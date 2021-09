Ouverture Paris : les 6.700 points en ligne de mire pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 se hisse à 6.675 points grâce à une progression de 0,80% à l'approche de 9h30. L'indice parisien a déjà terminé dans le vert jeudi et poursuit ainsi son rebond après la baisse de mardi et celle prononcée de mercredi. La journée dite des "quatre sorcières" ce vendredi, pourrait être toutefois marquée par une certaine volatilité avec l'arrivée à échéance de plusieurs options et contrats à terme.

La Bourse de Tokyo a pour sa part progressé de 0,58% en clôture pour aligner sa quatrième semaine consécutive de hausse, les anticipations d'un nouveau Premier ministre au Japon et le déploiement de la campagne vaccinale alimentant un rally boursier depuis près d'un mois au Japon.

De son côté, le pétrole recule sous l'effet du retour de la production américaine dans le golfe du Mexique après le passage de deux ouragans mais ils sont en passe de gagner près de 4% sur la semaine.

WALL STREET

Après son rebond de mercredi, la cote américaine a renoué jeudi avec les incertitudes monétaires, après l'annonce de ventes de détail très supérieures aux attentes en août aux Etats-Unis, malgré le variant delta du Covid-19. L'appétit du risque reste bridé à l'approche d'une réunion cruciale de la Fed, les 21 et 22 septembre, où la banque centrale américaine pourrait décider de réduire ses achats d'actifs vers la fin de l'année. Le pétrole est volatil après ses gains de la veille, l'or abandonne plus de 2%, tandis que le dollar et les taux d'intérêt remontent.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,18% à 34.751 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,16% à 4.473 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, est parvenu à se hisser dans le vert en clôture, en hausse de 0,13% à 15.181 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1773$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,43$. L'once d'or se traite 1.762$.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science (+0,90% à 14,20 Euros) a reçu l'autorisation du Ministère de la Santé russe (MoH) de reprise des inclusions de patients dans l'étude de phase 2 du masitinib dans la COVID19 (AB20001). Cette dernière autorisation signifie que les mesures proposées par AB Science afin de renforcer la sécurité des patients sont jugées satisfaisantes pour ses trois études en cours avec le masitinib. Des autorisations de reprise des inclusions ont déjà été reçues de la part d'autres autorités européennes et nationales, pour l'étude confirmatoire de phase 3 (AB19001) dans la sclérose latérale amyotrophique et pour l'étude confirmatoire de phase 3 (AB15003) dans la mastocytose.

Groupe ADP (+2,40% à 100,55 Euros) : Le trafic total est ressorti en hausse de 10,8 millions de passagers sur le mois d'août 2021 par rapport à août 2020, avec 20,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 55,7% du niveau du trafic groupe du mois d'août 2019.

Cegedim (+1,60% à 28,30 Euros) : Le chiffre d'affaires a progressé de 6,3% à 251,2 ME au premier semestre 2021 contre 236,2 ME au premier semestre 2020. En données organiques, le chiffre d'affaires est en progression de 6,2% sur la période. Le résultat opérationnel courant a progressé de 4,4 ME, soit de 70,4% pour s'établir à 10,7 ME au premier semestre 2021 contre 6,3 ME au premier semestre 2020. Il représente 4,3% du chiffre d'affaires au 30 juin 2021 contre 2,7 % au 30 juin 2020. Le résultat net consolidé part du Groupe s'établit en un profit de 6,5 ME au premier semestre 2021 contre une perte de 4,7 ME au premier semestre 2020.

Innate Pharma (+13,72% à 5,37 Euros) : prend la tête des plus fortes hausses des valeurs du SRD dans les premiers échanges.

VALEURS EN BAISSE

Bassac (-3,40% à 73,2 Euros) : le groupe spécialisé dans la promotion de logements neufs a dévoilé hier soir, au titre de son premier semestre, un résultat opérationnel de 59 ME contre 55,2 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 481 ME, en hausse de 21%. La marge opérationnelle courante s'effrite ainsi de 13,9% à 12,3%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

CIS, Oncodesign, Agripower,Prodways, Orapi, Umanis, Bassac, Réalités, Groupe Gorgé, Acteos

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg conserve Biomérieux avec un objectif ajusté de 95 à 110 euros.

Citigroup repasse d'acheter à 'neutre' sur Getlink en ciblant un cours de 14,60 euros.

AlphaValue accumule toujours Air France-KLM, mais avec un cours cible ajusté en baisse à 4,06 euros.

INFOS MARCHES

JP Morgan reste à 'surpondérer' sur Renault mais ramène son cours cible de 69 à 62 euros. Le même broker repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur TotalEnergies en ciblant un cours de 48 euros.

Jefferies est à l'achat sur Nanobiotix avec un cours cible réhaussé légèrement de 1 euro, à 22 euros.

EN BREF

METabolic Explorer : du retard dans la production de l'usine de Carling St-Avold.

Akka Technologies élargit sa présence à Leipzig.

Carmat : accord du comité de protection des patients pour l'utilisation d'Aeson dans l'étude en France.

Latécoère : acquisition au Mexique.