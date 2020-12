Ouverture Paris : le patron de BioNTech rassure, le CAC40 repart de l'avant

Ouverture Paris : le patron de BioNTech rassure, le CAC40 repart de l'avant









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Rassurés ! Les investisseurs retrouvent le goût des actifs risqués ce matin, et achètent le CAC40 qui reprend 1% à 9h30 à 5.445 points. Un mouvement loin d'être gagné durant l'avant séance ce matin! Il s'est d'ailleurs renforcé au fil des minutes dès l'ouverture.

On pousse un "ouf" de soulagement sur les marchés alors que le directeur général et fondateur du laboratoire allemand BioNTech s'est dit convaincu que son vaccin serait efficace contre la nouvelle variante du coronavirus qui a émergé en Grande-Bretagne. L'Organisation mondiale de la Santé a elle-même mis en garde lundi contre toute crainte excessive vis-à-vis de cette variante, jugeant que cela faisait partie de l'évolution normale d'une épidémie et que sa découverte prouvait l'efficacité des dispositifs de veille sur le coronavirus.

La variante du Covid-19 qui a affolé les marchés hier a incité les grands pays européens à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni où elle sévit, pour au moins 48H00, ce qui complique encore une situation déjà chaotique à l'approche du Brexit. Londres serait d'ailleurs proche de concessions sur la question de la pêche, laissant espérer l'aboutissement d'un accord! Ce qui apparaît inespéré eu égard aux négociations infructueuses depuis plus de 4 ans!

WALL STREET

Dans le rouge vif à l'ouverture en raison de la situation sanitaire en Europe, le marché boursier américain s'est repris au fil des minutes de cotations ce lundi pour revenir dans le vert sur le DJ et gagner finalement 0,12% à 30.216 pts. L'indice large S&P 500 recule encore légèrement de 0,39% à 3.695 pts, tandis que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, redonne 0,10% à 12.742 pts.

ECO ET DEVISES

Le moral des consommateurs allemands a reculé pour le troisième mois consécutif à l'approche du mois de janvier alors que l'instauration de mesures de confinement plus strictes contre le coronavirus impacte les attentes en matière de revenus et les dépenses. L'indice calculé par l'institut GfK a chuté à -7,3, un plus bas depuis juillet, contre -6,8 (révisé) le mois précédent, montrent des données publiées mardi.

De son côté, l'économie britannique a rebondi plus fortement qu'estimé initialement au troisième trimestre, après un trimestre précédent marqué par un confinement imposé pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 16,0% sur les trois mois à fin septembre, un chiffre record révisé à la hausse par rapport à l'estimation précédente de 15,5%.

Etats-Unis :

- PIB final américain du troisième trimestre. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- PIB final britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.870$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2217$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 49,61$.

VALEURS EN HAUSSE

PSA (+1,50% à 22,12 Euros) : l'Union Européenne a validé la fusion PSA et Fiat pour donner naissance à Stellantis le géant automobile, 3ème groupe mondial en terme de chiffre d'affaires avec ses 14 marques.

Air Liquide (+0,70% à 133,05 Euros) : ASDA, entreprise de grande distribution de premier plan au Royaume-Uni, a confié à Air Liquide l'installation et l'exploitation de six stations de distribution de biométhane (bio-GNV) pour le ravitaillement des camions sur ses sites. Ce contrat majeur, s'ajoutant aux autres investissements visant à accroître les capacités de production et de distribution, reflète une accélération significative du développement des activités biométhane du Groupe au Royaume-Uni.

GTT (+1,85% à 80 Euros) a reçu une commande de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Trois de ces méthaniers seront construits par HHI, deux pour le compte d'un armateur asiatique et un pour le compte d'un armateur européen. Le dernier méthanier sera construit par HSHI pour le compte d'un armateur européen.

Spie (+1% à 17,13 Euros) annonce l'acquisition de Planen & Bauen en Allemagne. Créée en 1997 et située dans la région de Francfort, Planen & Bauen fournit des services d'ingénierie avec une forte expertise dans le domaine des data centers. Son offre de services couvre la conception, la planification ainsi que la supervision de projets liés aux data centers et aux bâtiments à usages spécifiques. Avec près de 60 employés qualifiés, Planen & Bauen a généré une production d'environ 10 millions d'euros en 2019.

VALEURS EN BAISSE

Atari (-8,80% à 0,356 Euro) : a placé 18 163 337 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro, au prix unitaire de 0,32 euro, prime d'émission incluse, pour un montant total de 5,81 millions d'euros (soit 6,09% du capital social post-opération de la Société) sursouscrit par rapport aux 5 millions d'euros prévus initialement. Conformément à ce qui a été annoncé dans le communiqué de presse de lancement du présent placement privé en date du 21 décembre 2020, la société LR Interactive Holding a souscrit à l'opération pour un montant de 1,25 millions d'euros en numéraire, la société Ker Ventures LLC a souscrit à l'opération pour un montant de 0,6 millions d'euros en numéraire et la société Nvizzio Creations Inc. a souscrit à l'opération pour un montant de 1,042 millions d'euros par compensation de créances.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fountaine Pajot, Graines Voltz, Tronics.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Safran, mais avec un cours cible ajusté en baisse à 130 euros.

Barclays reste favorable au dossier Eurofins avec un objectif de cours de 80 euros.

INFOS MARCHES

Amoeba renouvelle une ligne de financement d'au maximum 23 ME avec Nice & Green.

Nacon devient éligible au SRD long seulement.

Verneuil Finance : cession des 19,52% dans la Société Française de Casinos.

Société Française de Casinos : Casigrangi déposera son projet d'OPA à 1,70 euro par action.

Néovacs : levée de fonds de 1 ME.

Groupe Open : les fondateurs et Montefiore se félicitent du résultat positif de l'offre publique.

Atari : placement privé de l'ordre de 5 ME.

EN BREF

Bone Therapeutics finalise le recrutement dans la Phase III du JTA-004 dans l'arthrose du genou.

Nicox : approbation de VYZULTA en Colombie.

Voltalia : début de l'exploitation de son parc éolien de Sarry.

OSE Immunotherapeutics : premier patient dans la phase 2 évaluant OSE-127/S95011.

Mercialys cède le site Monoprix d'Asnières pour 30,8 ME net.