Ouverture Paris : le marché parisien poursuit toujours son rebond, en direction des 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond d'hier (+0,45%) se poursuit à l'ouverture, avec un CAC 40 progressant de 0,50% à 7.180 points. Pour autant, le rebond s'apparente plus à des rachats à bon compte après la chute de jeudi (-3,13%), le contexte étant à l'attentisme. Les investisseurs attendent la divulgation, demain, des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis, lesquels pourraient fournir des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt. A court terme, il y a peu de suspense et selon le baromètre Fedwatch, 92% des investisseurs attendent une hausse de 25 points de base par la Fed lors du prochain rendez-vous mensuel. Hier, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a estimé que deux hausses supplémentaires des taux seraient vraisemblablement nécessaires pour contrer l'inflation, mais que ce cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin.

Par ailleurs, le coup d'envoi de la saison des résultats des entreprises aux Etats-Unis est prévu vendredi, avec notamment JPMorgan Chase et Citigroup. Selon plusieurs données, le bénéfice des entreprises du S&P-500 devrait reculer au deuxième trimestre en raison d'une stabilité des ventes et d'une compression des marges.

WALL STREET

Wall Street a débuté la semaine en légère hausse et dans le calme. Le Dow Jones s'est avancé de 0,62% à 33.944 points, le S&P500 a progressé de 0,24% à 4.409 points et le Nasdaq a pris 0,18% à 13.685 points. Les opérateurs ont limité les risques à l'approche des premières publications trimestrielles d'entreprises et d'indicateurs clés sur l'inflation. Jeudi, Delta Air Lines et Pepsico lanceront cette nouvelle saison des résultats, suivis dès le lendemain par plusieurs grandes institutions financières : JP Morgan, BlackRock, Citigroup et Wells Fargo...

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,1025 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78 $. L'once d'or se traite 1.930 $.

VALEURS EN HAUSSE

Renault (+0,80% à 38,12 Euros) et Geely ont signé aujourd'hui un accord engageant de coentreprise à 50/50 visant à créer une nouvelle entreprise de moteurs et de transmissions afin de devenir le leader mondial pour développer, produire et fournir les meilleurs groupes motopropulseurs hybrides et thermiques de pointe. Aramco, qui a signé une lettre d'intention avec Renault Group et Geely le 2 mars 2023, envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise. L'investissement d'Aramco soutiendrait la croissance de l'entreprise et contribuerait à la recherche et au développement de solutions de carburants synthétiques et de motorisations hydrogènes de future génération. Les carburants synthétiques dont les e-carburants et l'hydrogène font partie de la solution pour la décarbonisation de l'industrie automobile, y compris pour les véhicules à moteur à combustion interne en circulation aujourd'hui.

Alstom (+1% à 25,89 Euros) et Schneider Electric (+1% à 159,80 Euros) annoncent un nouveau contrat d'achat d'électricité significatif axé sur le développement solaire en Espagne. Le projet de ferme solaire de 160 GWh par an couvrira environ l'équivalent de 80% de la consommation d'électricité d'Alstom en Europe. Le parc solaire devrait être opérationnel à partir de 2025 et le contrat durera 10 ans. Cette annonce intervient peu après qu'Alstom a vu ses objectifs de réduction d'émissions à court terme validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) comme étant cohérents avec les niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Le SBTi a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise soumis par Alstom et a confirmé que l'ambition des objectifs des scopes 1 et 2 d'Alstom est conforme à une trajectoire de 1,5oC.

Dassault Aviation (+3% à 185,50 Euros) : La Défense française devrait largement profiter de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en France cette semaine. L'agence indienne ANI, citant des sources, a indiqué hier que le ministère indien de la Défense avait donné son feu vert à l'achat de 26 avions Rafale et trois sous-marins Scorpène à la France. Ces contrats doivent néanmoins encore être validés par l'organe chargé des achats dans le secteur de la défense puis par le gouvernement, précise ANI. 'Bloomberg' évoque pour sa part une commande de près de trois douzaines de chasseurs Rafale-Marin destinés à l''INS Vikrant', le nouveau porte-avions fabriqué localement de la marine indienne. Le Premier ministre indien est l'invité d'honneur de la France pour le 14 juillet. Il doit rencontrer à plusieurs reprises Emmanuel Macron lors de sa visite de deux jours.

VALEURS EN BAISSE

Michelin (-1,45% à 25,95 Euros) : victime d'une note d'analyste. Jefferies a en effet dégradé le pneumaticien à 'conserver' tout en ramenant sa cible de 34 à 28 euros. Le broker affirme que le marché des pneus de remplacement devrait se contracter compte tenu de la baisse des ventes de voitures au cours des dernières années, avec un creux attendu en 2024.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Upergy

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies repasse d'acheter à 'conserver' sur Michelin en ciblant un cours de 28 euros.

JP Morgan est 'neutre' sur Dassault Aviation mais avec un cours cible relevé de 190 à 200 euros.

Berenberg repasse d'acheter à conserver sur Esker en ciblant 150 euros.

Barclays est à 'pondération en ligne' sur Getlink avec un objectif de cours relevé de 16 à 17 euros.

Barclays surpondère Safran avec un objectif réhaussé à 156 euros et reste à pondération en ligne sur Thales avec un objectif ajusté à 154 euros.

INFOS MARCHE

Lisi : Finalisation de la réorganisation du capital

Aramis : Automobiles Peugeot détient 66,93% des droits de vote

Sogeclair sera sur Euronext Growth le 12 juillet

EN BREF

Europlasma : 7.000 tonnes de déchets d'amiante à traiter

TheraVet fait le point sur son développement et sa stratégie de portefeuille

McPhy s'associe à Dyneff

HRS : commande de deux stations de ravitaillement en hydrogène renouvelable

Mastrad fusionne avec sa filiale ORKA et changera de nom