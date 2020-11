Ouverture Paris : les 5.500 points à portée du CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a débuté la séance en dents de scie ce matin, oscillant autour de son point de clôture d'hier, à une trentaine de points des 5.500 points.

Dépassés en séance hier, ils constituent le nouvel objectif du CAC40. L'indice parisien n'avait pas revu ce niveau depuis le 3 mars dernier et n'a plus clôturé au-dessus depuis le 26 février. Un indice parisien qui voit désormais son recul depuis le début d'année limité à -8,50% environ. L'état d'esprit des investisseurs est largement positif depuis 8 jours, alimenté de nouveau hier par l'espoir du vaccin.

Pour le patron de la biotech américaine Moderna, le Français Stéphane Bancel, la vaccination contre le Covid-19 pourra commencer "dès la fin de l'année aux Etats-Unis, et en janvier en Europe", dès lors que les agences sanitaires auront délivré leurs autorisations d'utilisation d'urgence de son candidat vaccin. Dans un entretien publié lundi soir par le quotidien 'Les Echos' sur son site internet, le directeur général de Moderna, ancien responsable de bioMérieux, commente les très bons résultats préliminaires annoncés plus tôt dans la journée concernant l'efficacité à 94,5% de son candidat vaccin mRNA-1273 contre le Covid-19.

De quoi balayer, dans l'esprit des investisseurs la progression ininterrompue de l'épidémie aux Etats-Unis, où les 250.000 morts pourraient être atteints avant la fin de la semaine. En Europe, les dernières mesures de confinement en date semblent porter lentement leurs fruits...

WALL STREET

La Bourse de New York a atteint de nouveaux records lundi, dans l'espoir d'un vaccin contre le coronavirus, après l'annonce par le laboratoire Moderna (+9,5%) de résultats très encourageants. Comme Pfizer/BioNTech la semaine dernière, Moderna a fait état d'une efficacité supérieure à 90% de son candidat vaccin, et va demander sa mise sur le marché en urgence dans les prochaines semaines. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Russell 2000 ont fini à des records historiques, le pétrole WTI a gagné 3% et le taux du T-Bond à 10 ans est monté à 0,90% dans l'anticipation d'une reprise économique post-Covid.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,60% à 29.950 points, pulvérisant son dernier record qui remontait au 12 février dernier, à 29.551 pts, avant la crise du Covid-19. L'indice large S&P 500 a gagné 1,17% à 3.626 pts, son deuxième record d'affilée. Quant au Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, il a avancé plus modestement de 0,8% à 11.924 pts (non loin de son record de 12.056 pts, inscrit le 2 septembre).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Production industrielle. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale italienne. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.888$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1858$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 43,97$.

VALEURS EN HAUSSE

Iliad (+0,70% à 174,80 Euros) : affiche une solide performance économique ce trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% à 1,420 ME. Les bons résultats de ce trimestre viennent confirmer le retour structurel de la croissance en France pour iliad.

Dassault Systèmes (+0,70% à 154,10 Euros) a actualisé mardi son plan de croissance pluriannuel en déclarant viser désormais une croissance annuelle moyenne d'environ 13% de son bénéfice net par action (BNPA), avec un objectif de 6 euros, pour la période 2020-2024.

Vallourec (+20% à 25,40 Euros) aurait proposé à ses créanciers de convertir plus de la moitié de leurs créances en capital, selon des sources concordantes citées lundi soir par 'Les Echos' sur leur site internet. Selon le quotidien économique, le fabricant français de tubes pour l'industrie de l'énergie a communiqué la semaine dernière son plan d'affaires à ses fonds créanciers, dont les anglo-saxons Apollo, M & G ou encore SVP, venus racheter la dette à prix soldé auprès des banques traditionnelles du groupe ces dernières semaines.

Trigano (+9,70% à 130 Euros) : le bénéfice net consolidé s'établit à 139,6 ME (167,5 ME en 2018-2019,) soit 7,24 euros par action. Ces résultats ont permis à Trigano de maintenir un fort niveau d'investissement (49,5 ME) et de consolider à nouveau sa structure financière. Les capitaux propres (part du groupe) s'élèvent à 992,7 ME et la trésorerie nette à 120 ME (après comptabilisation conformément à IFRS 16 d'une dette de location à hauteur de 20,5 ME). Le Directoire proposera à l'Assemblée générale du 8 janvier 2021 le versement d'un dividende de 2,2 euros par action.

Bouygues (+0,25% à 33,92 Euros) : dont la participation dans Alstom avant l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription annoncée par Alstom le 16 novembre 2020 s'élève à environ 21,9 millions d'actions (représentant environ 9,7% du capital), annonce son intention de céder un nombre minimum de 16,2 millions de droits préférentiels de souscription Alstom (DPS) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le placement débutera immédiatement à la suite de cette annonce.

VALEURS EN BAISSE

Eurazeo (-1,20% à 50,30 Euros) La mise à jour des titres cotés, de la trésorerie et des éventuelles variations en cas d'acquisitions et cessions, conduisent à un Actif Net Réévalué de 5,4 MdsE, soit 69,1 Euros par action au 30 septembre. La trésorerie d'Eurazeo demeure solide, avec une position de trésorerie brute au 30 septembre 2020 de 431 ME, après tirage de 400 ME sur la ligne de crédit de 1,5 MdE, lui laissant d'importantes marges de manoeuvre pour saisir des opportunités d'investissement.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Innate Pharma, Videlio, Emova Group, Moulinvest

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est toujours à l'achat sur Crédit Agricole avec un objectif ajusté de 11,50 à 11,40 euros. Jefferies reste acheteur sur Natixis avec une cible qui passe de 2,80 à 2,90 euros, ainsi que sur SG avec un objectif réhaussé de 17,60 à 20 euros.

Goldman Sachs passe de 'neutre' à l'achat sur Edenred en ciblant un cours de 59 euros.

HSBC réhausse son cours cible de 34 à 40 euros sur Faurecia.

INFOS MARCHES

IntegraGen : succès de l'offre publique d'achat amicale initiée par OncoDNA.

Gaussin : les porteurs de BSAR 2013 ont jusqu'au 29 novembre pour les convertir.

EN BREF

Groupe Partouche lance son casino en ligne sur le marché suisse.

CGG remporte deux contrats majeurs de retraitement sismique offshore en Malaisie pour PTTEP.

Sopra Steria : Projet d'acquisition de Fidor Solutions.

Argan cède trois plateformes logistiques.

Groupe ADP envisage un trafic 2021 réduit de moitié par rapport à 2019.