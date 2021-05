Ouverture Paris : le CAC40 tout proche des 6.400 points

(Boursier.com) — L 'illusion de rejoindre les 6.400 points n'aura tenu qu'une petite dizaine de minutes pour le CAC40 initialement bien orienté et qui a pointé à 6 395,60. points, soit un nouveau point haut annuel mais aussi plus haut depuis novembre 2000, mois au cours duquel l'indice avait atteint 6.459,50 points. A ce stade de la séance, l'indice parisien s'avère toutefois incapable de rejoindre ce niveau symbolique des 6.400 points, cédant même 0,20% à 9h30 à 6.372 points.

Le marché renoue avec le "bad news is good news" puisque le rapport sur l'emploi américain publié vendredi et bien plus faible que prévu, a paradoxalement rassuré les investisseurs sur le maintien prolongé de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale. Il s'agit en tout cas, pour eux, d'un élément susceptible de repousser le calendrier du 'tapering' de la Fed.

La Bourse de New York a encore progressé vendredi, malgré l'annonce de créations d'emplois très inférieures aux attentes en avril aux Etats-Unis... Cette nouvelle a cependant réduit les craintes d'inflation et de hausses des taux de la Fed, entraînant une détente des taux d'intérêts, ce qui a soulagé les investisseurs en actions. Le Dow Jones et le S&P 500 ont signé de nouveaux records en clôture tandis que le Nasdaq a rebondi. Du côté des valeurs, les fabricants de vaccins contre le Covid-19 sont repartis en hausse, alors que les craintes d'une levée des brevets sur leurs sérums s'estompent.

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,66% à 34.777 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,74% à 4.232 pts, de nouveaux sommets donc, pour ces deux indices. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,88% à 13.752 pts et perd désormais moins de 3% par rapport à son précédent record du 26 avril, à 14.138 pts.

Europe :

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,2155 ce matin. Le baril de Brent se négocie 68,70$. L'once d'or se traite 1.838$.

Société générale (+1,10% à 25,20 Euros) a présenté lundi une feuille de route visant à améliorer la rentabilité et réduire les coûts de ses activités de banque de financement et d'investissement (BFI) à moyen terme. La banque de grande clientèle et de solutions investisseurs, hors métiers de gestion d'actifs et banque privée, cible une base de coût comprise entre 5,5 et 5,7 milliards d'euros en 2023, lit-on dans un communiqué. Sur la base de cette feuille de route, le groupe vise une rentabilité sur capital normatif (RONE) de ses activités de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs supérieure à 10% d'ici à 2023, selon le communiqué.

Airbus (-0,50% à 97,88 Euros) a livré moins d'appareils en avril qu'en mars. Selon les données mensuelles de l'avionneur européen, le groupe a expédié 48 avions le mois passé, dont 2 A330neo et 6 A350 contre 72 appareils livrés en mars. Sur les quatre premiers mois de l'année, le nombre de livraisons atteint 170 unités réparties entre 55 clients. Airbus s'est pour le moment fixé un objectif de livraisons identique à celui de 2020, soit 566 appareils. Airbus a remporté 48 nouvelles commandes le mois dernier, portant le nombre de commandes brutes depuis le premier janvier à 87 unités. Compte tenu de l'annulation de 122 commandes, le carnet net ressort à -35 unités.

Capgemini (-0,30% à 154,65 Euros) annonce la conclusion d'un accord en vue d'acquérir la ligne de services SAP mondiale de Multibook, permettant ainsi au Groupe de renforcer ses capacités dans le domaine des services SAP ainsi que son portefeuille de clientèle et de services au Japon et en Asie du Sud-Est.

Solutions30 a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre à compter de l'ouverture du marché aujourd'hui et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. Rappelons que le groupe est depuis de longs mois accusé par le fonds Muddy Waters de "blanchiment d'argent" et de liens avec "des personnes liées à la criminalité organisée".

Piscines Desjoyaux, Delfingen.

Citigroup ajuste en hausse son cours cible de 110 à 125 euros sur Arkema.

Morgan Stanley repasse à 'surpondérer' sur Nokia

AlphaValue repasse à l'achat sur la SG en ciblant un cours de 33,40 euros.

Ekwateur : le fournisseur d'énergie se lance aujourd'hui.

Eurofins Scientific : noté BBB- avec une perspective stable par Fitch.

Valneva : lève finalement 107,6 M$.

bioMérieux annonce le marquage CE de VIDAS SARS-COV-2 IgG II.

CGG : un contrat auprès d'Equinor.

Wavestone : acquisition d'Everest Group consulting.