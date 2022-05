Ouverture Paris : le CAC40 va tenter de terminer la semaine dans le vert

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Autour des 6.250 points (+0,70%), le redressement du CAC40 entamé en fin de séance hier se poursuit ce matin et l'indice parisien s'ancre pleinement au-dessus des 6.200 points. Il faudra que le CAC40 termine au-dessus de 6.258,36

points cet après-midi pour s'afficher dans le vert en rythme hebdomadaire.

A l'appui, l'annonce par les autorités de Shanghaï d'un début d'assouplissement des restrictions sanitaires dans les prochains jours. Les inquiétudes liées à la remontée des taux d'intérêt et à son impact sur l'activité économique comme sur les résultats des sociétés cotées, restent toutefois plus que jamais en toile de fond.

Et à ce sujet, la lutte contre l'inflation risque de peser sur la croissance économique et l'emploi, a prévenu jeudi soir Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui s'est montré moins confiant que précédemment sur la capacité de la Fed à éviter une récession en relevant ses taux pour juguler l'envolée de l'inflation... "Ramener l'inflation à 2% (l'objectif de moyen terme de la Fed : ndlr) ne se fera pas sans douleur", a ainsi déclaré Jerome Powell dans une interview à Marketplace, l'émission économique quotidienne de la radio publique américaine 'NPR'. Mais "le plus douloureux serait d'échouer à la contrer et que l'inflation reste ancrée dans l'économie à des niveaux élevés", a ajouté M. Powell, qui vient d'être confirmé jeudi pour un second mandat par le Sénat américain.

La séance à venir sera animée entre autres par la première estimation de l'indice de confiance de l'université du Michigan, qu donnera de nouvelles indications sur l'impact de l'envolée des prix sur le moral des ménages aux Etats-Unis.

WALL STREET

La Bourse de New York a limité les dégâts jeudi, à l'issue d'une nouvelle séance volatile, les indices réduisant leur pertes en clôture, après avoir perdu près de 2% en séance. L'annonce de prix à la production toujours en forte hausse en avril aux Etats-Unis a entretenu la crainte d'une politique monétaire très restrictive, susceptible de freiner l'économie, voire de provoquer une récession. Le secteur de l'énergie a été agité par l'annonce de la fermeture de deux gazoducs alimentant l'Europe en gaz russe.

A la clôture, le Dow Jones a lâché 0,33% à 31.730 points, après un recul de 1% mercredi, tandis que l'indice large S&P 500 a encore cédé 0,13% à 3.930 pts après -1,65% la veille, frôlant désormais le "bear market" avec une chute de 18% par rapport à ses sommets de janvier dernier. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, est parvenu in extremis à terminer en hausse de 0,06% à 11.370 pts, après -3,18% mercredi. Le Nasdaq a désormais abandonné près de 30% par rapport à son record de novembre 2021, à 16.057 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0395$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 109,14$. L'once d'or se traite 1.827$.

VALEURS EN HAUSSE

Plastic Omnium (+0,20% à 15,40 Euros) : a fait part hier d'une ambition de chiffre d'affaires économique à horizon 2030 supérieur à 15 milliards d'euros, dont 40% en provenance des nouvelles activités et l'engagement d'atteindre la neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 d'ici 2025, et sur le scope 3 en 2050. "Dans le contexte de l'accélération des mutations sociétales, technologiques et des usages de la mobilité, Plastic Omnium présente une stratégie de croissance ambitieuse adossée à ses métiers et portée par l'élargissement de son offre à l'éclairage et à l'électrification et créatrice de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes. Fort de sa dimension nouvelle portée par un comité de direction renforcé et la qualité de ses équipes, Plastic Omnium a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires économique de plus de 15 milliards d'euros en 2030 " déclare Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium. Organisé autour de 5 activités avec la création future de la nouvelle activité Lighting, Plastic Omnium devrait atteindre un chiffre d'affaires économique de 9 milliards d'euros (proforma 2021).

SII (+5,40% à 47 Euros) réalise sur l'exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires de 828,9 ME, en hausse de 26,7%. Cette performance historique est réalisée dans un contexte incertain toujours troublé par la crise sanitaire et plus récemment, par la situation géopolitique en Ukraine. Au 4ème trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires franchit pour la 2ème fois consécutive les 200 ME et atteint 239,9 ME, en progression de 30,7% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent.

VALEURS EN BAISSE

Cellectis (-1,60% à 2,88 Euros) : Au 31 mars 2022, Cellectis, incluant Calyxt, disposait de 160 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 142 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 191 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2021, dont 177 M$ étaient attribuables à Cellectis hors Calyxt.

Renault (-0,10% à 22,40 Euros) a de fortes ambitions dans l'électrique avec la volonté de faire de Renault une marque 100 % électrique pour les véhicules particuliers en Europe à horizon 2030. Afin d'accélérer cette transition et d'accompagner le marché en très forte croissance de l'électrique, le groupe étudie la création d'une entité Véhicules Électriques et Software en France. Renault Group a fait le choix stratégique d'ancrer la production des principaux composants de la chaîne de la valeur de la mobilité électrique en France, ce qui illustre sa volonté de développer des activités de haute technologie sur des marchés à fort potentiel et de se positionner comme le leader de la voiture électrique en Europe. Le périmètre de l'étude comprend les activités et technologies électriques et software sur l'ensemble de la chaîne de valeur : ingénierie (une partie du Technocentre, Renault Software Lab, Lardy et d'autres sites à l'étude en Île-de-France), industrie (ElectriCity, Cléon) ainsi que les fonctions support liées à ces activités.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Erytech Pharma, Prologue, M2i, Micropole, Hiolle Industries, Innelec Multimedia, Rothschild & Co, Equasens, OL Groupe, UFF, Bastide, Touax, IT Link, Winfarm, Alan Allman Associates, Cafom, Eutelsat

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur TotalEnergies.

Crédit Suisse ajuste son objectif de cours de 55 à 49 euros sur Ubisoft.

Jefferies abaisse son opinion à 'neutre' sur le groupe Roche.

INFOS MARCHÉS

Réalités lance une émission d'obligations vertes de 5 ME.

bioMérieux augmente de 5 ME les moyens de son contrat de liquidité.

EDF : augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne.

Uniti lance une augmentation de capital à 2,85 euros par action.

EN BREF

bioMérieux annonce le marquage CE de tests VIDAS pour le diagnostic du Chikungunya.

Icade : promesse de vente sur le portefeuille résidentiel résiduel pour près de 50 ME.

Hunyvers : en négociation exclusive pour l'acquisition de Martin Caravanes.

Ikonisys et Evosciences Leasing annoncent un partenariat.

GL Events : emplette au Royaume Uni.

Bouygues : signature du contrat d'acquisition d'Equans avec Engie.