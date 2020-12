Ouverture Paris : le virus mute, le CAC40 chute!

-2,40% sous les 5.400 points : le CAC40 rechute! La crise sanitaire jette en effet un nouveau trouble avec la confirmation durant le week-end de l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus en Grande-Bretagne et de sa présence dans d'autres pays comme l'Italie. S'il n'a pas été encore identifié en France, il est tout à fait possible qu'il y circule déjà, a déclaré lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran. L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ou encore le Canada ont suspendu ces dernières heures les vols en provenance du Royaume-Uni pour éviter la propagation. La France a ordonné la suspension des transports de personnes, y compris pour les transporteurs de marchandises, à compter de dimanche minuit et pour une durée de 48 heures.

(Boursier.com) — Attendu depuis maintenant plusieurs semaines, l'accord des parlementaires américains au sujet d'un nouveau plan de relance, ne profite donc pas au CAC40! Pourtant, les marchés tenaient enfin un catalyseur à la hausse puisque le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a déclaré cette nuit qu'un accord avait été trouvé entre les principaux élus républicains et démocrates du Congrès sur un plan de relance économique équivalent à environ 900 milliards de dollars. "De l'aide supplémentaire va arriver", a-t-il déclaré devant les sénateurs en référence aux mesures d'aide destinées à compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

La secousse provoquée par l'inquiétude liée à la nouvelle souche bouscule l'ensemble des marchés : l'or reprend du poil de la bête à 1900$ l'once, alors que le pétrole recule, tout en restant au-dessus des 50$ le baril pour le brent.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en léger recul vendredi au lendemain des records de ses principaux indices, qui ont progressé sur la semaine. A l'approche de vendredi minuit (dernier délai avant un "shutdown"), les négociations sur un nouveau plan de soutien budgétaire de 900 milliards de dollars s'intensifiaient au Congrès américain, et pourraient se prolonger pendant le week-end. Autre sujet d'inquiétude : Washington a inscrit le fabricant de puces chinois SMIC et une 60aine d'entités chinoises supplémentaires sur la liste noire du département du Commerce... Les cours du pétrole ont cependant poursuivi néanmoins leur progression, le WTI approchant des 50$ le baril.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,41% à 30.179 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,35% à 3.709 pts, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,07% à 12.755 pts. La veille, les trois indices avaient fini à des niveaux historiquement élevés, de même que l'indice Russell 2000 qui suit les valeurs moyennes. Sur l'ensemble de la semaine, le DJIA a gagné 0,4%, le S&P 500 a pris 1,3% et le Nasdaq a grimpé de 3,1%.

ECO ET DEVISES

L'once de métal jaune s'échange à 1.901$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2197$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 50,60$.

VALEURS EN HAUSSE

Novacyt (+7,30% à 9,85 Euros) annonce que suite à la découverte par le consortium scientifique britannique COVID-19 Genomics UK d'une nouvelle mutation du virus de la COVID-19, connue sous le nom de VUI-202012/01, le Groupe a effectué une analyse détaillée des mutations de cette nouvelle souche et de toutes les souches de la COVID-19 qui ont été répertoriées, afin d'évaluer pleinement la fiabilité de ses tests de diagnostic existants. Les résultats de l'analyse in silico (à partir d'une simulation informatique) des mutations séquentielles montrent que le portefeuille de tests de diagnostic de la COVID-19 par réaction en chaîne par polymérase du Groupe, à un et deux gênes cibles, reste en mesure de détecter toutes les souches de la COVID-19 répertoriées avec le même niveau élevé de précision, y compris la souche VUI-202012/01.

VALEURS EN BAISSE

Unibail-Rodamco-Westfield (-7,50% à 58,24 Euros) a annoncé lundi avoir conclu plusieurs accords pour la vente d'immeubles de bureaux dans le quartier d'affaires de La Défense pour un montant net de 213 millions d'euros.

GL Events (-2,70% à 10 Euros) : le CCIB (Centre de Conventions International de Barcelone), site espagnol du réseau GL events Venues, a inauguré, au sein de ses murs, un nouvel espace de 420 mètres carrés permettant d'accueillir des événements virtuels et hybrides.

Icade (-4,90% à 58,40 Euros) a signé le 18 décembre, auprès de Lagune International, un fonds contrôlé et dirigé par Batipart, l'acquisition d'un portefeuille immobilier de maisons de retraite en Italie du Nord, entièrement loué ou pré loué dans le cadre de baux d'une durée initiale de 18 ans fermes, pour un montant total de 130 ME droits inclus.

Solutions 30 (-4,20% à 9,60 Euros) : Unit-T, filiale à 70%, remporte un contrat majeur avec Fluvius, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz flamand. Ce contrat d'une durée de 4 ans, porte sur l'installation de 40% des 4,3 millions de compteurs intelligents que Fluvius entend remplacer. A travers ce contrat, Unit-T confirme son statut de leader des services multi-techniques de proximité en Belgique. Ce contrat va permettre à Unit-T d'accroître ses volumes annuels de plus de 30%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Desjoyaux.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bernstein reste neutre sur le dossier Volkswagen avec un cours cible de 180 euros.

Barclays surpondère Eurofins Scientific en ciblant un cours de 80 euros.

Oddo reste acheteur sur Gecina avec un objectif de cours de 160 euros, sur Nexity en ciblant 42 euros et sur Sopra Steria avec un cours cible qui passe à 170 euros.

INFOS MARCHES

AB Science a levé 15 ME.

OSE Immunotherapeutics attribue des actions gratuites à ses salariés.

Kumulus Vape lève 2,5 ME auprès de FCPI.

OL Groupe obtient un ''PGE Saison'' de 76,4 ME.

EN BREF

Bouygues Travaux Publics va réaliser une 5e phase de l'autoroute d'Istrie en Croatie.

Eurazeo : cession de la participation dans le groupe C2S.

April : en négociation exclusive avec Malakoff Humanis pour la cession d'Axéria Prévoyance.

Cegid acquiert Koalaboox.