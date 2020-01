Ouverture Paris : le CAC40 voit rouge, le coronavirus inquiète

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les craintes liées à la propagation du coronavirus sont de retour dans les salles de marché. Après deux séances d'accalmie, le CAC40 abandonne 1,43% après 30 minutes d'échanges, à 5.870 points. Le bilan de l'épidémie ne cesse de croître en Chine et ses conséquences pour l'économie locale mais aussi mondiale pourraient être lourdes. En Asie, les principales Bourses ont fortement baissé ce matin à l'image de Taiwan, qui a cédé 5,75%, sa plus forte baisse depuis octobre 2018 ! L'OMS a annoncé avoir convoqué une nouvelle réunion d'urgence pour jeudi, afin de déterminer si l'épidémie actuelle constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

Sur le front macroéconomique, la décision monétaire de la Banque d'Angleterre sera particulièrement suivie à 13h00 après le statu quo de la Fed sur ses taux à l'issue de sa première réunion de l'année. La Réserve fédérale a dit s'appuyer sur la poursuite d'une croissance modérée de l'économie américaine et sur la robustesse du marché du travail tandis que Jerome Powell a qualifié l'épidémie de coronavirus de "problème très sérieux". Aux Etats-Unis toujours, le PIB du quatrième trimestre sera dévoilé à 14H30 tout comme les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Du côté des entreprises, les publications se poursuivent à un rythme soutenu de part et d'autre de l'Atlantique. Microsoft et Tesla ont fait nettement mieux que prévu au quatrième trimestre 2019 alors que Facebook a déçu. En France, les Small&Midcaps sont davantage sur le devant de la scène. Groupe Crit, Partouche, Mauna Kea Technologies, Aubay ou encore Synergie ont présenté leurs derniers chiffres.

VALEURS EN HAUSSE

* Groupe Partouche (+1,2%). La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2019 de 433,5 ME (+5,5%), avec un 4ème trimestre dynamique malgré l'arrêt de l'exploitation fin juin 2019 du casino de Boulogne-sur-Mer. L'EBITDA 2019 s'élève à 75,7 ME contre 64,1 ME en 2018, pour représenter 17,5% du CA, soit une marge en amélioration sensible de 190 pb par rapport à l'exercice précédent. Le Groupe enregistre un doublement de son résultat net en 2019 à 25 ME, contre 12,6 ME en 2018.

VALEURS EN BAISSE

* DBV Technologies (-8,4%) alors que la société biopharmaceutique va lancer une augmentation de capital. Sous réserve des conditions de marché, elle va lancer une offre globale d'actions ordinaires nouvelles, pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares (ADS), d'un montant total de 125 millions de dollars. L'offre globale sera composée d'une offre au public d'actions ordinaires sous la forme d'ADS aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays en-dehors de l'Europe, et d'une offre exclusivement adressée à des investisseurs qualifiés en Europe (y compris en France).

* Mauna Kea Technologies (-6,3%), sanctionné après la baisse de 20% de ses revenus au quatrième trimestre. Robert L. Gershon, Directeur Général de la société, a souligné que ce recul n'était pas une surprise compte tenu de la croissance de 74% enregistrée au quatrième trimestre 2018. "Cette croissance en 2018, générée par de fortes ventes de systèmes aux États-Unis, rend les comparaisons avec le quatrième trimestre 2019 difficiles. Cependant, la solide croissance des ventes de consommables dans le monde entier au cours de ce trimestre, et en particulier la demande de sondes Cellvizio est un réel sujet de satisfaction". Sur l'ensemble de l'année, les revenus ont augmenté de 0,7 million d'euros, soit +10% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,4 ME. Suite à cette annonce, Gilbert Dupont reste à 'accumuler' avec un objectif de 1,9 euro.

* TechnipFMC (-5,5%), alignant une huitième séance consécutive dans le rouge ! Le titre souffre de la poursuite du repli des cours de l'or noir sur fond de craintes sur la demande liées au coronavirus mais également de l'annonce d'une hausse plus marquée qu'anticipée des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Marshall Wace a par ailleurs augmenté de 14,08% ses positions courtes sur le dossier, à environ 0,81% du capital. Enfin, Jefferies a réitéré son conseil 'conserver' sur la valeur tout en coupant sa cible de 19 à 16 euros.

* Aubay (-5,5%) malgré un exercice de bonne facture, avec des indicateurs de performance tous bien orientés. La croissance organique annuelle s'est inscrite à +4,3%, malgré une base de comparaison élevée et des facteurs exogènes ponctuellement défavorables au 4ème trimestre en France. L'objectif de marge opérationnelle d'activité était fixé dans une fourchette de 9,5% à 10,5%. Le groupe anticipe d'ores et déjà que celle-ci, se situera dans le milieu de l'objectif, soit autour de 10%. L'activité reste dynamique et bien orientée en ce début d'année 2020, portée par une demande soutenue de la part des principaux clients. Pour l'exercice 2020, Aubay vise un objectif de chiffre d'affaires de 450 ME soit une hausse de 8%.

* JCDecaux (-2,2%). Barclays a dégradé le dossier à 'sous-pondérer' en visant 23,5 euros.

* Groupe Crit (-2,1%) a dégagé un chiffre d'affaires 2019 de 2,489 milliards d'euros, en léger repli de 0,4%. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 606,5 ME, en baisse de 4,1% (-3,4% en organique corrigé des jours ouvrés). Groupe Crit assure que son niveau d'activité enregistré en 2019 se traduira positivement dans les résultats de l'exercice. Au regard du contexte économique et d'un secteur automobile difficile, le groupe entend maintenir des niveaux d'activité et de rentabilité élevés tant sur la division Travail temporaire & Recrutement que Multiservices. En 2020, le groupe sera particulièrement attentif aux opportunités de croissance externe afin de se renforcer en Europe et aux Etats Unis.