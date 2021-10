Ouverture Paris : légère hausse du CAC40, Orange et Michelin dans le rouge

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Début de séance hésitant avec un biais haussier à Paris où le CAC40 prend 0,21% à 6.727 euros. Les nouveaux records du Dow Jones et du Standard & Poor's 500 à Wall Street soutiennent néanmoins la tendance. En attendant la réunion de la BCE jeudi, ce sont les publications d'entreprises qui animent l'actualité. Orange, Thalès, Faurecia et Michelin ont plutôt déçu. Il faut regarder du côté des S&Midcaps pour observer de belles surprises à l'image de Maisons du Monde et d'Interparfums qui flambent après le relèvement de leurs objectifs annuels.

WALL STREET

La semaine sera animée à la bourse de New York par les multiples publications de résultats de grands noms de la cote, notamment dans le secteur des hautes technologies. A la clôture des marchés, le Dow Jones a gagné 0,18% à 35.741 points, tandis que l'indice S&P 500 a engrangé 0,47% à 4.566 points. Les deux indices signent donc de nouveaux plus hauts historiques. Le Nasdaq affiche de son côté un gain de 0,90% à 15.226 points, à un peu plus de 100 points de son record du 7 septembre.

ECO ET DEVISES

Programme chargé aux Etats-Unis avec l'Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00), l'Indice FHFA des prix de l'immobilier (15h00), l'Indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00), les ventes de logements neufs. (16h00) et l'Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00).

VALEURS EN HAUSSE

* Maisons du Monde s'envole de 16,5% à 19,3 euros après avoir dévoilé des ventes de 317 millions d'euros au troisième trimestre, soit en légère baisse de 1,3% (-3,1% à périmètre comparable) par rapport à un très bon T3 2020, qui avait été stimulé par le rebond de la consommation à la suite de la fin des confinements liés au Covid-19. Sur la base de la solide performance enregistrée au cours des 9 premiers mois de l'année, et en supposant que l'activité des magasins ne soit pas perturbée de manière significative pendant le reste de l'année, le Groupe relève ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Il vise désormais une croissance modérée à deux chiffres des ventes (" low teens ") (précédemment " croissance élevée à un chiffre ") ; une marge d'EBIT allant de 9% à 9,5% (précédemment : augmentation de jusqu'à 50 points de base) ; un cash-flow libre substantiellement supérieur à son niveau de 2020 (précédemment : supérieur à son niveau de 2020) ; et un nombre de magasins à fin 2021 légèrement supérieur à fin 2020 (précédemment : globalement stable).

* Interparfums (+9% à 70,7 euros) relève sa guidance annuelle après un troisième trimestre explosif. Sur les trois mois clos fin septembre, le parfumeur a enregistré un chiffre d'affaires de 175 ME, en hausse de 35%. Cette performance reflète une demande soutenue, notamment sur le marché américain, tant sur les lignes majeures du portefeuille que sur les nouveautés, particulièrement sur les lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 441 ME, en hausse de 20% à devises courantes et de 24% à devises constantes. Le management anticipe désormais un chiffre d'affaires de 520 ME sur l'ensemble de l'exercice 2021 ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 15 et 16%.

VALEURS EN BAISSE

* Bigben plonge de 8,6% à 15 euros après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 67,3 ME au 2ème trimestre 2021/2022, soit un recul de 16,5% compte tenu d'une base de comparaison élevée pour Nacon Gaming et pour l'Audio / Telco. Bigben anticipe néanmoins un 2nd semestre dynamique, porté par les perspectives de Nacon Gaming et l'intégration des comptes de METRONIC à compter du 15 octobre 2021 dans l'activité AudioVidéo/Telco du Groupe.

* Orange (-4% à 9,2 euros) voit rouge malgré la confirmation des objectifs. L'opérateur télécoms a réalisé sur les trois mois clos fin juin un chiffre d'affaires de 10,508 milliards d'euros, en baisse de 0,4% à base comparable, tandis que l'Ebitdaal, mesure clef de la rentabilité, a diminué de 0,7%, à 3,55 milliards d'euros. La baisse des cofinancements reçus des autres opérateurs sur le réseau fibre a éclipsé une bonne performance commerciale sur la période. Hors cofinancements, l'EBITDAaL affiche ainsi une croissance de 4,5%. Le Groupe vise toujours sur l'ensemble de l'exercice un EBITDAaL 'stable négatif', un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 et 7,7 milliards d'euros, un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 MdsE, et un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms maintenu autour de 2x à moyen terme.

* Faurecia (-1,9% à 41,5 euros) dévoile des ventes de 3,4 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 10,4% en données publiées (-11,4% en organique). Le consensus était positionné à 3,64 MdsE. L'ensemble des activités et des régions a néanmoins enregistré une forte surperformance. Au niveau du Groupe, la surperformance s'est établie à 780 pb, comprenant un effet défavorable du mix géographique estimé à environ 450 pb, si bien que la surperformance sous-jacente avant l'effet défavorable du mix géographique s'inscrivait à environ 1.230 pb. L'équipementier automobile confirme ses objectifs financiers pour 2021, tels que récemment revus à la baisse, à savoir, des ventes d'environ 15,5 milliards d'euros et une forte surperformance organique des ventes (plus de +600 pb), une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,2%, un cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et un ratio dette nette/EBITDA d'un maximum de 1,5x en fin d'année.

* Michelin cède 1,5% à 132,2 euros. À fin septembre, malgré un environnement "de plus en plus perturbé", Michelin affiche des ventes de 17,2 milliards d'euros, en hausse de 15,6%. Le groupe confirme par ailleurs sa guidance 2021 : un Résultat Opérationnel des Secteurs supérieur à 2,8 milliards d'euros à parité constante et un cash-flow libre structurel supérieur à 1 MdE.

* Thalès (-0,4% à 81 euros). Malgré une activité en légère baisse au troisième trimestre, notamment en raison d'une base de comparaison élevée, Thalès réitère l'ensemble de ses objectifs 2021. Sur les trois mois clos fin septembre, les ventes ont reculé de 0,6% à 3,56 milliards d'euros (-1,4% en organique). Le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année s'établit ainsi à 11,222 MdsE, en hausse de 6,2% à périmètre et taux de change constants, malgré des activités d'aéronautique civile et de biométrie toujours marquées par les restrictions de déplacement. Sur les neuf premiers mois de 2021, les prises de commandes ressortent à 10,656 MdsE, en croissance organique de 28% (en hausse de 27% en variation totale)