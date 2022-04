Ouverture Paris : le rebond se matérialise

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances de net recul, mardi (-1,28%), mercredi (-2,21%) et hier (-0,57%), le temps du rebond est venu pour le CAC40 qui repasse les 6.500 points à 6.560 points (+1,55%).

Le redressement des indices américains en toute fin de séance jeudi entraine les places européennes ce matin, mais les investisseurs n'en restent pas moins préoccupés par l'impact à venir du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, le compte rendu de sa dernière réunion ayant été le fait économique marquant de la semaine. Deux responsables de la Fed, Charles Evans et Raphael Bostic, ont toutefois tenu un discours plus modéré jeudi, le premier évoquant la nécessité d'une démarche "mesurée".

Les marchés restent par ailleurs attentifs aux informations concernant la guerre en Ukraine, notamment aux sanctions économiques visant Moscou...

WALL STREET

A l'issue d'une séance hésitante, les actions américaines sont parvenues à finir en légère hausse jeudi, après deux séances en berne face aux tensions persistantes sur les taux d'intérêts. Les Minutes de la Fed ont confirmé la veille que la banque centrale américaine est déterminée à resserrer rapidement sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation. Le retour des cours du pétrole sous 100$ le baril et de bons chiffres de l'emploi hebdomadaire aux Etats-Unis ont contribué à rassurer un peu les opérateurs.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,25% à 34.583 points (après -0,42% mercredi et -0,8% mardi), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,43% à 4.500 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grappillé 0,06% à 13.897 pts, après avoir perdu environ 5% sur les 2 séances précédentes.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0869$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 101,01$. L'once d'or se traite 1.930$.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight (+2,20% à 2,29 Euros) : La trésorerie et équivalents de trésorerie se sont établis à 44,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, comparé à 37,9 millions d'euros au 31 décembre 2020. Les montants des flux de trésorerie futurs attendus liés au remboursement de nos dettes financières représentent 4,6 millions d'euros à moins d'un an et 12,4 millions d'euros à plus d'un an. Les produits opérationnels ont augmenté de 3,6% pour s'établir à 7,7 millions d'euros en 2021, comparé à 7,4 millions d'euros en 2020. Cette croissance est principalement liée au chiffre d'affaires généré par LUMEVOQ (GS010) dans le cadre de l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU nominative) accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Ce chiffre d'affaires a progressé de 20,1% pour s'établir à 5,3 millions d'euros en 2021, contre 4,4 millions d'euros un an plus tôt.

Genfit (+2,50% à 3,76 Euros) : Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 258,8 millions d'euros contre 171 millions d'euros au 31 décembre 2020. Les produits d'exploitation de Genfit se sont élevés à 85,6 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros en 2020. Le chiffre d'affaires de 2021 s'est élevé à 80,1 millions d'euros. En 2021, Genfit enregistre un résultat opérationnel consolidé positif de 31,8 millions d'euros, contre une perte opérationnelle de 82,9 millions d'euros en 2020.

Akwel (+1,50% à 18,40 Euros) est parvenu à atteindre son objectif de progression d'activité, avec un chiffre d'affaires publié en recul de -1,6%, mais en croissance de +2,8% à périmètre et taux de change constants. Face à une visibilité faible et des niveaux de production des constructeurs très volatils, la capacité d'adaptation du groupe et sa gestion de stocks traditionnellement prudente lui ont permis de répondre à la demande de ses clients. L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'affiche en baisse de -33,2%, à 117,1 ME. Le résultat opérationnel courant atteint 75,2 ME, en baisse de -33,8%, comme anticipé lors de la publication du chiffre d'affaires annuel, et représentant une marge opérationnelle courante de 8,2%, comparable aux résultats d'avant crise. Ce niveau de profitabilité continue de positionner Akwel parmi les équipementiers automobiles européens les plus performants. La comptabilisation d'une perte de valeur de 3,7 ME sur les activités suédoises conduit à un résultat opérationnel de 70,4 ME, et après une charge d'impôts en baisse à 16,3 ME, le résultat net part du groupe ressort à 51,2 ME (85,5 ME en 2020), soit une marge nette de 5,5% du chiffre d'affaires.

Stellantis (+2,60% à 13,89 Euros) a vendu sa participation restante de 25% dans GEFCO au Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport et de la logistique. "La vente de cet actif, non stratégique, marque l'étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

VALEURS EN BAISSE

Biosynex (-2,50% à 20,32 Euros) : Au 1er trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 110,1 millions d'euros, en hausse de +47% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent. Les ventes de produits Covid-19 restent bien orientées avec un chiffre d'affaires de 98,2 ME, en progression de +54%. Elles constituent 89% des ventes du trimestre. La 5e vague de la pandémie, alimentée par la montée en puissance du variant Omicron plus contagieux, a accéléré l'utilisation de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) ainsi que d'Autotests pour prévenir la contagion. Comme pour chaque nouvelle reprise épidémique, Biosynex a su anticiper les besoins de ses clients, laboratoires, pharmacies ou établissements de santé, et répondre à la forte demande du marché.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Les Toques Blanches du Monde, Precia, Ucar, Advenis, Agripower, Enensys Technologies, Cofidur, LDC, Les Agences de Papa, Ecomiam, NamR, AdUX, Oncodesign, Osmozis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies abaisse sa recommandation de "achat" à "conserver" sur le Crédit Agricole et son objectif de cours de 14,80 à 11,20 euros et ajuste aussi sa recommandation sur la SG à "conserver", contre "acheter", et son objectif de cours de 31 à 25 euros. Jefferies abaisse par ailleurs son objectif de cours sur BNP Paribas de 77 à 67 euros.

RBC relève sa recommandation sur Sodexo à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur", mais abaisse son objectif de cours de 84 à 83 euros.

HSBC relève sa recommandation à "conserver" contre "alléger" sur Eurofins.

Citigroup ajuste son cours cible sur Alstom de 47 à 42 euros. Cowen and Company relève son objectif de cours sur Sanofi à 109 euros, contre 98 euros. JP Morgan reste 'neutre' sur Adidas.

INFOS MARCHÉS

Visiomed : succès de l'augmentation de capital de 3,2 ME.

Crédit Agricole détient 9,18% au capital de Banco BPM.

1000mercis : Projet d'OPAs à 30 Euros.

EN BREF

Gaussin étend son site d'assemblage à Saint Vallier.

MaaT Pharma : lancement d'un nouvel essai clinique.

Deinove étend son essai de Phase II de DNV3837 au Canada.