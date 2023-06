Ouverture Paris : le vert l'emporte, le CAC 40 autour de 7.250 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le vert colore le CAC 40 depuis l'ouverture et l'indice parisien avance de 0,50% environ pour se positionner à 7.250 points. L'imminence des annonces de plusieurs grandes banques centrales pourrait toutefois freiner les initiatives dans les prochaines heures, puisque le rendez-vous de la semaine est fixé mercredi pour la décision de la Fed sur les taux. Celle de la Banque centrale européenne est attendue jeudi et même la Banque du Japon est prévue vendredi.

La semaine dernière, les banques centrales d'Australie et du Canada ont surpris les investisseurs en optant pour un relèvement de leur taux directeur respectif alors qu'un statu quo était attendu. Dimanche, le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, a prévenu que "la lutte contre l'inflation n'était pas encore terminée", disant ne pouvoir exclure un nouveau resserrement monétaire le 22 juin. Concernant la Fed, les intervenants du marché tablent sur une pause ce mois-ci avant une nouvelle hausse en juillet : le consensus Fedwatch pour le statu quo est fixé à 73%.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché dans le vert vendredi, le S&P 500 s'adjugeant 0,11% à 4.298 pts, le Dow Jones +0,13% à 33.876 pts et le Nasdaq 0,16% à 13.259 pts. Le S&P 500 est entré en territoire de "marché haussier", ce qui veut en fait dire que l'indice large américain a repris 20% ou plus sur son plancher le plus récent...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0752 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,92 $. L'once d'or se traite 1964 $.

VALEURS EN HAUSSE

Vivendi (+0,35% à 8,17 Euros) a obtenu aujourd'hui l'autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des deux engagements proposés par Vivendi, à savoir la cession de 100% du capital d'Editis, pour laquelle le Groupe a conclu une promesse d'achat avec International Media Invest a.s. le 23 avril dernier, ainsi qu'à la cession intégrale du magazine Gala qui fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses marques d'intérêt. Avec le groupe Lagardère, Vivendi comptera dorénavant 66.000 collaborateurs contre 38.000 sur la base des effectifs à fin décembre 2022, avec une présence renforcée sur des marchés-clés tels que la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et les Etats-Unis. Son chiffre d'affaires annuel atteindra environ 17 milliards d'euros sur base des résultats 2022, contre environ 10 milliards aujourd'hui.

Ipsen (+0,45% à 111,40 Euros) a annoncé aujourd'hui que le groupe présentera des données issues de son portefeuille croissant dans les maladies hépatiques rares à l'occasion du Congrès 2023 de la European Association for the Trial of Liver (EASL), qui se tiendra du 21 au 24 juin à Vienne, en Autriche. Ipsen présentera notamment sept abstracts sur de nouvelles données cliniques concernant l'utilisation de Bylvay (odevixibat) chez des patients atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC) et du syndrome d'Alagille (SAG). Un abstract sur la validation du contenu d'outils d'évaluation des résultats rapportés par les patients, utilisés auprès de patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP), sera également présenté.

VALEURS EN BAISSE

SES (-5% à 5,30 Euros) annonce aujourd'hui que Steve Collar, Chief Executive Officer (CEO), quittera ses fonctions fin juin 2023 pour poursuivre d'autres projets professionnels et personnels. La recherche d'un successeur est en cours et Ruy Pinto, actuellement Chief Technology Officer de SES, assumera le rôle de CEO jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit annoncé.

Antin Infrastructure Partners (-1,40% à 15,30 Euros) a annoncé avoir soumis une offre en numéraire pour racheter la totalité du capital de la société espagnole Opdenergy (ISIN ES0105544003) dans le cadre d'une opération valorisée à 866 millions d'euros. Les actionnaires d'Opdenergy se verront offrir 5,85 euros par action en numéraire, valorisant la transaction à 866 millions d'euros. Le prix représente une prime de 46% par rapport au dernier prix non perturbé, 42% par rapport au prix moyen pondéré des six derniers mois et 23% par rapport au prix d'introduction en bourse. A la suite de la clôture de la transaction, l'Offrant a l'intention de retirer Opdenergy de la bourse espagnole. Il s'agit d'une offre amicale qui fait suite à un accord préalable avec les actionnaires fondateurs et actuel PDG d'Opdenergy, Luis Cid Suárez, qui détiennent ensemble environ 71% de la société et se sont engagés irrévocablement à vendre toutes leurs actions à l'Initiateur.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste à l'achat sur Covivio, Klepierre, ainsi que sur Gecina et passe de vendre à 'neutre' sur Icade en ciblant 43 euros. Le broker passe de 'neutre' à 'acheter' sur Unibail en ciblant 63 euros.

Stifel est à l'achat sur Accor, mais avec un objectif ajusté de 39 à 35 euros.

INFOS MARCHE

Legrand ouvre ce lundi la 2e tranche de son programme de rachat d'actions

Thales : émission d'un emprunt obligataire de 500 ME

EN BREF

Lhyfe : accord de collaboration avec l'espagnol Capital Energy

Cellectis : présentation de nouvelles données de l'essai BALLI-01 au Congrès de l'EHA 2023

Enogia : sélectionné dans le cadre d'un projet de décarbonation du transport maritime