Ouverture Paris : le marché parisien à la recherche d'un second souffle

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme le laissaient présager les 'futures' sur le CAC 40 avant l'ouverture, l'indice parisien évolue proche de son niveau de clôture de vendredi ce matin autour de 7.270 points, loin de la performance de Tokyo qui vient de clôturer sur un gain de 2,20% dans le sillage de Wall Street vendredi, Paris ayant déjà bénéficié de cette progression vendredi (+1,87%)! Les investisseurs, à Paris, semblent désormais vouloir marquer une pause, tandis que la promesse de l'Arabie saoudite de réduire sa production le mois prochain favorise la hausse des cours du brut. Les investisseurs continuent de penser que la Fed pourrait s'abstenir de relever ses taux le 14 juin. Il n'est toutefois pas exclu que l'institution procède à une nouvelle hausse en juillet, selon FedWatch. A ce stade la proportion entre les deux alternatives se situe à 79/21, selon le baromètre...

WALL STREET

Les incertitudes autour de la dette envolées, les investisseurs se sont libérés et tous les indices américains ont terminé la semaine en vif rebond. Le S&P 500 bondit de +1,45% à 4.282 pts. Le Dow Jones est particulièrement ferme avec un gain de +2,12% à 33.762 pts. Finalement, le Nasdaq est le plus prudent des marchés avec un gain de +1,07% à 13.240 pts, portant tout de même son avance à +26,5% depuis le 1er janvier.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles du mois de mai (BEA).)

- Indice PMI final composite américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0695 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,01 $. L'once d'or se traite 1943 $.

VALEURS EN HAUSSE

Transgene (+29% à 2,35 Euros) : annonce la présentation de nouvelles données sur TG4001. Ces données confirment la capacité de ce candidat vaccin thérapeutique innovant à induire des réponses immunitaires contre les antigènes du HPV16, qui sont associées à des réponses antitumorales.

Ces résultats ont été présentés dans un poster lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023), à Chicago (États-Unis).

Orpea (+0,35% à 1,89 Euro) vient d'effectuer un 1er tirage de 200 millions d'euros auprès de ses principaux partenaires bancaires au titre du financement 'new money'. Ce premier tirage de 200 ME a été consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à Orpea SA, et ses filiales Niort 94 et Niort 95. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1A. Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux de Niort 94 y compris le remboursement de la dette intragroupe due à Orpea SA. La société utilisera le produit du tirage pour financer notamment les besoins généraux du groupe, le service de la dette et les dépenses d'investissement. Les montants du financement 'new money' restant non tirés à ce jour (et soumis à certaines conditions suspensives) sont les crédits D1B, D2 et D3 pour un montant cumulé de 400 millions d'euros.

GL Events (+2,85% à 21,65 Euros) devient Partenaire Officiel et fournisseur des installations d'infrastructures temporaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Groupe interviendra sur les sites olympiques et paralympiques situés dans Paris Centre, du Champ de Mars à la Place de la Concorde, et également dans la France entière dans les stades de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice ou Saint-Etienne. Ce contrat comprend la fourniture de produits et services liés à la planification, la conception, la fourniture, l'installation et l'intégration dans les sites de structures polyvalentes, des aménagements intérieurs, de tribunes, du broadcast lighting, du rigging et des échafaudages... GL Events rappelle que ce nouveau contrat intervient après l'obtention des prestations pour les installations temporaires des épreuves équestres au sein des Jardins du Château de Versailles et le contrat d'énergie temporaire en groupement avec Loxam.

VALEURS EN BAISSE

Pherecydes (-5,15% à 1,84 Euro) a été informée qu'Akkadian Partners a initié à l'encontre d'Erytech une procédure judiciaire visant à obtenir le report du vote en Assemblée Générale le 23 juin prochain de la fusion avec Pherecydes. Une telle démarche judiciaire "s'inscrit dans la campagne de déstabilisation et de dénigrement qu'Akkadian mène respectivement à l'égard d'Erytech et de Pherecydes", écrit Pherecydes. De son côté, Erytech explique qu'Akkadian demande également la désignation d'un expert judiciaire dont la mission consisterait à revoir les termes de la fusion et évoque la poursuite d'une "campagne de déstabilisation". Erytech entend obtenir le rejet de cette action judiciaire. A la connaissance d'Erytech, la participation d'Akkadian au capital de la société était de 1.850.000 actions le 24 mai 2023, soit environ 5% du capital. Lors d'une récente interview publiée par Boursier.com, Mathieu Bigois, DG d'Akkadian Partners, avait détaillé les raisons de son opposition à la fusion

VALEURS A SUIVRE

Biocorp (suspendu) : Novo Nordisk A/S et et le Français ont annoncé aujourd'hui leur entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Novo Nordisk A/S d'un bloc de contrôle au capital de BIOCORP, qui serait suivie du dépôt par Novo Nordisk à titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) simplifiée portant sur le solde des actions émises par BIOCORP au prix de 35 euros par action payé en espèces, valorisant 100% du capital de BIOCORP à environ 154 millions d'euros.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

CIOA

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan toujours à l'achat sur Axa avec un objectif de cours de 36 Euros.

INFOS MARCHE

Accor Acquisition Company : radiation du marché le 12 juin

Neovacs : le regroupement est effectif !

EN BREF

Europlasma : 500 tonnes d'amiante italiennes arrivent sur le site Inertam

Compagnie des Alpes : Sofival va céder sa participation à SSIT