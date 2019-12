Ouverture Paris : légère hausse pour le CAC40 avant la BCE

Début de séance légèrement haussier pour le CAC40 qui s'adjuge 0,19% à 5.872 points après trente minutes d'échanges. Les prises de risques restent toutefois limitées avant plusieurs rendez-vous importants en Europe. Les opérateurs suivront dans un premier temps la décision de politique monétaire de la BCE, ainsi que la conférence de presse de Christine Lagarde suivant cette annonce. La première de l'ancienne patronne du FMI à la tête de l'Institution basée à Francfort ne devrait pas réserver de grosses surprises si l'on se fie aux commentaires de la plupart des observateurs. Les investisseurs surveilleront également tout au long de la journée l'évolution des élections législatives au Royaume-Uni et ses conséquences potentielles sur le Brexit.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine a, comme anticipé, laissé sa politique monétaire inchangée et ne s'attend à aucun changement l'an prochain en tablant sur la poursuite d'une croissance économique modérée et le maintien d'un chômage bas.

En outre, les marchés scruteront les dernières nouvelles concernant l'avancée des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le président américain Donald Trump aurait prévu de s'entretenir dans la journée avec ses principaux conseillers sur les droits de douane censés entrer en vigueur dimanche sur près de 160 milliards de dollars de produits chinois importés.

Les données finales relatives à l'évolution des prix à la consommation en Allemagne en novembre n'ont pas révélé de surprises. Selon les chiffres de l'institut fédéral de la statistique, les prix ont reculé de 0,8% en séquentiel et affichent une hausse de 1,1% en glissement annuel. Calculée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort à 1,2% après +0,9% au cours des deux mois précédents.

A l'image de la situation en Allemagne, l'inflation annuelle, calculée aux normes européennes, a été confirmée à 1,2% en novembre en France après +0,9% en octobre. En séquentiel, l'indice augmente de 0,1% après un repli de 0,1% le mois précédent. Selon les normes nationales, les prix ont progressé de 0,1% sur un mois, après une stabilité en octobre 2019.

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de la BCE. (14h30)

* Rallye (+4,7% à 9,9 euros). Toujours portée par la finalisation de son projet de plan de sauvegarde, la holding du groupe Casino aligne une cinquième séance de progression.

* STMIcro (+1,5% à 24,1 euros). Le titre du spécialiste des semi-conducteurs figure dans les petits papiers de Morgan Stanley ('surpondérer') qui a rehaussé son objectif de 22 à 28 euros. Le Credit Suisse a de son côté réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 27,5 euros.

* Air France-KLM (+2,1% à 10,6 euros) a passé une commande ferme de 10 gros-porteurs A350-900 supplémentaires, portant ainsi à 38 le nombre total d'appareils de ce type commandés. Des avions destinés à la compagnie française. La Deutsche Bank a par ailleurs revalorisé le dossier ('conserver') de 8,1 à 10,4 euros.

* Groupe Partouche (+1,1% à 28,6 euros) affiche au 4ème trimestre de son exercice 2018-2019 un Produit Brut des Jeux (PBJ) de 178,7 ME (+7,4%). En France, le PBJ profite d'une forte hausse de la fréquentation de +5,4% et progresse de +10,1 MEUR à 150,2 ME (+7,2%). Au global, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'établit à 106,7 ME, en progression de +7,1 %. Partouche souligne que ces performances sont d'autant plus notables qu'elles tiennent compte de l'arrêt de l'exploitation fin juin 2019 du casino de Boulogne-sur-Mer.

* Korian (+0,5% à 40,9 euros), qui est présent en Italie depuis 2007 et exploite un réseau de 62 cliniques spécialisées et maisons de retraites médicalisées, a pris une participation de 42% dans la société Over créée pour développer une nouvelle offre résidentielle et "hors les murs" destinée aux personnes âgées ou fragiles.

* Abéo (-10,8% à 17,9 euros) a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 121,9 millions d'euros, en croissance de +10,8%. La croissance organique s'élève à +0,9%. La rentabilité opérationnelle, hors impact IFRS 16, se redresse de 0,6 point à 7,1% par rapport au second semestre 2018-2019 (6,5%). Le résultat net part du Groupe semestriel ressort à 0,4 ME (0,5 ME hors impact IFRS 16). Avec 125,8 ME de prises de commandes au 30 septembre (+11,6%), Abéo anticipe, hors nouvelle croissance externe, un chiffre d'affaires compris entre 250 et 260 ME au 31 mars 2020. Par ailleurs, Abéo poursuit ses actions d'amélioration de la performance qui visent à redresser la marge opérationnelle courante au second semestre 2019-2020.

* Lexibook (-1,8% à 1,7 euro) a réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. 937.500 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,50 euro (prix unitaire de 1,60 euro, prime d'émission incluse), pour un montant total de 1,5 million d'euros, représentant 12,08 % du capital social post-opération de la société ont été placées.

* Getlink (-1,2% à 15,3 euros) après un mois de novembre compliqué. Pénalisé par un effet de stockage observé au mois d'octobre en prévision du Brexit ainsi qu'un effet calendaire défavorable, Le Shuttle Freight a transporté 130.952 camions le mois dernier, en baisse de 13% sur un an. Depuis le début 2019, avec près de 1,5 million poids-lourds transportés à bord des Navettes Le Shuttle Freight, le trafic Camions connaît une baisse de 6% à période comparable. Les Navettes Passagers ont, pour leur part, transporté 142.106 véhicules de tourisme, en baisse de 13% par rapport à novembre 2018, pénalisées par le climat d'incertitude en Grande-Bretagne lié aux élections. Depuis le 1er janvier, 2.418.827 véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle, soit un repli de 2% sur un an.