Ouverture Paris : les 6.600 points en question !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a semblé vouloir accélérer dans les premières minutes d'échanges, poussant jusqu'à 6 626,26 points avec un gain de plus de 1%. A l'approche de 9h30, il revient toutefois proche de 6.585 points (+0,50%). L'indice parisien peinait depuis plusieurs jours à l'approche des 6.600 points. Pour sa part, après neuf séances consécutives de gains, l'indice Nikkei à Tokyo vient de terminer en baisse de 0,6%.

La semaine qui s'ouvre sera animée en indicateurs économiques avec notamment les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, attendue sur un record à 6,5% selon le consensus Reuters, et le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

Le conflit militaire en Ukraine pèse aussi toujours dans la prise de décision des investisseurs. Un haut responsable ukrainien a déclaré ce matin ne pas s'attendre à des avancées majeures lors des pourparlers de paix qui doivent s'ouvrir ce lundi en Turquie entre l'Ukraine et la Russie.

Enfin, le mouvement de hausse sur les taux continue de freiner les marchés d'actions : après avoir grimpé de 33 points de base la semaine dernière, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans continue de monter et a inscrit en séance un plus haut depuis mai 2019, à 2,538%, les investisseurs tablant sur un resserrement monétaire accélérée de la Réserve fédérale face à l'inflation. Les marchés monétaires prévoient huit hausses des taux de la Fed pour le reste de l'année, ce qui porterait la fourchette de taux des fonds fédéraux entre 2,50% et 2,75%.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé la semaine en ordre dispersé vendredi, les investisseurs s'inquiétant de la poursuite de l'envolée des taux d'intérêts sur les marchés obligataires, face aux craintes de resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed. Le taux souverain américain à 10 ans a grimpé à 2,48%, au plus haut depuis trois ans. Le baril de Brent est remonté au-dessus de 120$ et a gagné 12% sur la semaine, sur fond de guerre en Ukraine.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,44% à 34.861 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,51% à 4.543 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,16% à 14.169 pts. L'indice SP 500 des technologiques est resté à la traîne (-0,1%), tandis que l'énergie (+2,3%) et les financières (+1,3%) ont progressé.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Stocks de grossistes. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0951$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 116,53$. L'once d'or se traite 1.958$.

VALEURS EN HAUSSE

AXA (+1,10% à 26 Euros) : le groupe a annoncé avoir cessé tout nouvel investissement dans des actifs russes et avoir pleinement appliqué toutes les sanctions internationales depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

VALEURS EN BAISSE

Thales (-0,15% à 120,10 Euros) se félicite de la sélection de la frégate de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group par la Grèce pour équiper ses forces. Une commande ferme de trois frégates de défense et d'intervention, plus une en option, a été signée par les autorités grecques.

Orpea (-7,60% à 33,14 Euros) prend acte de l'annonce par Mme Brigitte Bourguignon (Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie) de sa décision de transmettre au procureur de la République le rapport de la mission de contrôle menée par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'Inspection générale des finances (IGF). "Cette transmission nous permettra de nous expliquer dans la sérénité, faire valoir nos droits et bien entendu collaborer avec la Justice à chaque fois que cela sera nécessaire", indique Orpéa qui poursuit : "Nous regrettons que le rapport de la mission d'inspection, ainsi que les 177 pages (hors pièces justificatives) de réponses très circonstanciées que nous lui avons apportées, ne soient pas rendus publics, ni mis à la disposition de l'ensemble des parties-prenantes. Les seuls éléments qui en ont été divulgués sont effet un pré-rapport présenté de manière accablante pour Orpea et ne prenant pas en compte nos réponses".

Pharmagest (-1,90% à 0,076 Euro) publie un Chiffre d'affaires en hausse de 12,41% à 193,07 ME. Toutes les Divisions progressent souligne la direction. Avec l'intégration de PROKOV EDITIONS au T4 2021, "le groupe confirme la pertinence et l'efficience de l'élargissement de son offre aux logiciels métiers dédiés aux Professions Libérales de Santé". Le Résultat Opérationnel grimpe de 8,95% à 50,26 ME et le Résultat Net progresse de 25,97% à 41,15 ME. Le Résultat de Base par Action pointe à +27,78% à 2,60 euros. Le Dividende proposé au titre de l'exercice 2021 est de 1,05 euro par action (+10,5%).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

NFL Biosciences, IT Link, Exacompta Clairefontaine, ILBE, CS Group, ABO-Group

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC a dégradé sa recommandation sur Vicat à "conserver" contre "acheter", avec un objectif de cours ramené de 50 à 32 euros.

Berenberg relève son objectif de cours de 139 à 180 euros sur Dassault Aviation.

HSBC relève son objectif de cours de 93 à 100 euros sur Saint-Gobain.

Credit Suisse ajuste son objectif de cours sur Renault à 24 euros, contre 37 euros, et Jefferies à 22 euros contre 25 euros.

INFOS MARCHÉS

Korian : lancement de KORUS 2022 plan d'actionnariat salarié.

Vallourec : la CDC détient indirectement 2,4% du capital.

Tivoly : Peugeot Frères Industrie a acquis le bloc de contrôle de Holding Tivoly.

Archos : YA II PN Ltd proche des 10% de capital.

EN BREF

Nacon : 'Tour de France' et 'Pro Cycling Manager' sortiront le 9 juin.

Verimatrix va sécuriser le déploiement de GTPL Hathway sur Android TV.