Ouverture Paris : les 5.000 points enjeu du jour pour le CAC40!

Le CAC40 repasse sous les 5.000 points ce matin, en raison d'un recul de 0,60% le portant à 4.990 points. Un début de séance que laissaient entrevoir les indicateurs de préouverture avant Bourse.

Les investisseurs font face à deux forces contradictoires : d'un côté la confirmation du rebond net des économies occidentales, à l'image hier des indices PMI en Europe, qui suggèrent une reprise de l'activité plus rapide qu'anticipé; et d'un autre côté la résurgence du Covid-19, avec plus de 600.000 personnes reconfinées en Allemagne et des progressions de contaminations ailleurs dans le monde. Le bilan en Amérique latine a dépassé mardi les 100.000 morts.

La Bourse de New York a progressé mardi, continuant de parier sur une reprise rapide de l'économie malgré la poursuite de la progression de l'épidémie de coronavirus dans de nombreux Etats américains. Les marchés ont apprécié les dernières déclarations de Donald Trump, qui envisage un nouveau plan de soutien financier direct aux ménages américains. Par ailleurs, l'accord commercial avec la Chine reste d'actualité, a assuré le président américain. L'or s'est hissé non loin des 1.800$ l'once, tandis que le dollar a reflué.

En clôture, les indices ont toutefois perdu la moitié de la progression affichée au plus haut de la séance. L'indice Dow Jones a gagné 0,50% à 26.156 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,43% à 3.131 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a pris 0,75% à 10.131 pts, inscrivant un 2e record consécutif. Les plus fortes hausses sont venues des technologiques (+1% pour l'indice sectoriel S&P), des biens de consommation discrétionnaires (+0,7%) et des services de communication (+0,6%). Apple (+2,1%) a fini sur un nouveau sommet historique.

Net redressement du climat des affaires en juin. En lien avec l'accélération du déconfinement, l'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne 18 points, sa plus forte remontée mensuelle depuis le début de la série (1980). À 78, le climat des affaires dépasse le niveau du creux atteint en mars 2009 (70) mais reste très en deçà de sa moyenne de long terme (100).

Selon les données publiées mercredi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), les déclarations d'embauche de plus d'un mois ont bondi de 75,9% le mois dernier, après un plongeon de 64,2% en avril et une chute de 24,9% en mars.

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (16h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.766$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1323$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 43,32$.

Atos (+0,95% à 76 Euros) : confirme son ambition d'atteindre les cibles suivantes à moyen terme : Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant: +5% à +7%; Taux de marge opérationnelle: 11 à 12% du chiffre d'affaires; un flux de trésorerie disponible avec un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%. Le groupe confirme tous les objectifs 2020 tels que présentés le 22 Avril 2020 à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2020.

NRJ Group (+6,59% à 5,50 Euros) : a finalisé la cession à Euro-Information, de l'intégralité de sa participation résiduelle de 5% au capital d'Euro-Information Telecom, société qui exploite la marque NRJ Mobile, pour un montant de 50 millions d'euros. Euro-Information, société du groupe Crédit Mutuel, détient désormais l'intégralité du capital et des droits de vote d'Euro-Information Telecom. Concomitamment à cette cession NRJ et Euro-Information Telecom ont prolongé le contrat de licence de la marque NRJ Mobile jusqu'au 31 décembre 2025.

Europcar (+11,34% à 2,64 Euros) : de retour chez Volkswagen ? Citant des sources proches du dossier, 'Reuters' et 'Bloomberg' affirment que le constructeur allemand est en discussion avec le spécialiste de la location de véhicules. Les pourparlers n'en seraient toutefois qu'à un stade préliminaire et un accord est loin d'être assuré compte tenu de l'impact financier de l'épidémie de coronavirus sur Europcar, ont précisé ces sources.

Solvay (-2,85% à 70,50 Euros) : suite à la détérioration des résultats économiques liée à la crise sanitaire du COVID-19, une revue des actifs est en cours et devrait se traduire par une dépréciation d'actifs (non cash) estimée à environ 1,5 milliard d'euros. Environ 80% du montant concerne le goodwill lié à l'acquisition de Cytec ; les 20 % restants concernent diverses immobilisations corporelles et incorporelles.

Prismaflex

JP Morgan repasse à 'surpondérer' sur L'Oréal en ciblant un cours de 310 euros.

Dedalus : OPAS visant les actions Dedalus France initiée par Dedalus Italia.

Worldline place 1 MdE d'obligations.

Icade signe un bail de 5.000 M2 avec Mediapro Sport France.

Lagardère dément toute décision de vendre sa filiale Live Entertainment.

Innate Pharma : la FDA lève la suspension partielle de l'essai TELLOMAK.

Frey va investir 35 ME dans la filière bois.

Digigram : le Conseil d'Administration donne son feu vert à l'offre d'Evergreen.

SMCP conclut un PGE de 140 ME.

OL Groupe devrait obtenir un PGE de 92,6 ME.

Sogeclair : PSE annoncé concernant 245 personnes.