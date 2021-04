Ouverture Paris : les 6.200 points sont là

Ouverture Paris : les 6.200 points sont là









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après les trente premières minutes d'échanges, le CAC40 parvenu à ouvrir au-dessus des 6.200 points, tente de se maintenir au-dessus de ce niveau (+0,30% à 6.202 points).

Les investisseurs ont été rassurés hier par les données sur les hausses des prix aux Etats-Unis. L'indice américain des prix à la consommation pour le mois de mars est en effet ressorti en augmentation de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus de place. Les investisseurs ont estimé qu'il ne justifiait pas un changement de politique de la Réserve fédérale et le 10 ans américain est en repli, à 1,622%.

Autre facteur encourageant la prise de risque sur le marché actions : l'excellente publication trimestrielle de LVMH, qui dépasse le consensus. La performance témoigne notamment de la vigueur de la reprise en Asie.

WALL STREET

Wall Street était partagé ce mardi après les chiffres de l'inflation US, et alors que le vaccin anti-covid de J&J va être provisoirement suspendu aux États-Unis en raison de certains effets secondaires indésirables... Le Dow Jones perd 0,20% à 33.677 pts, alors que le S&P 500 remonte de 0,33% à 4.141 pts. Le Nasdaq rebondit lui de 1,05% à 13.996 pts. Le baril de brut WTI avance de 1% sur le Nymex de retour à plus de 60$, alors que le Brent de la mer du Nord pointe à 63,70$.

Le bitcoin, lui, s'est adjugé encore 5% en 24 heures sur Bitfinex à 63.000$, au sommet à la veille de l'IPO de Coinbase à Wall Street... La valorisation de la plateforme d'échange de cryptomonnaies pourrait atteindre 100 milliards de dollars demain sur le Nasdaq. Le BTC reste par ailleurs porté par une adoption de plus en plus large.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1965 ce matin. Le baril de Brent se négocie 64,40$. L'once d'or se traite 1.745$.

VALEURS EN HAUSSE

LVMH (+2,70% à 611 Euros) a réalisé pour son premier trimestre 2021 des ventes de 13,96 milliards d'euros, en vive hausse de 32% par rapport à la même période de 2020. A périmètre et devises comparables, les ventes ressortent en hausse de 30% en glissement annuel. Le consensus FactSet de revenus pour ce premier trimestre était situé à 12,67 milliards d'euros. Il est donc amplement dépassé. Le trimestre marque donc un franc retour à la croissance de l'activité, après plusieurs trimestres en baisse au cours d'une année 2020 fortement perturbée par la pandémie. En comparaison avec le premier trimestre 2019, la croissance organique des ventes ressort à 8%.

VALEURS EN BAISSE

Nexity (-1,40% à 43,66 Euros) : a réalisé avec succès aujourd'hui une émission d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de 239.999.945,86 euros. Le produit net de l'Emission permettra d'allonger la maturité de l'endettement de Nexity en finançant le rachat d'une partie des 270 ME d'OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016 apportées par leurs porteurs lors de la proposition de rachat.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Lexibook, Christian Dior, Mecelec, Esker, Vogo, Trilogiq, We.connect, I.Ceram, Medesis.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bank of America reprend le suivi à l'achat de STM en ciblant un cours de 41 euros.

Jefferies conserve Aperam avec un cours cible réhaussé à 40 euros, reste à l'achat sur ArcelorMittal avec un objectif de cours relevé à 34 euros et conserve Vallourec avec un objectif qui passe de 29 à 31 euros.

HSBC repasse à l'achat sur Faurecia en ciblant un cours de 57 euros.

AlphaValue est à la vente sur Sartorius Stedim avec un cours cible qui passe à 323 euros.

INFOS MARCHES

Saint-Gobain lance un fonds carbone interne.

EN BREF

Biophytis : découvre un faux rapport sur l'étude COVA!

Voltalia : 70 mégawatts de nouveaux projets éoliens en France.

SFR lance la 5G à Nantes.

Quadient et Relais Colis signent un partenariat.

Graines Voltz : s'empare de Florensis Italia.

Compagnie des Alpes : un nouveau directeur financier.