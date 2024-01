Ouverture Paris : le record historique du CAC 40 de nouveau battu aujourd'hui ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après le record en clôture atteint vendredi, à 7.634,14 points, le CAC 40 va t-il battre aujourd'hui son record historique du 14 décembre dernier de 7.653,99 points? Il en prenait le chemin dans les premiers échanges du jour, touchant 7 644,83 points. Les investisseurs se montrent peu inquiets de la liquidation prononcée à l'encontre d'Evergrande... Les difficultés du géant chinois étaient intégrées depuis longtemps par le marché, pas surpris par ce dénouement inéluctable.

Un tribunal de Hongkong a en effet ordonné lundi la liquidation du géant immobilier chinois en difficulté, qui a échoué à présenter un plan de restructuration convaincant, faisant dévisser son action sur la Bourse hongkongaise. Le groupe était un pilier de l'économie chinoise. Le secteur chinois de la construction et de l'immobilier représentait environ un quart du PIB chinois.

Les investisseurs sont désormais rivés sur la Fed qui rendra mercredi sa décision de politique monétaire et devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels. Ils seront attentifs aux déclarations de Jerome Powell, afin d'obtenir davantage d'indications sur la trajectoire de l'économie américaine.

Côté valeurs, le début de séance est marqué par deux chutes significatives, consécutives à des avertissements : SMCP vendredi soir et Eutelsat ce matin.

WALL STREET

Wall Street a terminé la semaine sur une note hésitante vendredi, à la suite d'une nouvelle série de résultats comprenant quelques déceptions dans les 'puces', en particulier sur le dossier Intel (-11,9%)... Les opérateurs avaient déjà sanctionné la veille les résultats jugés trop "courts" de Tesla. Le S&P 500 cède 0,07% à 4.890 pts, alors que le Dow Jones prend 0,16% à 38.109 pts. Le Nasdaq recule de 0,36% à 15.455 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0847$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,75$. L'once d'or se traite 2.031 $.

VALEURS EN HAUSSE

Veolia (+2,10% à 30,70 Euros) : le géant des services collectifs bénéficie d'un coup de pouce de Bank of America qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur.

VALEURS EN BAISSE

SMCP (-14% à 2,48 Euros) prévoit désormais une performance annuelle légèrement moins forte qu'annoncé. En l'occurrence, un chiffre d'affaires d'environ 1 230 MEUR, soit une croissance à taux constants de +3,8% vs 2022 (précédemment " croissance moyenne à un chiffre (mid-single digit)) ". SMCP vise aussi une marge d'EBIT ajusté entre 6,4% et 6,6% du chiffre d'affaires (précédemment " 7% à 9% du chiffre d'affaires"). En parallèle, le Groupe explique avoir accéléré son plan d'économies au dernier trimestre 2023 et a continué de faire de sa solidité financière une priorité. SMCP reviendra plus en détail sur les performances annuelles 2023 et la poursuite du plan d'économies pour 2024 lors de la présentation du 28 février prochain.

Gaussin (-22% à 0,41 Euro) indique que les premières estimations des opérations de clôture révèlent un écart substantiel entre les prévisions de chiffre d'affaires indiquées au marché au cours de l'exercice et les chiffres qui devraient être publiés. Le Groupe informe donc le marché dès à présent. Les prévisions établies au début de l'année 2023 reposaient sur un carnet de commandes robuste auprès de clients de premier plan, sur la montée en puissance de son outil industriel à Saint-Vallier pour l'assemblage de ses véhicules logistiques et sur une prévision d'activité soutenue sur le souterrain ; pour ces raisons, le Groupe pensait être en mesure de comptabiliser un chiffre d'affaires supérieur à 100 ME pour l'exercice 2023. A ce stade d'avancement des travaux de clôture, il apparaît que le chiffre d'affaires ne devrait pas dépasser les 40 ME pour l'exercice 2023.

Eutelsat (-16% à 3,45 Euros) : le chiffre d'affaires est désormais attendu dans une fourchette comprise entre 1,25 milliard d'euros et 1,3 milliard d'euros (contre 1,32 milliard d'euros à 1,42 milliard d'euros précédemment). L'EBITDA ajusté est attendu dans une fourchette comprise entre 650 et 680 millions d'euros (contre 725 à 825 millions d'euros précédemment). Les objectifs financiers pour l'exercice 2024-25 seront réévalués et communiqués à l'occasion de la publication des résultats de l'exercice 2023-24 d'Eutelsat Group le 2 août 2024 ; les objectifs précédemment communiqués pour l'exercice 2024-25 sont dans l'intervalle suspendus"

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Augros Cosmetic Packaging, NSE, CRCAM Languedoc

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bernstein est à 'surperformance' sur Pernod Ricard et ramène sa cible de 222 à 216 euros.

Bernstein est aussi à 'surperformance' sur Rémy Cointreau avec un objectif ajusté de 146 à 137 euros. Bernstein est à 'surperformance' sur Dassault Aviation mais ramène le curseur de 220 à 215 euros.

HSBC est à l'achat sur Forvia achat avec un objectif ramené de 24 à 21 euros. HSBC repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Valeo avec une cible qui recule à 15,50 euros.

INFOS MARCHE

Crédit Agricole achève son programme de rachat d'actions

Carmat annonce la réalisation de son augmentation de capital de 16,5 ME

EN BREF

Mastrad espère se relancer avec comme priorité les Etats-Unis

AB Science : le CHMP a proposé une réponse par écrit aux questions restées en suspens

Safran : Akasa Air commande plus de 300 moteurs LEAP-1B

AgroGeneration : la guerre en Ukraine empêche la certification des comptes