Ouverture Paris : le record du CAC40 attendra...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme prévu, c'est une petite baisse qui domine sur le marché parisien dans les premiers échanges du jour. Le CAC40 cède quelques points seulement, à 6.890 points (-0,05%). L'indice parisien a raté de peu, hier, une clôture au-dessus des 6.900 points. Le record historique de l'indice parisien, du 4 septembre 2000, à 6.944,77 points, inscrit en séance, demeure malgré tout très proche... L'indice parisien n'en était déjà plus très loin le 13 août dernier, lorsqu'il a inscrit 6.913,67 points. A Wall Street, le Dow Jones a lui touché hier les 36.000 points pour la première fois de son histoire.

La prudence du jour coïncide avec l'approche des conclusions, mercredi dans la soirée, de deux jours de débats du comité de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent largement à une annonce sur la réduction du programme d'achats mensuels d'actifs de la Fed, ils étudieront avec attention la formulation du communiqué et les déclarations de son résident, Jerome Powell, sur les taux d'intérêts.

De leur côté, les cours du pétrole ont commencé le mois de novembre à la hausse, à l'approche de la prochaine réunion mensuelle de l'Opep+, qui rechigne à relever davantage sa production malgré les pression des Etats-Unis, qui craignent que les prix élevés ne pèsent sur la croissance économique et n'alimentent l'inflation. Lundi, le cours du baril de brut léger américain WTI (qui a bondi 11% en octobre et de plus de 70% depuis janvier), a encore gagné 0,6% à 84,05$, tandis que le Brent a avancé de 1,18% à 84,71$.

Enfin, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s'est montrée rassurante, lundi, concernant le risque inflationniste, qu'elle juge toujours transitoire et lié aux turbulences de la sortie de la crise pandémique. Lors d'une conférence de presse à Dublin à l'occasion de l'ouverture de la COP 26, la ministre américaine (et ancienne patronne de la Fed) a estimé que l'économie américaine n'est pas en surchauffe et que si l'inflation est plus élevée que ces dernières années, cela tient surtout aux perturbations causées par la pandémie de Covid-19.

WALL STREET

Wall Street a commencé le mois de novembre sur de nouveaux sommets, lundi, en attendant la réunion de la Réserve fédérale prévue mardi et mercredi. Les marchés ont d'ores et déjà intégré l'annonce probable d'un "tapering" de la Fed. L'environnement commercial international s'est amélioré après l'annonce dimanche d'un accord pour mettre définitivement fin aux taxes Trump sur les importations d'acier et d'aluminium européen aux Etats-Unis. Les cours du pétrole ont continué de grimper, le baril de brut WTI dépassant les 84$.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,26% à 35.913 points, après avoir dépassé brièvement les 36.000 pts en début de séance. L'indice large S&P 500 a progressé de 0,18% à 4.613 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 0,63% à 15.595 pts, signant son 3e record d'affilée.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Europe :

- PMI manufacturier final espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier final italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1606$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,13$. L'once d'or se traite 1.795$.

VALEURS EN HAUSSE

Tonnellerie Francois Freres (+6,10% à 27,70 Euros) : prend la tête des plus fortes hausses sur le SRD ce matin.

NHOA (stable à 20,50 Euros) anciennement Engie EPS, a été informée par Engie North America que, le 25 octobre, Engie North America avait notifié Hawaiian Electric Company, Inc. (HECO) de sa décision d'abandonner le projet de construction d'une installation d'énergie solaire couplée à du stockage située à Puak, en raison des coûts d'interconnexion élevés combinés avec les difficultés générales en matière de chaîne d'approvisionnement et de production, ainsi que des contentieux en matière de tarifs et d'autres sujets affectant spécifiquement l'industrie du photovoltaïque solaire. Ce projet est une installation d'énergie solaire d'une capacité de 60 MWAC couplé à 240 MWh de stockage sur batteries, qui avait été attribuée à ENGIE en mai 2020 et dans lequel NHOA devait fournir le système de batteries de stockage et devait agir en tant que fournisseur de solutions de stockage complètes et intégrateur de systèmes, comme sous-traitant de Engie.

Stellantis (+0,60% à 17,52 Euros) a finalisé l'acquisition de F1 Holdings, société mère de First Investors Financial Services Group, auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Gallatin Point Capital. First Investors, qui a été rebaptisée Stellantis Financial Services US Corp, permettra à Stellantis de développer une captive de financement.

VALEURS EN BAISSE

Elior (-5,60% à 6,44 Euros) : plus forte baisse du marché parisien dans les premiers échanges du jour. Victime d'une note de Goldman Sachs qui a dégradé l'action à 'neutre' tout en ajustant sa cible de 7,8 à 7,7 euros. Le marché est assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont 'positifs', 7 sont 'neutres' et 5 sont 'négatifs'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 6,75 euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse d'achat à 'neutre' sur Elior avec un objectif de cours de 7,70 euros et est désormais à l'achat sur Sodexo en visant un cours revu en hausse à 105 euros.

Jefferies passe à "conserver" sur Erytech.

CFRA repasse d'achat à "conserver" sur Ubisoft et ajuste son objectif de 70 à 50 euros.

INFOS MARCHES

Afyren : le montant total de l'offre de l'IPO est porté à 70,4 ME.

EN BREF

Ekinops acquiert SixSq dans l'Edge Computing.

Implanet a cédé ses prothèses de genou.

Reworld Media finalise l'acquisition de meltygroup.