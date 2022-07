Ouverture Paris : les 6.100 points dans le viseur du CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 n'est plus très loin des 6.100 points à l'approche de 9h30 (+0,90% à 6.090 points), poursuivant sur sa lancée de vendredi, séance durant laquelle il a déjà progressé de 2,04%, le regain d'optimisme se confirmant donc chez les investisseurs.

La semaine qui débute s'annonce chargée avec, au menu, les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne, une amplification des publications de résultats d'entreprises, alors que la situation politique en Italie, toujours compliquée, sera scrutée de près. Les appels se sont multipliés durant le week-end en direction de Mario Draghi afin qu'il revienne sur sa décision de quitter la présidence du Conseil et permette à l'Italie d'éviter une nouvelle crise politique.

La décision sur les taux du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale sera connue jeudi et si une hausse du coût du crédit de 25 points de base est largement anticipée, des incertitudes demeurent sur l'instrument anti-fragmentation préparé par l'institution. Avant cela, le marché prendra connaissance mardi des chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juin en zone euro, une hausse de 0,8% étant attendue d'un mois sur l'autre, tandis qu'en rythme annuel l'augmentation devrait représenter 8,6%.

Côté valeurs, Solvay débute fort, suite à son l'annonce de son intention de revoir à la hausse ses prévisions pour l'exercice.

WALL STREET

New York termine la semaine sur un franc optimisme, après de bons chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, venant opportunément apaiser les craintes de ralentissement de l'économie et d'inflation. Les investisseurs retrouvent un peu de sérénité concernant le pilotage de la remontée des taux par la Réserve fédérale américaine.

En effet, deux membres "faucons" de la Fed, Christopher Waller et James Bullard, se sont prononcés, jeudi, en faveur d'une hausse des taux de 75 points de base ce mois-ci et non de 1%, scénario plus agressif que Wall Street avait commencé à intégrer dans les cours, dans la foulée du rapport brûlant sur l'inflation, diffusé mercredi. Du côté des résultats d'entreprises, les publications de Citigroup (+13,23%) et Wells Fargo (+6,12%) sont saluées.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0082$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 102,47$. L'once d'or se traite 1.715$.

VALEURS EN HAUSSE

Solvay (+2,60% à 80,16 Euros) a l'intention de revoir à la hausse ses prévisions pour l'année 2022 lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Sur la base des chiffres préliminaires non audités, Solvay annonce qu'il prévoit de réaliser un chiffre d'affaires net entre 3,4 et 3,5 milliards d'euros et un EBITDA sous-jacent entre 855 et 865 millions d'euros au deuxième trimestre 2022. La performance du trimestre a été portée à la fois par les volumes et les prix, ce qui a permis de surmonter l'inflation des coûts variables.

Holcim (+0,85% à 41,95 Euros) a obtenu deux subventions du Fonds d'innovation de l'Union européenne pour ses projets révolutionnaires de capture, d'utilisation et de stockage du carbone en Allemagne et en Pologne. Les deux projets comportent des technologies évolutives pour placer Holcim à l'avant-garde de la décarbonisation de l'Europe. Ces programmes font partie de la feuille de route "net-zéro" d'Holcim, validée par l'initiative Science Based Targets, incluant son objectif d'exploiter au moins une cimenterie net-zéro d'ici 2030.

Bluelinea (+28% à 1,44 Euro) annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) annoncée le 23 juin. Le Groupe Apicil, actionnaire à hauteur de 8% du capital préalablement à cette opération, a souscrit, conformément à son intention, pour un montant total de 6.629.523 euros et détient, à l'issue de l'opération, 56% du capital. Sur une base non diluée, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,35%. Apicil ayant franchi le seuil de 50% du capital prévoit de déposer prochainement un projet d'offre publique d'acquisition des titres non détenus.

VALEURS EN BAISSE

Adocia (-4,50% à 4,12 Euros) : prend la tête des plus fortes baisses sur le SRD.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Theradiag

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Casino : Barclays abaisse son objectif de cours à 12,5 euros contre 15 euros.

Arkema : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 91 euros contre 105 euros.

INFOS MARCHÉS

EN BREF

Vergnet : le PDG, Patrick Werner, s'en va, scission des fonctions de Président et DG.

McPhy : le projet de Gigafactory d'électrolyseurs approuvé par la CE.

EDF : Une association d'actionnaires minoritaires va attaquer l'Etat.