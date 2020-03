Ouverture Paris : le rebond ramène le CAC40 à 5.400 points

Ouverture Paris : le rebond ramène le CAC40 à 5.400 points









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le rebond engagé par le CAC40 ce matin lui permet de s'octroyer un gain de 2%, au-dessus des 5.400 points, et de reprendre un peu du terrain perdu la semaine dernière au cours de laquelle il a abandonné 11,94%. La dernière fois que l'indice parisien avait clôturé une semaine sur un recul à 2 chiffres remonte à juillet 2011 (-10,70%). Pour trouver pire, il faut revenir en novembre 2008 (-12,46%) ou encore lors de la première semaine d'octobre de la même année (-22,16%) lors de la déflagration de la crise des subprimes.

Le CAC40, ce matin, suit les places asiatiques alors que les indices américains avaient déjà limité la casse vendredi grâce à l'intervention inattendue de Jerome Powell avant la clôture de Wall Street, expliquant que la banque centrale utiliserait tous les outils pour agir "de manière appropriée" afin de soutenir l'économie face aux risques liés à l'épidémie de coronavirus. Le gouverneur de la Banque du Japon, dans une déclaration de crise publiée lundi, a assuré à son tour que la banque centrale prendrait toutes les mesures nécessaires pour stabiliser les marchés financiers.

Des mesures rendues nécessaires par l'influence de plus en plus palpable du virus sur les économies : l'indice PMI manufacturier chinois a ainsi chuté à 40,3 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis la première enquête réalisée en 2004. De quoi légitimer une intervention de la banque centrale aux yeux des investisseurs...

WALL STREET

Les indices ont réduit leurs pertes en fin de journée vendredi, et à la clôture, le DJIA recule de 1,39% à 25.409 points et le S&P500 abandonne 0,82% à 2.954 points. Le Nasdaq termine à l'équilibre (+0,01%) à 8.567 points.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier américain final. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Indice PMI manufacturier final britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.609$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1045$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 51,16$.

VALEURS EN HAUSSE

EssilorLuxottica (+0,35% à 123,55 Euros) annonce qu'Hilary Halper a décidé de démissionner de son poste de co-Directrice Financière d'EssilorLuxottica.

XPO Logistics Europe (stable à 260 Euros) a publié un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2019 de 6,414 milliards d'euros, soit une hausse de +3,6% par rapport à 2018 (+2,7% à taux de change constant). Le résultat opérationnel s'établit à 281,7 ME (224,2 millions d'euros avant l'application de IFRS 162, la nouvelle norme comptable applicable aux contrats de location), contre 182,3 ME en 2018. Le résultat net part du Groupe, à 126 ME (119,9 ME avant l'application de la norme IFRS 16), représente une hausse de 33,2 ME par rapport à 2018, en excluant l'impact de l'adoption de la norme IFRS 16.

VALEURS EN BAISSE

SES (-9,10% à 9,43 Euros) : en tête des plus fortes baisses du jour

ILS ONT PUBLIÉ...

Plant Advanced Technologies, SFPI Group, Galimmo, Sofibus, Soditech, Unibel, Groupe IRD, Artea, Proactis, Televerbier, ADL Partner, Groupe Bel, SFPI, Nanobiotix, Baccarat

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse à 'surpondérer' en ciblant un cours de 110 euros sur Schneider.

La Société Générale passe d'acheter à 'conserver' sur Dassault Aviation en ciblant un cours de 1.000 euros.

AlphaValue ajuste son avis d'acheter à 'accumuler' sur Lagardère avec un cours cible abaissé à 19,50 euros.

AlphaValue accumule Arkema avec un cours cible ramené de 98,60 à 95,70 euros.

INFOS MARCHÉ

Lagardère : le concert Amber Capital à près de 14% des parts.

Samse : Dumont Investissement acquiert la participation de BME.

PrediLife a levé 1,8 ME par placement privé auprès d'investisseurs.

Makheia : projet de rapprochement envisagé.

EN BREF

Nacon : beau succès pour l'IPO.

ADL Partner acquiert Ividence.

MND Group : les principaux chantiers à l'arrêt en Chine.