un an à la fin septembre, aidés par la demande soutenue pour les produits adverses au risque dans un contexte d'incertitude persistante sur les marchés financiers. Les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels ont en effet privilégié récemment la sécurité en se détournant des actifs à risque comme les actions et en se reportant sur les fonds de trésorerie, les produits structurés et certains ETF. Le résultat net ajusté d'Amundi a atteint 290 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 3% sur un an, un résultat conforme aux anticipations du marché.

Elis (-3% à 15,03 Euros) : Au 3e trimestre 2023, le chiffre d'affaires d' s'établit à 1,123 milliard d'euros (1,031 MdE au 3e trimestre 2022), en croissance de +9%. La croissance organique du chiffre d'affaires du 3e trimestre reste très solide à +9,5%. Elle est en ligne avec l'objectif de croissance annuelle d'Elis. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 3,224 MdsE (2,814 MdsE sur la même période en 2022), en croissance de +14,6%.

Fnac Darty (-8,40% à 18,65 Euros) : les ventes au 3e trimestre s'élèvent à 1,84 milliard d'euros, stables à -0,5% en données publiées et -0,1% en données comparables alors que l'environnement de marché est toujours impacté par les pressions inflationnistes. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 5,184 MdsE, soit -1,8% en données publiées et -1,5% en données comparables.

Air France-KLM (-6,85% à 10,25 Euros) présente un bénéfice d'exploitation record de 1,3 Milliard d'euros au troisième trimestre, porté par la demande estivale, en hausse de 31% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires ressort à 8,6 Milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 8,9%, en ligne avec le consensus de marché. La marge opérationnelle du groupe a progressé de 2,9 points en rythme annuel, se portant à 15,5%. Le Cash flow d'exploitation libre ajusté est de -0,4 MdE du fait d'un retournement du besoin en fonds de roulement. Les Liquidités sont de 10,2 MdsE (y compris RCF). La Dette nette est réduite sur la période de 1,3 MdE par rapport à la fin d'année 2022, se traduisant par un ratio de dette nette/EBITDA à 1,1x. Le résultat net ressort à 0,9 MdE, en hausse de 0,5 MdE par rapport à l'année dernière et soutenant davantage la restauration des fonds propres du Groupe.

Sopra Steria (-8,80% à 158 Euros) : le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 345,4 MEUR, en croissance totale de 10,6 % par rapport au 3ème trimestre 2022. L'effet périmètre a été positif de 91,7 MEUR et l'effet des variations de devises a été négatif de 14,5 MEUR. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 4,0 %. Les objectifs financiers 2023 et de moyen terme sont confirmés. Pour 2023 : un taux de croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 6,0 % ; un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9 % ; et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 MEUR.

Saint-Gobain (-1,70% à 49,08 Euros) : le chiffre d'affaires se replie de -4,9% à 36,5 milliards d'euros à fin septembre, et de -10,5% à 11,6 MdsE sur le 3e trimestre, avec un effet de change de -2,2% sur 9 mois et de -3,9% au 3e trimestre. L'effet périmètre est de -2,7% sur 9 mois et de -3,5% au 3e trimestre.

VALEUR A SUIVRE

Xilam (suspendu) anticipe désormais pour 2024 un chiffre d'affaires en baisse sensible. L'objectif d'atteindre un 'Total produits d'exploitation' de 80 millions d'euros à horizon 2026 est suspendu. "Cet évènement n'aura cependant pas d'incidence sur les performances attendues de l'exercice 2023, ni sur l'activité catalogue qui demeure très dynamique".

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SES Imagotag, Assystem, GenSight Biologics, Immersion, X-FAB, Vantiva, Méthanor, Acticor, Fountaine Pajot, Paref, DNXcorp, Marie Brizard Wine & Spirits, Vetoquinol, SAMSE, Guillemot, Cegedim, Alten, Pixium Vision

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste 'neutre' sur Eurazeo avec un objectif ajusté de 74 à 69 euros.

JP Morgan reste neutre sur BNP Paribas mais avec un objectif qui passe de 70 à 74 euros.

Deutsche Bank conserve Atos avec un objectif ramené de 7 à 6 euros.

INFOS MARCHE

Air France KLM s'accorde avec Apollo Global Management pour un financement de 1,3 MdE

Wallix conclut une Prêt Participatif Relance de 2,5 ME

EN BREF

Quadient conclut un partenariat avec GLS France

Michelin cesse son activé à Ardmore (Etats-Unis)

STEF : projet d'acquisition du groupe familial néerlandais BAKKER Logistiek