Ouverture Paris : les 5.000 points de nouveau dans le viseur!

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Près de 1% de hausse à 4.975 points : le CAC40 aperçoit de nouveau les 5.000 points, pas revus en séance depuis le 26 juin et en clôture depuis le 23 juin.

Les investisseurs sont toujours tiraillés par deux forces contraires : celle de la reprise économique forte et celle qui voit la crise sanitaire reprendre de la vigueur.

A ce titre, la situation aux Etats-Unis fait toujours l'objet de vives inquiétudes. Conséquence de la flambée des nouveaux cas d'infection au coronavirus : plus d'un Apple Store sur quatre aura fermé ses portes d'ici à la fin de la semaine, pour cause de forte progression des cas de coronavirus dans plus de la moitié des 50 Etats du pays. La firme à la pomme a ainsi annoncé mercredi qu'elle allait refermer temporairement 30 magasins supplémentaires d'ici à la fin de la semaine.

Les bonnes nouvelles macroéconomiques qui se sont multipliées mercredi témoignent cependant de la réalité d'une forte reprise de l'économie mondiale : l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi aux Etats-Unis, les PMI chinois et européens ou encore l'ISM américain ont tous confirmé cette reprise. A suivre aujourd'hui le rapport officiel sur l'emploi.

WALL STREET

La Bourse de New York a commencé le second semestre sur une note partagée, le Dow Jones terminant mercredi en léger recul, tandis que le Nasdaq a franchi un nouveau record historique, après des informations encourageantes sur un essai de vaccin anti-Covid-19 testé par le laboratoire Pfizer (+3,2%). Les marchés ont aussi salué aussi l'annonce d'un vif redressement de l'activité manufacturière en juin aux Etats-Unis. Cependant, ils gardent un oeil inquiet sur la hausse des cas de coronavirus dans le pays, avec de nouveaux records quotidiens dans de nombreux Etats, dont la Californie et le Texas.

A la clôture, le Dow Jones a reculé de 0,30% à 25.734 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,50% à 3.115 pts et que le Nasdaq Composite, a grimpé de 0,95% à 10.154 pts, effaçant son précédent record du 23 juin dernier à 10.131 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.766$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1269$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,08$.

VALEURS EN HAUSSE

Getlink (+2% à 13,19 Euros) : Yann Leriche a pris la direction générale de , conformément à la décision prise par le conseil d'administration le 30 janvier 2020. Jacques Gounon devient Président du conseil d'administration.

Alstom (+1,35% à 40,95 Euros) a annoncé l'acquisition de la société Ibre, spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou acier pour les trains à grande vitesse, interurbains, régionaux, suburbains, tramways et métros. Alstom travaille déjà avec Ibre sur des projets pour la SNCF.

M6 (+2% à 10,24 Euros) a conclu l'acquisition d'EPITHETE FILMS, société détentrice d'un catalogue de 25 longs métrages, parmi lesquels la trilogie Belle et Sébastien, Malabar Princess, Ridicule, La jeune fille et les loups, Tu seras mon fils.

VALEURS EN BAISSE

Aures Technologies (-5,72% à 15,65 Euros) : sanctionné après la publication de comptes annuels décevants. Le Groupe a confirmé que les ambitions de croissance pour 2020, envisagées en début d'année, sont obsolètes en raison de la crise sanitaire Covid-19. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 devrait être plus impacté que celui du premier trimestre par cette dernière.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Planet Media, Capelli, Argan, Streamwide, Fountaine Pajot

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs ajuste légèrement son cours cible en baisse de 30 à 29 euros sur Renault mais reste à l'achat sur le dossier. Goldman Sachs est aussi acheteur sur Total en ciblant un cours de 48 euros.

INFOS MARCHES

Ymagis en redressement judiciaire.

Biophytis : émission d'une tranche d'Ornane de 3 ME.

Le Bélier : suspension de cotation. Le prix de l'OPAS reste inchangé à 38,18 Euros.

Crossject : fin du programme de conversion des OC émises en 2019.

Dontnod : placement privé de 6,5 ME.

EN BREF

Biophytis : accord de la FDA pour démarrer l'essai clinique COVA de phase 2/3.

Bic : finalisation de l'acquisition de Djeep.

Coface finalise l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS.

Gaussin : majoritaire chez Metalliance.

Theradiag : accord de licence sur la fabrication de protéines virales du Covid-19.

Miliboo : le partenariat avec M6 est prolongé de 2 ans.