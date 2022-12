Ouverture Paris : les 6.600 points, enjeu du jour !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 poursuit sur sa lancée d'hier et se hisse au-dessus des 6.600 points ce matin, touchant un plus haut à 6 614,35 points. L'enjeu de la séance sera de savoir s'il est en mesure de tenir la cadence et de terminer au-dessus des 6.600 points.

La hausse du jour provient en premier lieu de Wall Street, qui a connu une belle séance, après la clôture parisienne, avec des résultats plus solides que prévu de Nike et de FedEx.

Les investisseurs font le choix de prendre des risques après le récent mouvement de consolidation du marché sur fond de commentaires monétaires plus restrictifs qu'espéré de la part des banques centrales et de craintes de récession mondiale... Et pour le moment, les investisseurs comptent continuer à prendre des risques...

WALL STREET

Wall Street a repris de la hauteur mercredi. Le S&P 500 s'est avancé de 1,49% à 3.878 points, le Dow Jones a grimpé de 1,60% à 33.376 points et le Nasdaq s'est adjugé 1,54% à 10.709 pts, le tout dans un marché globalement calme.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB final américain du troisième trimestre. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (16h00)

Europe :

- PIB final britannique du troisième trimestre. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0644$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,34 $. L'once d'or se traite 1.813$.

VALEURS EN HAUSSE

Crédit Agricole (+0,85% à 9,81 Euros) ont été notifiés par la Banque Centrale Européenne (BCE) des exigences de capital applicables à partir du 1er janvier 2023, confirmant les niveaux des exigences Pilier 2 (P2R) existants, soit 1,5% pour le Groupe Crédit Agricole et pour Crédit Agricole S.A. Le Groupe Crédit Agricole devra ainsi respecter un ratio CET1 d'au moins 8,9% au 1er janvier 2023, incluant les exigences au titre du Pilier 1 et du Pilier 2, complétées de l'exigence globale de coussins de fonds propres en vigueur (coussin de conservation de 2,5%, coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale (G-SIB) de 1% et coussin contra-cyclique estimé à 0,05% au 1er janvier 2023).

VALEURS EN BAISSE

Renault (-0,60% à 32,22 Euros) Group annonce le succès d'une émission obligataire d'un montant de 210 milliards de yens (environ 1,4 milliard d'euros) à échéance décembre 2026, assortie d'un coupon de 2,80%. Cette transaction représente la première émission de la firme sur le marché obligataire des investisseurs individuels et constitue la deuxième plus grande offre publique en matière d'obligations Samouraï à destination des particuliers.

Orpea (-4,90% à 5,81 Euros) a poursuivi ses travaux de revue de la valeur des actifs figurant à son bilan et est amené à anticiper des dépréciations complémentaires par rapport aux estimations de 2,1 à 2,5 milliards d'euros annoncées dans son communiqué en date du 26 octobre 2022. Ces dépréciations anticipées complémentaires, qui résultent de la prise en compte de nouveaux éléments, portent sur les actifs immobiliers, les autres actifs corporels, les actifs incorporels, les créances financières, et divers autres actifs. Sur la base des travaux effectués à ce jour par le groupe en interne, et au terme de la revue annuelle réalisée par des experts indépendants sur une partie du patrimoine immobilier, le groupe anticipe une valeur totale de son patrimoine immobilier à 6-6,1 milliards d'euros au 31 décembre 2022, qui se compare à un montant de 8,4 milliards au 31 décembre 2021 (en incluant 0,3 milliard d'euros d'actifs détenus en vue de leur vente). La position de trésorerie du Groupe au 30 novembre 2022 est quant à elle estimée à 799 millions d'euros (chiffres non audités), correspondant à une liquidité de 599 millions d'euros compte tenu des besoins minimaux de numéraire pour assurer le fonctionnement courant des activités du Groupe.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fountaine Pajot

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- Portzamparc ajuste la mire sur Fountaine Pajot de 149,5 à 153 euros ('achat').

- Oddo BHF dégrade Bolloré à 'neutre' avec 6,6 euros dans le viseur.

INFOS MARCHÉS

Atari : ouverture de l'offre publique d'achat amicale.

Geci International lève 1 ME par émission d'une tranche d'ORNAN.

EN BREF

NFTY : Procédure de liquidation judiciaire.

Trigano : acquisition des titres de Protej détenus par les minoritaires.

Theraclion : le centre anticancéreux de l'Université de Virginie se dote de la technologie HD.

Biosynex : prend 75% de la société danoise Medkoncept.