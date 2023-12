Ouverture Paris : légère hausse du CAC40 avant l'inflation

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien débute cette dernière journée de novembre du bon pied avec un CAC40 qui avance de 0,17% à 7.280 points. Les prises de risques restent néanmoins assez limitées, les données de l'inflation dans la zone euro et aux Etats-Unis étant au programme, en fin de matinée pour le Vieux continent puis en début d'après-midi pour la première économie mondiale. Les opérateurs attendent une confirmation de la détente des prix observée depuis plusieurs mois alors qu'ils misent désormais sur le fameux 'pivot' de la Fed et de la BCE dès le début de l'année prochaine : les marchés monétaires anticipent désormais pleinement une première baisse des taux de la Banque centrale européenne en avril 2024 alors qu'une réduction n'était pas envisagée avant juin il y a tout juste un mois.

Outre-Atlantique, le Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail au FOMC, le comité de politique monétaire de la banque centrale, a fait état hier soir d'un ralentissement modeste de l'activité économique ces dernières semaines, renforçant le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie. La Fed se réunira les 12 et 13 décembre, à la veille des décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'autre grand évènement de la journée est la réunion de l'Opep+. Alors que les désaccords au sein du cartel semblent toujours nombreux, l'issue de ce rendez-vous est toujours incertaine. Elle devrait pourtant déterminer l'évolution des cours du brut au cours des prochains mois.

Du côté des valeurs, Remy Cointreau se distingue malgré des résultats fortement dégradés (l'absence de nouvelles négatives est appréciée), STMicro est soutenu par une note de JP Morgan alors que Quadient recule après un léger avertissement sur ses revenus 2023.

ECO ET DEVISES

Après l'Espagne et l'Allemagne, la France voit à son tour la modération de son inflation se confirmer. Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 3,4% en novembre, après +4% en octobre. Ce ralentissement de l'inflation serait dû au ralentissement sur un an des prix des services, de l'énergie et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés et de l'alimentation. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient légèrement (-0,2% après +0,1% en octobre), contre un consensus de +0,1%.

Après avoir initialement fait état d'une expansion de 0,1% du PIB au troisième trimestre, l'Insee indique que l'activité nationale s'est finalement contractée de 0,1% sur la période. Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages sont nettement retombées en octobre. Selon les données publiées par l'Insee, elles ont baissé de 0,9% le mois dernier, après être restées stables (après révision) en septembre. Le consensus tablait sur un repli de 0,2%.

Dans la zone euro, l'Indice flash des prix à la consommation (11h00) et le taux de chômage (11h00) seront les deux principaux indicateurs à surveiller. Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), les revenus et dépenses des ménages (14h30), l'Indice manufacturier PMI de Chicago (15h45) et les promesses de ventes de logements (16h00) seront à suivre aux Etats-Unis.

Le baril de Brent remonte sur les 83,6$ ce matin. L'euro recule de 0,15% à 1,095$. L'once d'or est stable à 2.044$. Le Bitcoin retombe sous les 37.800$.

VALEURS EN HAUSSE

* Remy Cointreau s'adjuge 4,5% à 113,7 euros. La société a dévoilé des comptes semestriels en forte baisse, plombée par les difficultés rencontrées sur le marché américain. Sur les six premiers mois de son exercice 2023-2024, le groupe de spiritueux voit son chiffre d'affaires baisser de 22,2% (en données organiques) à 636,7 millions d'euros tandis que son résultat opérationnel courant flanche de 43% à 169,1 ME. Le consensus tablait sur un ROC de 183 ME. En conséquence, la marge opérationnelle courante tombe à 26,6%, contre 36,8% à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net est divisé par deux à 113 ME. Rémy Cointreau prévoit de réduire ses coûts à hauteur de 100 millions d'euros cette année, dont 25 ME ont déjà été réalisés au premier semestre. Pour l'ensemble de l'exercice, il confirme ses objectifs abaissés le mois dernier, soit un recul du chiffre d'affaires en données organiques compris entre 15% et 20% et une baisse "maîtrisée" de la marge opérationnelle courante en données organiques. Le groupe prévoit sur l'année un effet défavorable lié aux changes compris entre 50 et 60 ME sur les revenus et entre 10 et 15 ME sur le ROC.

* Eurazeo (+4,5% à 65,6 euros) a annoncé le succès du closing final de son sixième fonds de " direct lending " à 2,3 MdsE, dont 2,1 MdsE provenant de tiers, surpassant ainsi l'objectif initial de 2 MdsE. S'ajoutent à ce montant 900 ME issus des fonds levés auprès de la clientèle de particuliers, portant ainsi à 3,2 MdsE le programme Private Debt total d'Eurazeo. Le succès de cette levée illustre la pertinence du positionnement de cette stratégie et conforte la position d'Eurazeo en tant que leader du financement des PME en Europe.

* SII (+3,7% à 50,3 euros). Le spécialiste des métiers de l'ingénieur a vu son résultat opérationnel progresser de 9% à 48,5 ME au premier semestre de son exercice 2023-2024. La marge opérationnelle se maintient à 9% comme prévu (9,3% un an plus tôt). SII avait enregistré sur la période un chiffre d'affaires de 538,4 ME, en croissance de 12,8%. La marge opérationnelle s'établit à 3,6% en France, impactée par trois jours ouvrés en moins sur le semestre, et la baisse du Taux d'Activité Congés Exclus (TACE). Après prise en compte du résultat financier, en nette progression compte tenu de la trésorerie du groupe, et des impôts, le bénéfice net s'établit à 41,1 ME (+18%), soit une marge nette de 7,6%. SII confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-2024.

* SMCP (+2,9% à 3,7 euros), maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce son entrée sur le marché indien via un partenariat avec le groupe Reliance Brands Limited (RBL), qui devient le distributeur exclusif des marques Sandro et Maje sur le marché. RBL, premier retailer indien de marques de luxe, a conclu des partenariats exclusifs à long terme dans de nombreux secteurs avec des Maisons mondialement reconnues telles que Bottega Veneta, Tiffany & Co., Valentino, Versace, Armani, Balenciaga, Boss, Zegna pour ne pas toutes les citer. Avec un portefeuille de plus de 90 marques, RBL exploite plus de 900 magasins physiques et autant de concessions, tous dotés d'une présence en ligne unique et omnicanale.

* Voltalia (+2,6% à 9,5 euros) est lauréat dans le cadre d'un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de 3 projets éoliens en cours de développement, pour une capacité totale de 73 mégawatts. Le premier projet lauréat sera situé en Côte d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) avec 10 éoliennes, d'une puissance totale de 33,6 mégawatts. Le second sera situé dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) avec 7 éoliennes, d'une puissance totale de 26,1 mégawatts. Enfin, le troisième lauréat sera situé dans l'Indre (Centre-Val de Loire) avec 5 éoliennes, pour une capacité de 13,5 mégawatts.

* STMicroelectronics se distingue avec une action qui grimpe de 2,5% à 44,1 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs bénéficie d'un soutien de poids puisque JP Morgan a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 52 euros, contre 46 euros auparavant. Le marché est largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 18 analystes sont à l''achat', 4 à 'conserver' et seulement 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 54,97 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Quadient perd 4% à 18,6 euros. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 263 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, en croissance organique de 2%. En données publiées, le chiffre d'affaires a décru de 2,6%, intégrant un effet de change négatif de 13 millions d'euros et un effet de périmètre positif de 1 million d'euros. Le changement de périmètre est relatif à l'acquisition de Daylight en septembre 2023. La croissance organique de l'exercice 2023 est attendue à un niveau globalement en ligne avec celle enregistrée au cours des neuf premiers mois, à savoir environ 2% contre environ 3% attendus précédemment. L'objectif sur la période 2021-2023 est également revu en conséquence à environ 2,5% contre un objectif précédent de 3% minimum.